“No queremos que los candidatos del PJ se designen a dedo o por WhatsApp”: la advertencia del líder de las 62 Organizaciones

José Ibarra, de las 62 Organizaciones, con Máximo Kirchner y Wado de Pedro

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“No queremos que nos regalen nada, no queremos ir colgados de nada ni de nadie, pero estamos trabajando para recuperar el histórico 33% que nos dejó Juan Domingo Perón para ocupar lugares en los cargos electivos donde participe el Partido Justicialista”. En diálogo con Infobae, la definición es de José Ibarra, titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis y secretario general de las 62 Organizaciones, tradicional brazo político del sindicalismo peronista.

La dirigencia gremial viene perdiendo espacios en el armado político y en las listas de candidatos del PJ desde hace muchos años, pese a los reclamos a los líderes del peronismo efectuados desde la CGT, el Movimiento Nacional Sindical Peronista y el partido Trabaj.ar, de Luis Barrionuevo (gastronómicos).

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Ahora, mientras sigue atomizada la estrategia gremial frente a la recomposición del PJ con vista a las elecciones, el sector que tomó la iniciativa es el de las 62 Organizaciones que lidera Ibarra, una de las tres fracciones en que se dividió ese espacio político-sindical y el único reconocido por la Inspección General de Justicia (IGJ), que fue relanzado en 2022.

El afiche de onda vintage para difundir el acto de las 62 Organizaciones

Ibarra, junto con otros dirigentes como Rubén Ledesma (Sindicato de Empleados de Comercio de la Zona Oeste) y Juan Miguel “Cacho” García (Federación del interior de Trabajadores de Estaciones de Servicio), están desplegando una intensa ronda de contactos con referentes del peronismo: ya estuvieron con Sergio Massa, con el senador nacional Gerardo Zamora y la semana pasada, con Máximo Kirchner y Wado de Pedro, mientras que en estos días verán a Axel Kicillof y está pendiente un encuentro con Sergio Uñac.

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Ledesma afirmó que “desde las 62 no sólo venimos trabajando en estos encuentros con todos los dirigentes políticos del mapa nacional, sino que además tenemos una convicción muy clara: los trabajadores no podemos ser más espectadores de las decisiones políticas sino que debemos recuperar el protagonismo y los espacios de representación que históricamente supimos tener y que en los últimos años fuimos perdiendo”.

Por eso la apuesta más fuerte de las 62 será el acto que realizarán el martes próximo, a las 17, en la Federación Argentina de Box, en Castro Barros 75, en el que se proponen dar una demostración de fuerza en medio de las negociaciones para unir al peronismo detrás de un solo candidato presidencial en las elecciones de 2027.

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Sergio Massa, en el encuentro que tuvo con las 62 Organizaciones

En el encuentro, que tendrá lugar en el Día de la Militancia Peronista (se conmemora el regreso de Perón a la Argentina tras su exilio), se prevén las presencias de Kicillof, otros gobernadores del PJ, líderes de la CGT y distintos dirigentes y legisladores del partido.

“Elegimos esa fecha porque desde hace mucho tiempo venimos reclamando la participación de las bases, de la militancia, y no queremos que los candidatos se designen por WhatsApp, a dedo o por dirigentes encerrados entre cuatro paredes”, advirtió Ibarra.

Esa forma de definir las candidaturas en el PJ, agregó el dirigente gremial, “no sólo dio el resultado que esperábamos desde el peronismo o el sindicalismo sino no ha dado resultados a la sociedad en su conjunto”.

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José Ibarra: "No queremos que los candidatos se designen por WhatsApp o a dedo”

— ¿Tiene que haber una interna en el PJ para definir las candidaturas?

— Deberían hacerse las PASO. Esa es la gran interna que tiene que haber. Está mal eso de que “cuando a mí me conviene las hago y cuando no me conviene no las hago”. Las reglas deben ser claras para todos.

— Si el Gobierno logra la suspensión de las PASO, ¿debería hacerse una interna en el PJ?

— Tendríamos que hacer una interna, pero insisto en que las reglas tienen que ser claras para todos y no se pueden cambiar sobre la hora. Si (el Gobierno) se rasga las vestiduras con la casta, la peor casta la tienen ahí adentro. ¿Por qué ahora no convienen las PASO? ¿Por el juego de continuar con la destrucción de la Argentina? Hagamos las PASO y que sean una gran interna que permitan la participación de la gente y la militancia.

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— ¿Las 62 tienen un candidato presidencial en el PJ con el que sientan más afinidad?

— Primero nos propusimos trabajar y recorrer el país para llevarles las 62 a todos los compañeros del movimiento obrero como herramienta para que puedan hacer política en defensa de los derechos de los trabajadores. Por eso decidimos el acto del 17 de noviembre y empezamos con la ronda de contactos, que arrancaron con una visita al PJ, donde nos recibió Teresa García, y después fuimos recibidos en la provincia de Buenos Aires por Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense). Después, entre otros, estuvimos con diputados como José Gómez, senadores como Gerardo Zamora y José Neder, y también con Sergio Massa, que empezó a trabajar para la unidad del peronismo.

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El metalúrgico Lorenzo Miguel, histórico líder de las 62 Organizaciones

— Ahora se reunieron con Máximo Kirchner, que, junto con su madre, fueron los responsables de las designaciones a dedo de las candidaturas en el PJ desde hace muchos años. ¿Qué les dijeron?

— Sí, hablamos muchísimo. Desde este espacio no nos quedamos sin nada que decir. Ellos tampoco.

— ¿Le plantearon las críticas por la forma en que manejaron el peronismo hasta ahora?

— Todos hicimos autocrítica. Y después de eso coincidimos en algo: “De acá en más, los espejos retrovisores sólo para los autos”. No mirar hacia atrás. Vamos para adelante, a construir, porque hay una enorme necesidad de la mayoría de los argentinos que no la están pasando bien. La situación no da para más.

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— Máximo Kirchner propone la candidatura presidencial de Cristina. ¿Qué postura tienen las 62?

— En este momento está todo dado para cualquier compañero que se quiera candidatear. Están en todo su derecho. Por eso primero deben ir a la interna o a las PASO. Ahí debe dirimirse todo. Y volver a una frase histórica: el que gana, gobierna; el que pierde, acompaña.

Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof

— En el apogeo de las 62 Organizaciones, con Lorenzo Miguel como líder, el 33% de los lugares en las listas de candidatos eran para la rama gremial. Hace muchos años que esto no se cumple. ¿Cómo piensan lograr que haya más candidatos de extracción sindical?

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— Eran otros tiempos, otros hombres, otras mujeres. El mundo y la Argentina también cambiaron. Pero no nos guardamos nada en el tintero. A cada uno de los referentes del peronismo le llevamos las críticas porque dejaron de lado al movimiento obrero y le pedimos que vuelvan a darle la participación que se merece.

— ¿Qué les responden?

— Nos miran sorprendidos, pero les dejamos en claro que estamos trabajando para recuperar el histórico 33% por ciento que nos dejó Juan Domingo Perón para ocupar los cargos electivos donde participe el Partido Justicialista. Y también decimos claramente: no queremos que nos regalen nada, no queremos ir colgados de nada ni de nadie. Queremos llegar a través del enorme trabajo que estamos haciendo y que se tiene que ver reflejado.

— En las últimas dos reuniones cumbre del PJ, los sindicalistas no fueron invitados. La CGT ya expresó su molestia. ¿Ustedes se sienten marginados?

— Eso va a llegar por decantación. A partir de este tipo de charlas que tenemos para buscar un consenso se empieza a trazar un camino en el cual vamos a tener algún tipo de injerencia en las grandes decisiones del peronismo.