Crimen y Justicia

Un hombre murió tras una pelea en Mendoza e investigan un posible homicidio

La víctima, de 38 años, fue hallada con manchas de sangre en Godoy Cruz. La Policía busca establecer si una lesión en la cabeza sufrida durante el encuentro previo provocó la muerte

La zona donde fue encontrado el hombre (Google Maps)
La zona donde fue encontrado el hombre (Google Maps)
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Investigan la muerte de un hombre de 38 años que fue encontrado tendido en la vía pública en Godoy Cruz, Mendoza. La víctima habría sufrido una lesión durante una pelea con personas de su entorno.

El hallazgo se produjo cerca de las 8 en la intersección de las calles Los Viñedos y Cartagena, a pocos metros de la cancha Bustamante, en el barrio Urundel. Tras el aviso, efectivos policiales y personal médico acudieron al lugar, donde constataron que el hombre presentaba manchas de sangre.

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En el operativo intervinieron integrantes del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental de Godoy Cruz. Mientras el personal médico fue convocado para asistir a la víctima, los peritos trabajaron en la preservación y el relevamiento de la escena.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Los Andes, la víctima había consumido bebidas alcohólicas con un grupo de conocidos antes de protagonizar una pelea. En ese contexto, habría sufrido un golpe o una lesión en la cabeza que pudo haberle causado la muerte. La investigación busca determinar cómo ocurrió el hecho y establecer quiénes estuvieron con el hombre durante las horas previas.

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Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni imputadas en relación con el caso. Tampoco se difundieron datos oficiales sobre la identidad del fallecido ni sobre el resultado de una eventual autopsia, una medida que podría resultar determinante para precisar el mecanismo de la lesión y la causa final del deceso.

El hombre de 38 años tenía antecedentes judiciales acumulados a lo largo de 11 años. Entre ellos figuraban causas por robo simple, robo agravado, robo en grado de tentativa y amenazas agravadas. Además, registraba actuaciones durante 2025 por violación de domicilio, infracción a la Ley 6722 y delitos contra las personas.

El análisis de los antecedentes forma parte de las tareas habituales en una investigación criminal, ya que puede aportar información sobre vínculos, conflictos previos o personas que deban ser localizadas. Cualquier eventual conexión con el hecho deberá ser acreditada mediante elementos concretos incorporados a la causa.

La Unidad Investigativa Departamental de Godoy Cruz continúa con las medidas para reconstruir lo ocurrido en el barrio Urundel. Entre las diligencias previstas se encuentran la búsqueda de testigos, el relevamiento de cámaras de seguridad del área y el estudio de las pruebas levantadas por Policía Científica.

El caso de Godoy Cruz ocurrió pocas horas después de otro homicidio registrado en Mendoza. Cerca de las 23 del sábado 14 de noviembre, una llamada al Centro Estratégico de Operaciones alertó sobre una pelea entre varios hombres y detonaciones de arma de fuego en la calle Mathus Hoyos, dentro del asentamiento Los Hornos, en El Sauce, departamento de Guaymallén.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Uno de los detenidos por el homicidio

Cuando los efectivos de la Subcomisaría Sauce llegaron al barrio, encontraron a un hombre de 66 años con una herida de bala en la cabeza. La víctima recibió asistencia en el lugar y fue trasladada de urgencia en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Central.

El hombre murió horas más tarde como consecuencia de la lesión y de un paro cardiorrespiratorio. Un familiar declaró que la víctima mantenía conflictos desde el mediodía con dos personas conocidas de la zona. Ese testimonio permitió orientar las primeras diligencias para reconstruir la secuencia de la agresión.

La Fiscalía ordenó la intervención de la División Homicidios, la Unidad Investigativa Departamental y Policía Científica. Las averiguaciones permitieron identificar a dos sospechosos: uno fue detenido cerca de su vivienda y el otro fue alcanzado después de intentar escapar por los pasillos del asentamiento. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción N.º 18. Se trata de una causa distinta, sin vínculo informado con la muerte que se investiga en Godoy Cruz.

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