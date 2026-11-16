Crimen y Justicia

Hallaron restos óseos en Chaco y creen que podrían pertenecer a un hombre desaparecido en 2022

La Policía encontró un cráneo, costillas y otras piezas anatómicas en una zona de vegetación autóctona. Los análisis científicos definirán si corresponden a Pedro "Chami" Ojeda

Retrato en primer plano de un hombre que viste una sudadera azul con capucha frente a una pared de fondo
La policía halló restos óseos en un sector rural de Capitán Solari en el marco de la investigación por la desaparición de Pedro Antonio Ojeda. (Diario Chaco)
Guardar

Este domingo, encontraron restos óseos en un sector rural de Capitán Solari, provincia de Chaco. El hallazgo reactivó la investigación sobre la desaparición de Pedro Antonio Ojeda, el hombre de 36 años conocido como “Chami”, de quien no se tiene información desde septiembre de 2022.

El procedimiento reunió a personal policial, funcionarios judiciales y especialistas en criminalística en un monte con vegetación autóctona.

PUBLICIDAD

La causa permanece bajo investigación y la identificación dependerá de los estudios científicos que se realicen sobre el material recuperado.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Chaco, la intervención comenzó tras una comunicación a la comisaría de Capitán Solari sobre la presencia de restos que, a simple vista, parecían humanos en una zona de campo.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, comprobaron que los huesos se encontraban dentro de un monte de vegetación cerrada, lo que llevó a desplegar un operativo conjunto para examinar el área sin alterar posibles indicios de interés para la causa.

PUBLICIDAD

Entre el material encontrado figura un cráneo completo, costillas y otros restos óseos de diferentes partes del cuerpo. La presencia de piezas correspondientes a distintas regiones anatómicas motivó la intervención de especialistas para documentar y recolectar cada elemento bajo los protocolos de rigor.

Las tareas se extendieron durante la tarde del domingo. En el sitio trabajaron la ayudante fiscal Olga Mambrín, integrantes del Gabinete Científico del Poder Judicial y un médico veterinario perteneciente al Departamento de Seguridad Rural.

El análisis científico deberá establecer, en primer término, si todos los elementos pertenecen a una misma persona. Luego se avanzará con los procedimientos disponibles para determinar la identidad y contrastar los resultados con la información reunida en el expediente de la desaparición de Ojeda. También será relevante el examen del lugar en el que fueron ubicados, tanto por sus condiciones ambientales como por la posibilidad de que existan otros elementos relacionados con la investigación.

Hasta que concluyan esos estudios, no hay una identificación oficial. La pesquisa mantiene abierta la hipótesis de que los restos puedan pertenecer al hombre buscado, pero las autoridades deberán contar con resultados técnicos antes de comunicar una certeza sobre ese punto.

La desaparición de “Chami” Ojeda ocurrió el 13 de septiembre de 2022. Ese día salió de la vivienda de su madre rumbo a su trabajo: una obra de construcción de veinte viviendas en la localidad.

Sus familiares presentaron la denuncia dos días después, luego de que no regresara ni se obtuviera información sobre su paradero. Desde entonces, el caso impulsó búsquedas y rastrillajes en distintos puntos de la zona rural, sin que se hubiera podido establecer qué ocurrió con él.

Un oficial uniformado permanece de pie en un bosque denso junto a una cinta de demarcación perimetral colocada entre la vegetación
Los peritos documentaron el rescate de un cráneo completo, costillas y otras piezas anatómicas en un monte de vegetación cerrada. (Diario Chaco)

La nueva intervención adquiere relevancia por la cercanía temporal con otros avances registrados durante 2026. En marzo, un vecino encontró una bicicleta playera verde en un campo perteneciente a la estancia Los Lapachos. El rodado fue reconocido como el que utilizaba Ojeda.

Al día siguiente, durante un operativo de búsqueda en la zona conocida como Legua 84, los investigadores secuestraron un par de anteojos negros y un elástico de ropa interior que también podrían estar vinculados con el hombre desaparecido.

En esas acciones participaron efectivos policiales, perros entrenados para tareas de búsqueda y equipos con drones. Los procedimientos permitieron ampliar el relevamiento territorial, aunque no habían logrado esclarecer el destino de Ojeda ni ubicarlo hasta el hallazgo registrado este domingo.

Las autoridades continuaban con las diligencias en el monte rural de Capitán Solari, mientras la causa aguarda los resultados de las pericias que definirán si el hallazgo está relacionado con la búsqueda de Ojeda. Los estudios también deberán aportar información sobre el tiempo que habrían permanecido los restos en el lugar y cualquier otro dato útil para determinar las circunstancias de la desaparición, iniciada hace más de cuatro años.

Temas Relacionados

Restos humanosPersonas desaparecidasbúsqueda de desaparecidosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Uno de los policías condenados por el crimen de Natalia Melmann pidió la libertad condicional y la familia denunció que no fue notificada

Gustavo Melmann cuestionó las salidas transitorias otorgadas a Oscar Echenique y reclamó que se identifique a un quinto implicado en el asesinato

Uno de los policías condenados por el crimen de Natalia Melmann pidió la libertad condicional y la familia denunció que no fue notificada

Encontraron el cuerpo de una mujer en un alto estado de descomposición en Salta y hay un detenido

La fiscal María Luján Sodero Calvet ordenó el arresto tras el avance de las tareas investigativas, aunque la causa de muerte aún no fue confirmada a la espera de estudios complementarios de autopsia

Encontraron el cuerpo de una mujer en un alto estado de descomposición en Salta y hay un detenido

Detuvieron a la novia de un narco en Córdoba que enterraba la droga y organizaba pelea de gallos

La sospechosa, de 61 años, quedó imputada tras una pesquisa conectada con allanamientos previos en La Costanera de la localidad de Jesús María, donde la fuerza antidrogas secuestró sustancias, efectivo y balanzas

Detuvieron a la novia de un narco en Córdoba que enterraba la droga y organizaba pelea de gallos

Horror en Los Polvorines: un hombre sufrió una convulsión, fue atacado por un pitbull y murió

La víctima tenía 38 años y fue encontrada con heridas en el rostro y distintas partes del cuerpo. La Justicia investiga si las mordeduras del animal provocaron su deceso

Horror en Los Polvorines: un hombre sufrió una convulsión, fue atacado por un pitbull y murió

Un auto se estrelló contra un comercio en Córdoba, perforó una casilla de gas y obligó a evacuar 12 departamentos

El hecho ocurrió este domingo en barrio Centro de la capital provincial, cuando el vehículo conducido por un hombre impactó contra el local. Por los daños intervinieron Bomberos, Defensa Civil y Ecogas

Un auto se estrelló contra un comercio en Córdoba, perforó una casilla de gas y obligó a evacuar 12 departamentos

DEPORTES

La histórica dificultad de los argentinos para brillar en la Bundesliga: la cultura, el “estilo diferente” y la lista de 53 representantes

La histórica dificultad de los argentinos para brillar en la Bundesliga: la cultura, el “estilo diferente” y la lista de 53 representantes

Exclusivo: cómo es el plan de financiación para que Argentina recupere la Fórmula 1

“Una herida que no saben con qué se produjo”: el insólito fallo en Uruguay que dejó a dos boxeadoras sin título y desató la polémica

"Doble mano": el escandaloso gol que dejó a Ferro sin chance de volver a Primera División

El exabrupto contra Maravilla Martínez del ex campeón mundial que le quitó el invicto: la grave acusación que lo enfureció

TELESHOW

Lizy Tagliani mandó al frente a una compañera de MasterChef: “Nos usa para armar su carrera”

Lizy Tagliani mandó al frente a una compañera de MasterChef: “Nos usa para armar su carrera”

La sensual postal de Wanda Nara y Martín Migueles bajo el sol, en respuesta a Mauro Icardi y la China Suárez

La furia de Yanina Latorre en un partido de su hijo Dieguito: “Estoy endiablada con el árbitro”

El renovado cambio de look de Flor Vigna: “Para mi primer proyecto en Estados Unidos”

La ola de ataques de Alex Caniggia contra Wanda Nara: “Dignidad es lo que nunca tuviste”

INFOBAE AMÉRICA

Trump parte hacia Asia para reunirse con Xi y Putin en una cumbre nuclear y avanzar en acuerdos comerciales con países de la región

Trump parte hacia Asia para reunirse con Xi y Putin en una cumbre nuclear y avanzar en acuerdos comerciales con países de la región

El Tesoro de Estados Unidos avanza contra la financiación del terrorismo

La UE prevé aprobar nuevas sanciones contra la flota fantasma rusa y debatirá cómo reforzar el financiamiento a Ucrania

La ONU debatirá una regulación internacional de las armas autónomas ante el avance de la inteligencia artificial en las guerras

La economía de Japón se estancó en el tercer trimestre por la guerra en Irán, la inflación y las condiciones climáticas adversas