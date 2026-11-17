El episodio ocurrió el sábado 14 de noviembre, en una vivienda ubicada en el callejón Los Indios, en el departamento de San Carlos

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Lo que en un primer momento parecía ser una muerte accidental durante el incendio de una vivienda en San Carlos, Mendoza, dio un giro inesperado y terminó con la detención de la pareja de la víctima. El hombre, de 34 años, fue encontrado sin vida después de que los bomberos sofocaran las llamas.

La mujer, que había sufrido quemaduras en un brazo y fue convocada inicialmente a declarar como testigo, quedó formalmente acusada de homicidio. Ahora, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió dentro de la casa y determinar si el fuego fue provocado para ocultar un crimen.

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El episodio ocurrió el sábado 14 de noviembre, alrededor de las 5.45, en una vivienda ubicada en el callejón Los Indios, en el departamento de San Carlos.

Según el parte policial al que accedió Infobae, efectivos de la Comisaría 18ª y distintas dotaciones de Bomberos acudieron al lugar para intervenir en el incendio.

Cuando llegaron los Bomberos de La Consulta y de Tunuyán, los voluntarios de San Carlos ya habían logrado apagar las llamas. En el inmueble se constató el fallecimiento de un hombre identificado por sus iniciales como J.G.V.

Su pareja, en tanto, presentaba quemaduras en uno de sus brazos y se encontraba en la Oficina Fiscal para prestar declaración testimonial.

Sin embargo, con el avance de la investigación, su situación procesal cambió y la Justicia decidió imputarla por homicidio agravado por la relación de pareja, ensañamiento y alevosía.

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La causa está a cargo del fiscal Pablo Fosarolli, de la Fiscalía de Instrucción del Valle de Uco, quien dispuso la imputación de la mujer este lunes.

La decisión fue adoptada mientras continúan las medidas destinadas a esclarecer lo sucedido. “La investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía estamos trabajando en esclarecer las circunstancias del hecho”, explicaron las fuentes judiciales consultadas por Infobae.

Además, señalaron que existen distintas medidas probatorias en curso y que, por el momento, se decidió no adelantar conclusiones sobre la mecánica de la muerte.

Según publicó el diario mendocino El Sol, la pareja mantenía una relación desde hacía aproximadamente dos meses. El medio también informó que, durante las primeras actuaciones, la mujer habría señalado a una expareja de la víctima como responsable de iniciar el incendio.

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Sin embargo, esa versión despertó dudas entre los investigadores, que comenzaron a analizar otras circunstancias alrededor de la muerte.

Una de las hipótesis que se sostienen es que el hombre haya sido asesinado antes de que se desatara el fuego y que el incendio se haya provocado para ocultar el crimen.

De acuerdo con El Sol, los investigadores también analizan una posible discusión por una joya de oro, aunque esa circunstancia todavía no fue acreditada.

Las fuentes judiciales consultadas por Infobae evitaron confirmar esas hipótesis y remarcaron que la investigación se encuentra en una etapa inicial.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y de Investigaciones, por disposición del ayudante fiscal de turno, para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.

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Hasta el momento, la pareja de la víctima es la única persona detenida e imputada, mientras continúan las medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido.