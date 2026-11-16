Secuestraron drogas, dólares y más de 2 millones de pesos en un allanamiento contra el narcomenudeo en Neuquén

La Justicia provincial imputó a L.M.C. por tenencia de cocaína y marihuana con fines de comercialización tras nueve allanamientos en Plottier y Zapala.

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La investigación sobre presuntas ventas de droga en Plottier y Zapala, provincia de Neuquén, derivó en nueve allanamientos simultáneos, el secuestro de estupefacientes y la imputación de un hombre identificado como L.M.C. La Justicia provincial le atribuyó la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, luego de una pesquisa que incluyó vigilancias y el análisis de movimientos bancarios.

El operativo alcanzó domicilios, vehículos y una encomienda. En el conjunto de los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron más de un kilo de cannabis, más de 484 gramos de cocaína, dinero en tres monedas, dispositivos electrónicos, balanzas de precisión, municiones y una camioneta.

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La causa quedó bajo la órbita de la Justicia neuquina y tendrá un plazo inicial de cuatro meses para su investigación. Aunque el juez convalidó la detención de L.M.C. y dio por formulados los cargos, el acusado recuperó la libertad bajo condiciones de cumplimiento obligatorio.

La audiencia de formulación de cargos, según informó el portal *Diario de Río Negro*, estuvo encabezada por el fiscal jefe de Zapala, Matías Álvarez, junto al asistente letrado Guillermo Rodríguez. Ambos sostuvieron que L.M.C. tenía en su poder sustancias destinadas a su comercialización, con lo que descartaron que se tratara de consumo personal.

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De acuerdo con la acusación, durante uno de los allanamientos los investigadores hallaron 782,10 gramos de marihuana y 484,10 gramos de cocaína —parte en el domicilio del imputado y parte en un vehículo relacionado con él—, además de 21 plantines y 36 semillas de cannabis.

Los elementos fueron incorporados a la investigación junto con otros objetos que, según la hipótesis fiscal, estarían vinculados al acondicionamiento de la droga para su distribución.

En el inmueble se encontraron tres balanzas de precisión, una de ellas con restos de cocaína. El procedimiento incluyó además el secuestro de recortes de nylon, una impresora portátil destinada a imprimir etiquetas, teléfonos celulares, una computadora y cartuchos de armas de fuego.

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La investigación se desarrolló entre el 24 de septiembre y el 13 de noviembre. Durante ese período, los investigadores realizaron seguimientos y tareas de observación sobre los movimientos registrados en torno a la vivienda de L.M.C.

Según expuso la fiscalía, esas tareas permitieron detectar situaciones que consideró compatibles con intercambios de droga en el domicilio. Los investigadores sumaron a esas observaciones un relevamiento de la actividad financiera asociada al imputado.

El análisis de las cuentas bancarias habría detectado una cantidad significativa de transferencias de dinero recibidas. La acusación remarcó que L.M.C. no registraba empleo formal ni una actividad comercial declarada que explicara esos ingresos.

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En total, otras cinco personas fueron notificadas de las actuaciones judiciales y quedaron en libertad mientras avanza el expediente. Una de ellas ya cumplía prisión domiciliaria por una condena dictada en el fuero federal.

El despliegue abarcó nueve procedimientos en las localidades de Plottier y Zapala, además del hallazgo de estupefacientes dentro de una encomienda. La información difundida por fuentes judiciales señaló que el secuestro total superó los montos atribuidos de manera directa al principal imputado.

El operativo integral permitió el decomiso de 1,2 kilos de cannabis, más de 484 gramos de cocaína y decenas de plantines distribuidos en domicilios, vehículos y una encomienda.

Las fuerzas de seguridad también secuestraron $2.695.200, USD 220 y 56.000 pesos chilenos. El dinero será analizado dentro de la causa junto con los registros de las transferencias detectadas durante la etapa previa de la investigación.

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Entre los objetos retenidos figuran una camioneta Ford Ranger, 18 teléfonos celulares, seis balanzas, cuatro notebooks y municiones. El contenido de los dispositivos electrónicos podrá ser objeto de peritajes durante los próximos meses, dentro del plazo establecido para la investigación.

Al momento de discutir las medidas cautelares, la fiscalía señaló que L.M.C. ya tiene una causa abierta en la Justicia Federal por el mismo delito. Ese antecedente fue mencionado para fundamentar el pedido de restricciones mientras se desarrolla la investigación provincial.

El juez de garantías Juan Pablo Balderrama tuvo por formulados los cargos y avaló la detención ya realizada. Sin embargo, dispuso que el imputado continúe el proceso en libertad, condicionado al cumplimiento de reglas de conducta.

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L.M.C. deberá presentarse cada 15 días en la comisaría más cercana a su domicilio. Además, tendrá prohibido salir de la provincia durante los cuatro meses previstos para la etapa de investigación.

Durante ese período, la fiscalía podrá profundizar el análisis de los elementos secuestrados, las comunicaciones almacenadas en los dispositivos y los movimientos financieros incorporados al expediente.