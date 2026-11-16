Lo golpearon en la calle, caminó hasta un descampado y murió: detuvieron a dos hombres en Baradero

La DDI detuvo a dos sospechosos

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Dos hombres fueron detenidos en Baradero acusados de participar en el homicidio de Javier Oscar Díaz, de 52 años, quien fue hallado sin vida este sábado en un descampado ubicado entre las calles José María Paz, Obligado y Carranza, indicaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Baradero y del Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial San Nicolás. Los detenidos fueron identificados como Sergio Roberto Ríos Branto, de 24 años, y Santiago Agustín Ríos, de 37.

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El procedimiento fue informado por la DDI de San Nicolás, que señaló que el Ministerio Público Fiscal solicitó las órdenes de allanamiento y detención tras conocerse los resultados de la autopsia sobre el cuerpo de la víctima.

El hallazgo del cuerpo ocurrió después de una llamada al 911. Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de Baradero acudió a un terreno sin edificar situado sobre José María Paz, entre Obligado y Carranza, donde encontró el cuerpo de la víctima.

Las primeras medidas investigativas permitieron reconstruir parte de la secuencia previa a la muerte. De acuerdo con el análisis de registros de cámaras de seguridad y declaraciones incorporadas a la causa, Díaz había estado junto a Elías Nicolás Aranda, de 24 años, durante la madrugada.

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Ambos habían consumido bebidas alcohólicas y luego se dirigieron hacia la zona de Sánchez Loria y Genoud, presuntamente con la intención de comprar estupefacientes. En ese lugar, según la investigación, fueron atacados por dos hombres y una mujer.

Díaz quedó tendido sobre la vía pública luego de la agresión. Más tarde logró ponerse de pie y se retiró caminando. Una cámara de seguridad lo registró a la 1:54:33 cuando ingresó solo al predio donde después fue encontrado muerto.

El informe forense estableció que la víctima presentaba un traumatismo de cráneo, un hematoma subdural y lesiones en el bulbo raquídeo. Esas heridas resultaron compatibles con un golpe provocado por un elemento contundente, según los datos comunicados por la DDI San Nicolás.

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A partir de las filmaciones y los testimonios relevados, los investigadores identificaron a los dos hombres que habrían participado en la agresión. La pesquisa apuntó contra Ríos Branto, conocido como “Chini”, y contra Ríos.

Con esos elementos, la fiscalía solicitó medidas judiciales para detener a los sospechosos y registrar un domicilio vinculado con el caso. El Juzgado de Garantías 3 autorizó el procedimiento.

Los allanamientos se realizaron en una vivienda ubicada en Emilio Genoud y Sánchez Loria, en Baradero. Del operativo participaron efectivos de la DDI San Nicolás, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de San Pedro y la EPC Baradero.

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Durante el procedimiento, la Policía detuvo a los dos acusados. Ambos permanecerán alojados en la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Baradero, a disposición de la Justicia.

La causa continúa bajo intervención de la UFI 9 de Baradero, que deberá definir las próximas medidas procesales y avanzar en la reconstrucción de la participación de las personas señaladas en el ataque.