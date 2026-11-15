Crimen y Justicia

Un concejal de Berisso denunció el robo a su supermercado familiar: el ladrón escapó en 30 segundos

Se trata de Damián Mena, presidente del bloque de La Libertad Avanza, quien difundió el video del hecho y la denuncia por sus redes sociales

Robo en el supermercado de un concejal de Berisso
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El concejal de Berisso Damián Mena, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Concejo Deliberante local, denunció que un hombre encapuchado robó mercadería de su supermercado familiar durante la madrugada de este sábado. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad y el sospechoso escapó en 30 segundos.

El hecho ocurrió en el local situado en la esquina de las calles 32 y 174, en el barrio Banco Provincia. Según la denuncia penal, Mena formalizó la presentación ante la Comisaría Segunda de Berisso a las 9.30 de ese mismo día y aportó las filmaciones a la investigación.

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De acuerdo con el acta, a las 0.02 la empresa de seguridad llamó al concejal para avisarle que se había activado la alarma. Mena revisó entonces las cámaras y constató que el ingreso había ocurrido a las 0.00.53, por la parte trasera del comercio.

Imagen en blanco y negro de una cámara de seguridad con una persona que se inclina sobre el mostrador de un local comercial
Una cámara de seguridad registra a un individuo durante un robo en el supermercado de un concejal en la localidad de Berisso.

Las grabaciones muestran al sospechoso con un buzo de colores claros y pantalón corto. La denuncia precisa que llegó al comercio tras ingresar al patio de una vecina que conecta con el local y accedió por un ventiluz del baño. Recorrió el supermercado, sustrajo mercadería y se retiró a las 0.01.23 por el mismo sector, según las imágenes aportadas a la causa.

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Al realizar la presentación policial, el presidente del bloque de La Libertad Avanza indicó que el comercio no cuenta con cámaras en el exterior. También señaló que desconocía si había dispositivos públicos o privados que pudieran haber registrado la huida y que no tenía testigos del episodio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Damián Mena, concejal de Berisso

Mena todavía no había podido precisar cuáles eran los productos sustraídos cuando formalizó la denuncia. El concejal difundió fragmentos de las imágenes en sus redes sociales y pidió que quienes cuenten con datos los comuniquen a las autoridades.

“Lamentablemente, hoy nos tocó a nosotros. Son momentos que generan impotencia, preocupación y, sobre todo, la sensación de que ya no alcanza con tomar precauciones para proteger lo que tanto cuesta conseguir”, expresó el edil. La causa busca determinar la identidad de quien entró al supermercado de Berisso y establecer si hubo otros registros de su recorrido en la zona.

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