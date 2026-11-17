21 de mayo de 2026. El agresor Gustavo Orce es trasladado por policías mientras Cristian Palacios lo increpa por el ataque que sufrió. "Cobarde", le gritaba (Video/@gn.noticias)

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Una discusión de tránsito en pleno centro de San Miguel de Tucumán terminó a los tiros cuando un automovilista sacó una pistola y le disparó a un ciclista a menos de un metro de distancia. La bala impactó en el hombro de la víctima, que sobrevivió al ataque.

Casi seis meses después, el agresor fue condenado a tres años de prisión en suspenso y deberá pagarle $18 millones como reparación económica. La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado en el que el acusado reconoció su responsabilidad por lo ocurrido.

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El episodio ocurrió el 21 de mayo pasado, alrededor de las 13.40, sobre la calle San Juan al 600, en medio del intenso tránsito del microcentro tucumano.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, todo comenzó cuando Gustavo Orce, de 50 años, que conducía un Ford Focus, mantuvo una discusión con Cristian Palacios, de 43, quien circulaba en bicicleta.

Gustavo José Luis Orce, el agresor (Facebook/Velo Tucumán)

El conflicto se habría originado por un supuesto roce contra el espejo retrovisor del vehículo. Sin embargo, lo que comenzó como un intercambio verbal escaló cuando el automovilista sacó una pistola semiautomática Bersa calibre .40, que portaba sin la autorización correspondiente, y efectuó un disparo a menos de un metro de distancia.

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La bala impactó en el hombro izquierdo de Palacios. Según los informes médicos incorporados a la causa, el proyectil no comprometió vasos sanguíneos vitales ni órganos mayores, por lo que las lesiones demandaron un período de recuperación inferior a un mes.

Tras el ataque, Orce intentó continuar su marcha, pero fue interceptado y detenido por efectivos policiales cerca del lugar.

En una entrevista publicada por el diario La Gaceta al día siguiente del episodio, Palacios reconstruyó cómo comenzó la discusión. “Me apuntó a la cara y disparó sin decir nada”, relató el ciclista, quien sostuvo que logró esquivar el disparo al agacharse y que por eso el proyectil terminó impactando en su hombro.

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“Me apuntó a la cara y disparó sin decir nada”, relató el ciclista (a la derecha)

También contó que se dirigía al colegio de su hijo cuando escuchó que un automovilista le tocaba bocina y le hacía señas para que se acercara. Según su versión, el conductor le reprochó haber rozado el vehículo, algo que él negó.

La discusión continuó hasta que el automovilista descendió del Ford Focus y sacó el arma.

Tras recibir el alta médica, Palacios, que trabaja como cocinero, contó que seguía con dolores y manifestó su preocupación por las consecuencias del ataque en su vida laboral.

La condena y el acuerdo millonario

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Criminal I, encabezada por el fiscal Mariano Fernández, que reunió distintas pruebas para reconstruir la secuencia del ataque.

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Entre los elementos incorporados al expediente figuran actas policiales, historias clínicas, declaraciones de testigos presenciales, informes de dermotest con resultado positivo y registros de las cámaras del Centro de Monitoreo.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Criminal I, encabezada por el fiscal Mariano Fernández

Frente a las evidencias reunidas, Orce reconoció expresamente su responsabilidad en el hecho y aceptó resolver la causa mediante un juicio abreviado, con el consentimiento de la querella.

De esta manera, la Justicia le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que no deberá cumplirla en la cárcel siempre que respete las reglas de conducta establecidas.

Entre las condiciones fijadas figura la prohibición de acercarse a Palacios o a su domicilio a menos de 200 metros. Además, deberá fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas.

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También tendrá prohibido tener o portar armas de cualquier tipo y calibre durante el plazo establecido.

El acuerdo contempla una reparación económica de $18 millones para la víctima. El condenado deberá entregar $10 millones al contado y abonar los $8 millones restantes en cuatro cuotas mensuales consecutivas de $2 millones.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la condena quedó firme.