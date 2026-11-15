Crimen y Justicia

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre de 66 años tras una pelea en Mendoza

El hecho se produjo en Guaymallén. La víctima fue hallada herida y falleció horas más tarde en el Hospital Central. Hay dos detenidos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El barrio donde ocurrió el crimen
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Un hombre de 66 años murió luego de recibir un disparo en la cabeza durante una pelea en Guaymallén, Mendoza. El ataque ocurrió en el asentamiento Los Hornos, de El Sauce, y derivó en la detención de dos sospechosos que quedaron a disposición de la Justicia.

El episodio se registró alrededor de las 23 del sábado 14 de noviembre, sobre la calle Mathus Hoyos. Según trascendió, un llamado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó sobre una riña entre varios hombres y detonaciones de arma de fuego dentro del barrio, indicaron fuentes policiales a Infobae.

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Al arribar, efectivos de la Subcomisaría Sauce encontraron a la víctima gravemente herida. El hombre presentaba una lesión de arma de fuego en el cráneo, por lo que recibió asistencia en el lugar y fue trasladado de urgencia al Hospital Central por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Uno de los detenidos por el homicidio

Pese a la atención médica, el hombre murió horas después como consecuencia de la herida y de un paro cardiorrespiratorio. La muerte fue confirmada el domingo, mientras los investigadores avanzaban con las primeras medidas para reconstruir lo sucedido.

Durante las entrevistas realizadas en la escena, un familiar de la víctima declaró que desde el mediodía mantenían problemas con dos personas conocidas de la zona. Ese testimonio orientó las primeras diligencias para determinar cómo se inició la pelea y cuál fue la secuencia que terminó con el ataque.

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La fiscalía dispuso la intervención de la División Homicidios, la Unidad Investigativa Departamental y Policía Científica. Los peritos trabajaron en el asentamiento Los Hornos para relevar rastros, realizar las pericias correspondientes y reunir elementos de interés para la causa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los dos hombres fueron detenidos por la Policía de Mendoza

Los efectivos también recolectaron testimonios de vecinos y de personas que se encontraban en el sector al momento de la riña. A partir de esas averiguaciones, los investigadores identificaron a dos hombres que estarían vinculados con el homicidio.

Los dos sospechosos fueron capturados tras un operativo en el barrio

El primero de los sospechosos fue detenido en las inmediaciones de su vivienda. El segundo intentó escapar por los pasillos del asentamiento, pero fue alcanzado por los policías después de una persecución a pie.

Ambos detenidos fueron alojados en la Comisaría 9.ª, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción N.º 18. El expediente continúa en etapa de investigación y se esperan nuevas medidas de prueba antes de que se defina la situación procesal de los acusados.

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