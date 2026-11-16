Sus perros se pelearon en la calle, discutieron y uno de ellos volvió con una escopeta

El hombre de 27 años detenido por la DDI

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Una discusión entre dos vecinos que paseaban a sus perros en la vía pública derivó en un disparo al aire con una escopeta y la posterior detención de un joven de 27 años en La Plata. La Policía secuestró el arma que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada durante el episodio, además de municiones de distintos calibres y un cargador de pistola vacío.

El hecho ocurrió el 10 de noviembre en la esquina de las calles 45 y 23, en la capital bonaerense. Según la denuncia que inició la causa, un hombre de 54 años caminaba junto a su perro cuando se cruzó con otro vecino que también llevaba a su mascota, indicaron fuentes policiales a Infobae.

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Los animales se habrían enfrentado y ese incidente derivó en una discusión entre sus propietarios. El conflicto parecía haber terminado cuando el segundo hombre se retiró del lugar. Sin embargo, siempre según la reconstrucción incorporada al expediente, regresó minutos más tarde con un arma larga y efectuó un tiro al aire.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Mennucci, con intervención del Juzgado de Garantías 1, cuyo titular es Federico Atencio. El expediente fue caratulado como “amenazas calificadas y abuso de arma”.

Las cámaras de seguridad permitieron ubicar al sospechoso

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata iniciaron las tareas para identificar al presunto autor del disparo. La investigación incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en inmediaciones del cruce donde ocurrió la discusión.

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Según fuentes del caso, las imágenes permitieron corroborar la secuencia relatada por el denunciante. También posibilitaron establecer que el sospechoso se había dirigido a una vivienda ubicada en la zona de calles 46, entre 23 y 24.

Los investigadores ampliaron las tareas con entrevistas a residentes y comerciantes del barrio. De ese modo, confirmaron que el hombre observado en las grabaciones vivía en ese domicilio y reunieron información sobre sus circunstancias personales.

Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden de registro y secuestro de armas de fuego. Al ingresar al inmueble, los policías identificaron al único morador, un joven de 27 años, quien se encontraba solo. Durante la requisa, los agentes incautaron una escopeta marca Hunt Group, calibre 12/70, de color negro y plateado, con número de serie 697-H25PT-2358.

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De acuerdo con la información policial, el arma no registraba impedimentos. En el lugar también hallaron 15 cartuchos calibre 12/70 de la marca Stopping Power, compatibles con la escopeta secuestrada.

El procedimiento permitió además el secuestro de 21 cartuchos calibre .22, marca CBC, y un cargador vacío de pistola Bersa calibre 9 mm. En total, los efectivos incautaron 36 municiones de dos calibres distintos, además del arma larga y del cargador.

Los investigadores consideraron que la escopeta secuestrada sería la utilizada durante el episodio denunciado el 10 de noviembre. Por ese motivo, el joven fue aprehendido en el marco de la causa.

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