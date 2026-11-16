Hallaron restos óseos en Chaco y creen que podrían pertenecer a un hombre desaparecido en 2022

La policía halló restos óseos en un sector rural de Capitán Solari en el marco de la investigación por la desaparición de Pedro Antonio Ojeda. (Diario Chaco)

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Este domingo, encontraron restos óseos en un sector rural de Capitán Solari, provincia de Chaco. El hallazgo reactivó la investigación sobre la desaparición de Pedro Antonio Ojeda, el hombre de 36 años conocido como “Chami”, de quien no se tiene información desde septiembre de 2022.

El procedimiento reunió a personal policial, funcionarios judiciales y especialistas en criminalística en un monte con vegetación autóctona.

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La causa permanece bajo investigación y la identificación dependerá de los estudios científicos que se realicen sobre el material recuperado.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Chaco, la intervención comenzó tras una comunicación a la comisaría de Capitán Solari sobre la presencia de restos que, a simple vista, parecían humanos en una zona de campo.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, comprobaron que los huesos se encontraban dentro de un monte de vegetación cerrada, lo que llevó a desplegar un operativo conjunto para examinar el área sin alterar posibles indicios de interés para la causa.

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Entre el material encontrado figura un cráneo completo, costillas y otros restos óseos de diferentes partes del cuerpo. La presencia de piezas correspondientes a distintas regiones anatómicas motivó la intervención de especialistas para documentar y recolectar cada elemento bajo los protocolos de rigor.

Las tareas se extendieron durante la tarde del domingo. En el sitio trabajaron la ayudante fiscal Olga Mambrín, integrantes del Gabinete Científico del Poder Judicial y un médico veterinario perteneciente al Departamento de Seguridad Rural.

El análisis científico deberá establecer, en primer término, si todos los elementos pertenecen a una misma persona. Luego se avanzará con los procedimientos disponibles para determinar la identidad y contrastar los resultados con la información reunida en el expediente de la desaparición de Ojeda. También será relevante el examen del lugar en el que fueron ubicados, tanto por sus condiciones ambientales como por la posibilidad de que existan otros elementos relacionados con la investigación.

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Hasta que concluyan esos estudios, no hay una identificación oficial. La pesquisa mantiene abierta la hipótesis de que los restos puedan pertenecer al hombre buscado, pero las autoridades deberán contar con resultados técnicos antes de comunicar una certeza sobre ese punto.

La desaparición de “Chami” Ojeda ocurrió el 13 de septiembre de 2022. Ese día salió de la vivienda de su madre rumbo a su trabajo: una obra de construcción de veinte viviendas en la localidad.

Sus familiares presentaron la denuncia dos días después, luego de que no regresara ni se obtuviera información sobre su paradero. Desde entonces, el caso impulsó búsquedas y rastrillajes en distintos puntos de la zona rural, sin que se hubiera podido establecer qué ocurrió con él.

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Los peritos documentaron el rescate de un cráneo completo, costillas y otras piezas anatómicas en un monte de vegetación cerrada. (Diario Chaco)

La nueva intervención adquiere relevancia por la cercanía temporal con otros avances registrados durante 2026. En marzo, un vecino encontró una bicicleta playera verde en un campo perteneciente a la estancia Los Lapachos. El rodado fue reconocido como el que utilizaba Ojeda.

Al día siguiente, durante un operativo de búsqueda en la zona conocida como Legua 84, los investigadores secuestraron un par de anteojos negros y un elástico de ropa interior que también podrían estar vinculados con el hombre desaparecido.

En esas acciones participaron efectivos policiales, perros entrenados para tareas de búsqueda y equipos con drones. Los procedimientos permitieron ampliar el relevamiento territorial, aunque no habían logrado esclarecer el destino de Ojeda ni ubicarlo hasta el hallazgo registrado este domingo.

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Las autoridades continuaban con las diligencias en el monte rural de Capitán Solari, mientras la causa aguarda los resultados de las pericias que definirán si el hallazgo está relacionado con la búsqueda de Ojeda. Los estudios también deberán aportar información sobre el tiempo que habrían permanecido los restos en el lugar y cualquier otro dato útil para determinar las circunstancias de la desaparición, iniciada hace más de cuatro años.