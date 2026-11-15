Explosión en Remedios de Escalada: redujeron a 50 metros la zona restringida y los vecinos comenzaron a regresar a sus casas

La fuerte explosión se produjo por la rotura de un caño maestro de gas en medio de una reparación

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La zona de Remedios de Escalada afectada por la explosión de un caño de gas el viernes pasado comenzó a recuperar paulatinamente la normalidad. Este domingo, las autoridades redujeron a 50 metros a la redonda el área que permanece restringida y algunos vecinos ya pudieron regresar a sus viviendas.

La información fue confirmada por MetroGAS a través de un comunicado difundido este domingo, en el que la compañía señaló que continúa trabajando para restablecer el suministro de gas en los domicilios afectados. Las tareas están a cargo de cuadrillas especialmente asignadas a la zona y se realizan en coordinación con las autoridades municipales.

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“Durante el día de hoy, las autoridades redujeron a 50 metros a la redonda el área que permanece interdicta”, precisó la empresa. Según explicó, esta decisión permite avanzar con los trabajos y ampliar progresivamente la cantidad de hogares que recuperan el servicio.

En cuanto a la situación de los evacuados, MetroGAS indicó que algunos vecinos comenzaron a regresar a sus casas el sábado y que el retorno continuará de manera gradual, a medida que estén dadas las condiciones necesarias y las autoridades correspondientes lo autoricen.

La compañía también informó que continúa brindando asistencia a las familias de sus empleados afectados por la explosión. El acompañamiento incluye contención psicológica, atención médica, alojamiento, transporte y respaldo económico para que sus allegados puedan permanecer cerca de ellos.

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El comunicado de MetroGAS

La explosión que dejó un muerto y decenas de heridos

La explosión ocurrió el viernes a las 10.52 en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús. El incidente dejó una persona muerta y 30 heridas, además de importantes daños en viviendas y comercios de la zona.

De acuerdo con la última información oficial a la que accedió Infobae, cinco de los heridos permanecían en estado grave, con quemaduras que afectaban entre el 40% y el 90% de sus cuerpos. En total, hasta el sábado había 13 personas internadas, mientras se aguardaban datos sobre el estado de otros dos operarios lesionados.

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El siniestro se produjo después de que una máquina tuneladora utilizada por la empresa tercerizada Exgadet dañara un caño de distribución de gas durante trabajos de renovación de la red. La rotura ocurrió a las 9.44, poco más de una hora antes de la explosión.

La fuga pudo ser controlada recién durante la madrugada del sábado, luego de un operativo que demandó varias horas de trabajo. Una vez interrumpido el suministro, los bomberos lograron extinguir por completo el incendio y comenzaron las tareas de enfriamiento.

La explosión dejó un muerto y 30 heridos (Foto/Adrián Escandar)

El episodio también provocó la evacuación de vecinos de las inmediaciones, que debieron abandonar sus viviendas mientras trabajaban los equipos de emergencia. Durante las horas posteriores, la zona permaneció restringida por razones de seguridad.

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La investigación está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N° 6 descentralizada de Lanús, quien, como primera medida, dispuso la demora de dos directivos de MetroGAS.

En medio de las consecuencias del siniestro, vecinos y comerciantes de Remedios de Escalada se movilizaron el sábado para reclamar asistencia, reparaciones por los daños sufridos y garantías de seguridad antes de regresar a sus propiedades.

Por último, MetroGAS habilitó dos canales exclusivos de atención para los vecinos damnificados. El correo electrónico incidenterde@metrogas.com.ar ya se encuentra operativo, mientras que la línea telefónica (011) 4309-1075 estará disponible desde este lunes 16 de noviembre, los días hábiles de 8.30 a 17.30.

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