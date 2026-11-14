Sociedad

Dos personas murieron al chocar un camión cisterna y una camioneta en la Ruta 2

La unidad que transportaba combustible circulaba por la mano descendente cuando embistió al vehículo menor con tres ocupantes; dos fallecieron en el sitio y el sobreviviente resultó herido

Una camioneta plateada con daños laterales sobre el asfalto, un hombre con ropa blanca a su lado y un camión cisterna volcado al fondo
Dos personas murieron tras la colisión entre un camión cisterna y una camioneta en el kilómetro 95 de la Ruta 2. (El Día)
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Dos personas murieron y otra sufrió heridas graves este sábado tras el choque entre un camión cisterna de combustible y una camioneta en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 95, en jurisdicción de Chascomús.

El siniestro ocurrió en el sentido descendente de la autovía, es decir, en la mano que conduce a la Ciudad de Buenos Aires. El conductor de la camioneta fue trasladado en estado grave, mientras que el chofer del camión, identificado como Hugo Edgardo Pintos, de 44 años, no sufrió lesiones, informó el diario El Día.

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El camión despistó y cayó a un costado de la carretera (labuenainfo.com)
El camión despistó y cayó a un costado de la carretera (labuenainfo.com)

El camión se cruzó de carril

Según el reporte policial, por causas que se intentan establecer un camión Scania de la empresa Axion se cruzó de carril e impactó contra una Chevrolet Tracker en la que viajaban tres personas.

El choque en la Ruta 2 dejó dos ocupantes de la camioneta muertos en el lugar y al conductor herido de gravedad. El camión cisterna de combustible habría invadido el carril contrario antes de colisionar con el vehículo, de acuerdo con el reporte policial.

Carretera asfaltada de dos carriles con señalización en el pavimento, rodeada por pastizales y bajo un cielo despejado
La Ruta Provincial 2 atraviesa una zona rural de la provincia de Buenos Aires en dirección a la ciudad costera de Mar del Plata.

Tras el impacto, trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal de Bomberos. La Policía Científica será la encargada de realizar las pericias y determinar las circunstancias del accidente.

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La Ruta 2 permaneció cortada en el sector del kilómetro 95 por el operativo. Se implementó un bypass para mantener la circulación de vehículos y evitar mayores demoras en el tránsito.

Otro vuelco fatal en Entre Ríos

En otro siniestro vial, un Peugeot 206 volcó durante la madrugada del miércoles último en el kilómetro 100 de la Autovía 14, a unos 300 metros del peaje de Colonia Elía, en el departamento Uruguay, Entre Ríos. El auto circulaba de norte a sur, perdió el control por motivos que aún se investigan e impactó contra el guardarraíl. Una mujer que viajaba como acompañante murió y su cuerpo fue hallado junto a la cinta asfáltica.

El otro ocupante, un hombre, recibió asistencia en el lugar y fue trasladado a un hospital de la zona con pronóstico reservado y riesgo de muerte. Las autoridades todavía no habían identificado a las víctimas al momento del relevamiento. Personal policial inició las pericias para establecer la mecánica del accidente.

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