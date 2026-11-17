Dos delincuentes apuñalaron a la víctima para robarle las pertenencias

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Un trabajador metalúrgico de 48 años fue asesinado a puñaladas durante un robo cuando regresaba caminando a su casa, tras jugar al fútbol y cenar con amigos. El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo pasado en una parada de colectivos de José C. Paz, en el límite con Moreno. Por el hecho hay un detenido y buscan a un cómplice.

La víctima fue identificada como Rolando Miguel Lescano. Era padre de dos hijos y su pareja está embarazada. Al momento del crimen llevaba una mochila, dentro de la cual tenía una campera. Los agresores le robaron esa prenda y su teléfono celular.

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El hecho ocurrió cerca de las 2.15 en la intersección de calle Potosí y la avenida Saavedra Lamas, del lado de José C. Paz. La cercanía con el límite distrital hizo que una cámara del municipio de Moreno registrara la secuencia.

La víctima, Rolando Lescano

En las imágenes, a Lescano se lo ve caminando mientras manipulaba el celular. Al pasar por la esquina, donde hay una parada de colectivos, dos hombres que estaban en el lugar lo observaron y, segundos después, se acercaron desde direcciones opuestas: uno quedó frente a él y el otro se ubicó detrás.

El ataque ocurrió detrás de la parada. Lescano sufrió heridas punzocortantes a la altura del corazón y en un brazo. Como pudo, dio algunos pasos y cayó al suelo. Vecinos escucharon gritos, salieron a la calle y lo encontraron tendido sobre el asfalto.

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Tras el crimen, la Policía comenzó a relevar las cámaras de la zona. Así identificaron y le siguieron el rastro a un hombre de 30 años. Según reconstruyeron los investigadores, el sospechoso se presentó después en la casa de un conocido, donde pidió quedarse y dijo que había tenido una pelea en la parada de colectivos. Su vestimenta coincidía con la que aparece en los registros fílmicos.

El sospechoso detenido

La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N°20 descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo del fiscal Gustavo Carracedo. Fuentes oficiales indicaron que el detenido será indagado este miércoles, bajo la imputación de homicidio en ocasión de robo.

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Mientras continúan las medidas para encontrar al otro hombre que habría participado del ataque, familiares de Lescano se reunieron este martes en la esquina de Potosí y Saavedra Lamas para reclamar justicia por el crimen.

Lescano tenía 48 años y dos hijos

“¿Cómo se sigue después de tanto dolor? ¿Cómo puede ser que tengamos que estar encerrados porque estos hdp por un celular te matan? ¿Cómo es posible que haya tanta inseguridad y que nadie haga nada por cambiar esto? ¿Hasta cuando? Mi hermano era un hombre trabajador, respetuoso y lleno de vida. Su felicidad era el fútbol y siempre estaba con una sonrisa, con un chiste o con una palabra de aliento. Justicia por mi hermano, esto no puede quedar así nomás”, escribió en redes sociales una hermana de la víctima.

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