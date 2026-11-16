Crimen y Justicia

Sus perros se pelearon en la calle, discutieron y uno de ellos volvió con una escopeta

Ocurrió en La Plata. Los registros de cámaras y las entrevistas realizadas por investigadores permitieron localizar al sospechoso, quien fue detenenido. En el allanamiento, la Policía secuestró una escopeta, municiones y un cargador vacío

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El hombre de 27 años detenido por la DDI
Guardar

Una discusión entre dos vecinos que paseaban a sus perros en la vía pública derivó en un disparo al aire con una escopeta y la posterior detención de un joven de 27 años en La Plata. La Policía secuestró el arma que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada durante el episodio, además de municiones de distintos calibres y un cargador de pistola vacío.

El hecho ocurrió el 10 de noviembre en la esquina de las calles 45 y 23, en la capital bonaerense. Según la denuncia que inició la causa, un hombre de 54 años caminaba junto a su perro cuando se cruzó con otro vecino que también llevaba a su mascota, indicaron fuentes policiales a Infobae.

PUBLICIDAD

Los animales se habrían enfrentado y ese incidente derivó en una discusión entre sus propietarios. El conflicto parecía haber terminado cuando el segundo hombre se retiró del lugar. Sin embargo, siempre según la reconstrucción incorporada al expediente, regresó minutos más tarde con un arma larga y efectuó un tiro al aire.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Mennucci, con intervención del Juzgado de Garantías 1, cuyo titular es Federico Atencio. El expediente fue caratulado como “amenazas calificadas y abuso de arma”.

Las cámaras de seguridad permitieron ubicar al sospechoso

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata iniciaron las tareas para identificar al presunto autor del disparo. La investigación incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en inmediaciones del cruce donde ocurrió la discusión.

PUBLICIDAD

Según fuentes del caso, las imágenes permitieron corroborar la secuencia relatada por el denunciante. También posibilitaron establecer que el sospechoso se había dirigido a una vivienda ubicada en la zona de calles 46, entre 23 y 24.

Los investigadores ampliaron las tareas con entrevistas a residentes y comerciantes del barrio. De ese modo, confirmaron que el hombre observado en las grabaciones vivía en ese domicilio y reunieron información sobre sus circunstancias personales.

Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden de registro y secuestro de armas de fuego. Al ingresar al inmueble, los policías identificaron al único morador, un joven de 27 años, quien se encontraba solo. Durante la requisa, los agentes incautaron una escopeta marca Hunt Group, calibre 12/70, de color negro y plateado, con número de serie 697-H25PT-2358.

De acuerdo con la información policial, el arma no registraba impedimentos. En el lugar también hallaron 15 cartuchos calibre 12/70 de la marca Stopping Power, compatibles con la escopeta secuestrada.

El procedimiento permitió además el secuestro de 21 cartuchos calibre .22, marca CBC, y un cargador vacío de pistola Bersa calibre 9 mm. En total, los efectivos incautaron 36 municiones de dos calibres distintos, además del arma larga y del cargador.

Los investigadores consideraron que la escopeta secuestrada sería la utilizada durante el episodio denunciado el 10 de noviembre. Por ese motivo, el joven fue aprehendido en el marco de la causa.

Temas Relacionados

La PlataAmenazasArmas de fuego

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Robó siete televisores e intentó ocultarlos entre matorrales en Berisso: tenía pedido de captura vigente y quedó detenido

El procedimiento se realizó en un lote, ubicado en la zona de las calles 5 y 158, donde los agentes verificaron una orden judicial activa desde julio de 2025 por una causa de robo agravado

Robó siete televisores e intentó ocultarlos entre matorrales en Berisso: tenía pedido de captura vigente y quedó detenido

Un hombre murió tras una pelea en Mendoza e investigan un posible homicidio

La víctima, de 38 años, fue hallada con manchas de sangre en Godoy Cruz. La Policía busca establecer si una lesión en la cabeza sufrida durante el encuentro previo provocó la muerte

Un hombre murió tras una pelea en Mendoza e investigan un posible homicidio

Secuestraron drogas, dólares y más de 2 millones de pesos en un allanamiento contra el narcomenudeo en Neuquén

Los operativos se realizaron en las localidades de Plottier y Zapala. La causa judicial alcanzó a seis personas y estableció restricciones para el principal acusado

Secuestraron drogas, dólares y más de 2 millones de pesos en un allanamiento contra el narcomenudeo en Neuquén

Apuñalaron a un adolescente por la espalda en Balcarce y hay un joven detenido

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un cuchillo y una tijera. La víctima tiene 15 años y debió ser trasladada para recibir la atención correspondiente

Apuñalaron a un adolescente por la espalda en Balcarce y hay un joven detenido

Hallaron restos óseos en Chaco y creen que podrían pertenecer a un hombre desaparecido en 2022

La Policía encontró un cráneo, costillas y otras piezas anatómicas en una zona de vegetación autóctona. Los análisis científicos definirán si corresponden a Pedro "Chami" Ojeda

Hallaron restos óseos en Chaco y creen que podrían pertenecer a un hombre desaparecido en 2022

DEPORTES

Incertidumbre por la alineación de pilotos de un equipo de Fórmula 1 hasta fin de año: el anuncio para el GP de Las Vegas

Incertidumbre por la alineación de pilotos de un equipo de Fórmula 1 hasta fin de año: el anuncio para el GP de Las Vegas

“Han aprendido de su error”: la comparación de los medios en Inglaterra tras el triunfo ante España y la derrota frente a Argentina en el Mundial

Miami Heat llevará Vice City a la NBA con camisetas inspiradas en "GTA VI"

La histórica dificultad de los argentinos para brillar en la Bundesliga: la cultura, el “estilo diferente” y la lista de 53 representantes

Exclusivo: cómo es el plan de financiación para que Argentina recupere la Fórmula 1

TELESHOW

Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez, continúa internado: las palabras de su círculo íntimo

Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez, continúa internado: las palabras de su círculo íntimo

Cristina Pérez recordó a su mamá con un video inédito de su embarazo: “Cuando lo encontramos estallé en llanto”

Lizy Tagliani mandó al frente a una compañera de MasterChef: “Nos usa para armar su carrera”

La sensual postal de Wanda Nara y Martín Migueles bajo el sol, en respuesta a Mauro Icardi y la China Suárez

La furia de Yanina Latorre en un partido de su hijo Dieguito: “Estoy endiablada con el árbitro”

INFOBAE AMÉRICA

A días de su reunión con Trump, Putin arengó a un movimiento radical ruso y acusó a Occidente de “neocolonialismo”

A días de su reunión con Trump, Putin arengó a un movimiento radical ruso y acusó a Occidente de “neocolonialismo”

León XIV: el pastor, el pontífice y el jefe de Estado por la recuperación de la moral social

Fiscales de Estados Unidos acusan a Marset de pagar coimas en Uruguay, Bolivia y Paraguay: “Plata o plomo”

La vez que Bob Dylan eligió a la mejor banda de rock de la historia: “Siempre lo serán”

Trump parte hacia Asia para reunirse con Xi y Putin en una cumbre nuclear y avanzar en acuerdos comerciales con países de la región