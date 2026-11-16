Uno de los policías condenados por el crimen de Natalia Melmann pidió la libertad condicional y la familia denunció que no fue notificada

Natalia Melmann tenía 15 años cuando fue asesinada en Miramar, en febrero de 2001

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A más de 25 años del asesinato de Natalia Melmann, la familia de la adolescente denunció que no fue notificada de una audiencia en la que se trató un nuevo pedido de libertad condicional de Oscar Echenique, uno de los policías bonaerenses condenados a prisión perpetua por el crimen cometido en Miramar en febrero de 2001.

Natalia tenía 15 años cuando fue secuestrada, abusada y asesinada. Por el caso, cuatro efectivos recibieron penas de reclusión perpetua, aunque la causa mantuvo durante años instancias de revisión judicial y reclamos de la familia por la identificación de otros posibles responsables.

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Por el asesinato de Natalia Melmann, cuatro policías recibieron penas de reclusión perpetua

Según relató Gustavo Melmann, padre de la víctima, la audiencia tuvo lugar el jueves 12 de noviembre en el Juzgado de Ejecución Penal N.º 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Ricardo Perdichizzi. Ni él ni Laura Calampuca, madre de Natalia, habrían recibido una convocatoria para participar de esa instancia.

“Estamos muy mal, sentimos una impotencia tremenda. Quieren generar impunidad”, expresó Gustavo Melmann en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas al cuestionar que la familia no hubiera sido informada de la audiencia. El magistrado deberá resolver si concede o rechaza el beneficio solicitado por Echenique.

Gustavo Melmann, padre de Natalia, volvió a reclamar justicia y cuestionó que la familia no fuera notificada de la audiencia

El pedido de libertad condicional no es el primero que formula el exintegrante de la Policía Bonaerense. Echenique ya obtuvo un régimen de salidas transitorias de 72 horas, una medida que la familia de Natalia Melmann cuestionó por las condiciones en que se ejecuta.

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Gustavo Melmann sostuvo que el condenado no habría sido monitoreado con una tobillera electrónica y denunció una ausencia de control por parte del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires. “Nunca fue controlado”, afirmó al referirse a las salidas que le fueron otorgadas.

La situación también genera inquietud porque, de acuerdo con lo señalado por el padre de Natalia, existía información sobre una evaluación psiquiátrica prevista para más adelante. El 28 de septiembre, el juez Facundo Gómez Urso —quien reemplazaba a Perdichizzi durante una licencia— le comunicó que la pericia para Echenique estaba programada para el 27 de mayo de 2027.

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Oscar Echenique (en la derecha), uno de los policías condenados a prisión perpetua

El 4 de febrero de 2001, Natalia Melmann fue secuestrada en Miramar, abusada y asesinada. Su cuerpo fue encontrado bajo un montículo de hojas en el vivero Florentino Ameghino. La autopsia estableció que murió asfixiada con los cordones de sus zapatillas y constató otras lesiones, entre ellas golpes, quemaduras, fracturas y un traumatismo de cráneo.

Por el crimen, Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez recibieron penas de reclusión perpetua por rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de varias personas y homicidio criminis causa. Por su parte, Gustavo “Gallo” Fernández fue condenado inicialmente a 25 años de prisión por su participación en el caso. Más tarde, la Cámara de Casación redujo esa pena a diez años.

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La familia de Natalia Melmann mantiene el reclamo de memoria, verdad y justicia a más de 25 años del asesinato

El recorrido judicial del caso incluyó fallos contradictorios respecto de Ricardo Panadero. El policía había sido absuelto en dos oportunidades por falta de pruebas, pero el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló esas decisiones en 2019 y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Ese proceso se concretó en 2023 y concluyó con una condena a prisión perpetua. Panadero fue declarado culpable de privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, tanto por la intervención premeditada de dos o más personas como por el propósito de asegurar la impunidad.

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La familia Melmann sostiene que aún falta identificar a todas las personas que participaron del crimen. Gustavo Melmann reiteró el reclamo por la identificación de un quinto policía que habría participado del asesinato. En esa línea, cuestionó que los estudios de ADN realizados sobre seis efectivos hubieran arrojado resultados negativos, situación que derivó en sus absoluciones.

“Son 25 años de amor, dolor y lucha. Vamos a seguir luchando. Queremos memoria, verdad y justicia”, manifestó el padre de Natalia.

Mientras el Juzgado de Ejecución Penal N.º 1 debe resolver el planteo de Echenique, la familia insiste en que debe ser informada y escuchada en las decisiones vinculadas con el cumplimiento de las condenas impuestas por el femicidio.

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