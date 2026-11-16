Crimen y Justicia

Alarma en Lanús por otro escape de gas: evacuaron la zona de forma preventiva

La fuga, ya controlada por personal de MetroGas, se registró a la altura de la estación homónima del tren Roca. En el lugar trabaja personal de Bomberos y Defensa Civil

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Luego de la trágica explosión registrada el pasado viernes en la localidad de Remedios de Escalada, este lunes personal de Bomberos y Defensa Civil de Lanús trabajaba en la estación de tren homónima, correspondiente al recorrido del ferrocarril Roca, a raíz de otra presunta fuga de gas.

Frente a este alarmante escenario, personal de MetroGas realiza las tareas correspondientes para detectar la falla en la intersección de la avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, a metros de la estación de trasbordo de Lanús. Por este motivo, agentes de tránsito municipales desvían el tránsito, razón por la cual se sugiere evitar la zona.

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“Lanús Gobierno informa que ante una denuncia por fuga de gas en la Estación Lanús, Bomberos y Defensa Civil están trabajando en la zona, que se evacuó de forma preventiva”, comunicaron desde el municipio mientras se desarrolla el operativo en la zona afectada.

Alarma en Lanús por otro presunto escape de gas
Una cuadrilla de MetroGas trabaja en el lugar.

Pedimos tranquilidad a los vecinos, por ahora no hay que realizar ninguna evacuación”, explicó un bombero en diálogo con los medios de prensa apostados en el lugar.

Consultadas por Infobae, fuentes de Trenes Argentinos indicaron que, pese al importante operativo de seguridad en la estación Lanús, el servicio del tren Roca se desarrolla con normalidad y no presenta demoras.

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Por su parte, desde MetroGas adelantaron a este medio que se trataría de una pérdida de gas, aunque, al mismo tiempo, aclararon que no tiene relación alguna con el caño de media presión perforado por un operario el pasado viernes.

En cuanto a los trabajos que lleva adelante la compañía tras la trágica explosión, durante la mañana de este lunes la compañía comenzó a recibir en sus canales exclusivos llamadas y contactos de vecinos de Remedios de Escalada que fueron afectados por el accidente ocurrido en Beltrán y Del Valle Iberlucea.

“Desde ayer -por este domingo- quedaron habilitados el mail incidenterde@metrogas.com.ar y la línea telefónica (011) 4309-1075 para recibir consultas y brindar respuestas a cada caso particular. Ya se comenzó a analizar caso por caso las necesidades y se evacúan las dudas respecto al servicio de gas en la zona. Además, se continúa con el operativo para reconectar el gas a aquellos vecinos que ya pudieron regresar a sus casas y se les había cortado el servicio”, agregaron.

Movilización de vecinos y reclamo a las autoridades

Decenas de vecinos de Remedios de Escalada reclamaron este sábado durante una marcha realizada cerca del área afectada por la explosión que se garantice la seguridad para evitar futuros siniestros. Además, reclamaron la asistencia inmediata y viviendas para quienes perdieron sus casas y comercios.

La movilización se concentró sobre la calle Juan de Garay, en las cercanías del perímetro restringido entre Coronel Fray Luis Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea. Los asistentes cuestionaron la falta de información oficial durante la emergencia y exigieron que se aceleren las soluciones para las familias damnificadas.

Una mujer habla frente a un micrófono de televisión rodeada de varias personas en la vía pública
Una vecina de Remedios de Escalada declara ante la prensa durante una protesta convocada tras una explosión e incendio.

Los vecinos reclamaron que quienes perdieron sus hogares y locales reciban una respuesta sin esperar el avance de eventuales juicios. Una manifestante sostuvo: “Esa gente tiene que tener casa hoy”, y pidió asistencia también para los comerciantes afectados.

La protesta reunió a residentes, comerciantes y personas vinculadas con quienes trabajaban en la zona. Entre los reclamos expresados ante distintos canales de televisión, los manifestantes plantearon que las autoridades y las empresas involucradas deben garantizar alojamiento, reparación de daños materiales y condiciones de seguridad antes de que las familias puedan regresar.

Durante la concentración, una vecina afirmó que hubo una nueva fuga en Doctor Melo, entre Sáenz Peña y De la Cruz, y denunció que el suministro volvió a ser interrumpido. “No podemos más”, expresó ante las cámaras.

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