Detuvieron a la novia de un narco en Córdoba que enterraba la droga y organizaba pelea de gallos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a una mujer de 61 años en el barrio La Costanera de Jesús María. (Ministerio Público de Córdoba)

Guardar

Una mujer de 61 años fue detenida en barrio La Costanera, en la ciudad cordobesa de Jesús María, durante un procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). La aprehensión se produjo en el marco de una investigación judicial por la presunta comercialización de estupefacientes.

La medida se vinculó con una causa que ya había derivado en allanamientos y detenciones durante octubre, cuando los investigadores identificaron dos domicilios de barrio La Costanera —uno en Cerro de Aconcagua sin número y otro en Carabelas al 600— utilizados como puntos de venta de cocaína y marihuana. En esos procedimientos, la FPA detuvo a un hombre y secuestró sustancias, dinero, herramientas de fraccionamiento y un vehículo.

PUBLICIDAD

El caso volvió a tomar impulso a partir de las tareas posteriores de investigación, que permitieron establecer una presunta relación entre la mujer detenida y el hombre arrestado en el procedimiento anterior. La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María dispuso su imputación bajo los alcances de la Ley Nacional N.º 23.737.

El nuevo operativo de la FPA, según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, se desarrolló en una vivienda situada en Carabelas al 600, dentro del mismo barrio donde se habían realizado los procedimientos previos. Allí fue aprehendida la mujer y los agentes también incautaron dinero y otros objetos considerados de interés para el expediente. La causa permanece bajo la órbita de la fiscalía con asiento en Jesús María.

PUBLICIDAD

La imputación dictada contra la mujer corresponde al delito de comercialización de estupefacientes, previsto en la Ley Nacional N.º 23.737.

En aquellos procedimientos y de acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, se incautaron 130 dosis de marihuana y seis dosis de cocaína. Además, los efectivos secuestraron $ 1.735.500 y 210 dólares, junto con dos balanzas digitales, un automóvil y otros elementos que fueron incorporados a la investigación judicial.

Uno de los aspectos advertidos durante esos allanamientos fue la forma en que se encontraban ocultos algunos de los elementos secuestrados. Parte de la droga y las balanzas habían sido enterradas en el lugar, lo que fue incorporado como un dato de interés para la causa.

PUBLICIDAD

Los efectivos de la FPA incautaron dinero y objetos de interés judicial en una vivienda situada en Carabelas al 600.

Durante los procedimientos de octubre, los agentes detectaron otra situación dentro de uno de los inmuebles allanados. El sitio funcionaba en un predio usurpado y contaba con instalaciones donde se realizaban riñas de gallos, de acuerdo con la información del caso.

En ese lugar había cerca de 30 animales y estructuras destinadas a esa actividad. Los elementos encontrados en el predio quedaron registrados entre los antecedentes del operativo desarrollado por la FPA en Jesús María.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico deberá definir los pasos procesales siguientes a partir de los elementos reunidos en el expediente.

A principios de noviembre, la FPA desarticuló una banda narco familiar que operaba en las localidades cordobesas de Laboulaye y Río Cuarto.

El operativo terminó con cuatro hombres mayores de edad detenidos y el secuestro de cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero y elementos presuntamente utilizados para el cultivo de cannabis.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos bajo investigación funcionaba en el área céntrica de Laboulaye, donde la presunta venta de drogas se desarrollaba desde un kiosco y dos casas ubicadas enfrente. Ese sector está situado a media cuadra de un establecimiento educativo, de acuerdo con las actuaciones mencionadas por la fuerza provincial.

Durante las requisas y según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, los efectivos secuestraron 138 dosis de cocaína y 93 dosis de marihuana. También hallaron 1.987 semillas de cannabis y dos plantas de cannabis sativa, además de materiales vinculados con un sistema de cultivo en interiores.

PUBLICIDAD