Robó siete televisores e intentó ocultarlos entre matorrales en Berisso: tenía pedido de captura vigente y quedó detenido

Los siete televisores de pantalla plana fueron hallados ocultos entre matorrales y quedaron secuestrados en la causa (Fuente: 0221)

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Un hombre de 44 años fue detenido en Berisso después de que la Policía comprobara que tenía un pedido de captura vigente y encontrara siete televisores ocultos entre matorrales dentro de un predio privado. El procedimiento dio lugar a dos actuaciones judiciales. Una está vinculada con una causa previa por robo agravado y la otra, con el presunto intento de sustracción de los equipos.

El operativo se realizó el viernes en la zona de las calles 5 y 158. El jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad alertó al Comando de Patrullas sobre la presencia de una persona dentro de un terreno. Cuando los efectivos llegaron, advirtieron que el hombre buscaba esconderse tras detectar la llegada de los móviles, según 0221.

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El hombre fue detenido dentro de un terreno privado tras un alerta al Comando de Patrullas (Google Maps)

Tras identificarlo, los agentes verificaron que sobre él pesaba una orden de captura que permanecía activa desde julio de 2025. El requerimiento de captura había sido emitido por el Juzgado de Garantías Nº 2, en el marco de una investigación por el delito de robo agravado en poblado y en banda y por el uso de un arma de fuego.

Durante la inspección del predio, los efectivos detectaron daños en el cerco metálico que delimita el lote. A pocos metros de allí, entre los matorrales, hallaron siete televisores de pantalla plana de distintas marcas y tamaños. Los equipos estaban ocultos entre la vegetación y fueron secuestrados para incorporarlos a la causa. La investigación busca determinar su procedencia y establecer si guardan relación con el presunto intento de robo que se le atribuye al detenido.

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El hombre quedó detenido por el pedido de captura que ya pesaba sobre él. A la vez, fue aprehendido en una causa nueva, caratulada provisoriamente como robo agravado por efracción en grado de tentativa. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 5 interviene en ese expediente y dispuso que permanezca detenido, mientras continúan las actuaciones sobre los equipos encontrados en el terreno.

En otro hecho ocurrido en Berisso, el concejal Damián Mena, presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante local, denunció que un hombre ingresó durante la madrugada a su supermercado familiar y robó mercadería. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, ubicado en la esquina de las calles 32 y 174, en el barrio Banco Provincia.

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Una cámara de vigilancia registra a un individuo detrás de la línea de cajas durante un robo en el supermercado de un concejal en Berisso.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Comisaría Segunda, la alarma del local se activó a las 0.02. La empresa de seguridad se comunicó con el edil, quien revisó las filmaciones y comprobó que el ingreso se había producido segundos antes, a las 0.00.53. El sospechoso entró por la parte trasera del comercio y abandonó el lugar a las 0.01.23.

Las imágenes muestran a un hombre con un buzo de colores claros y pantalón corto. Según consta en la presentación, habría accedido al predio luego de pasar por el patio de una vecina que conecta con el supermercado y entró por un ventiluz del baño. Tras recorrer el interior del local, se llevó mercadería y escapó por el mismo sector.

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Mena aportó los registros de las cámaras a la investigación, aunque indicó que el comercio no cuenta con dispositivos en el exterior y que, al momento de realizar la denuncia, no había podido determinar con precisión qué productos habían sido sustraídos. La causa busca identificar al autor del robo y establecer si existen otras grabaciones que permitan reconstruir su recorrido después de la huida.

El concejal difundió fragmentos de las filmaciones en sus redes sociales y solicitó que quienes cuenten con información la acerquen a las autoridades. La investigación permanece abierta y, hasta el momento de la denuncia, no había sospechosos identificados ni testigos que hubieran visto al hombre durante su fuga del lugar.

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