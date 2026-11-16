Crimen y Justicia

Lo golpearon en la calle, caminó hasta un descampado y murió: detuvieron a dos hombres en Baradero

La Justicia ordenó allanamientos luego de recibir los resultados de la autopsia preliminar. Los sospechosos fueron identificados por cámaras de seguridad

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La DDI detuvo a dos sospechosos
Guardar

Dos hombres fueron detenidos en Baradero acusados de participar en el homicidio de Javier Oscar Díaz, de 52 años, quien fue hallado sin vida este sábado en un descampado ubicado entre las calles José María Paz, Obligado y Carranza, indicaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Baradero y del Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial San Nicolás. Los detenidos fueron identificados como Sergio Roberto Ríos Branto, de 24 años, y Santiago Agustín Ríos, de 37.

PUBLICIDAD

El procedimiento fue informado por la DDI de San Nicolás, que señaló que el Ministerio Público Fiscal solicitó las órdenes de allanamiento y detención tras conocerse los resultados de la autopsia sobre el cuerpo de la víctima.

El hallazgo del cuerpo ocurrió después de una llamada al 911. Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de Baradero acudió a un terreno sin edificar situado sobre José María Paz, entre Obligado y Carranza, donde encontró el cuerpo de la víctima.

Las primeras medidas investigativas permitieron reconstruir parte de la secuencia previa a la muerte. De acuerdo con el análisis de registros de cámaras de seguridad y declaraciones incorporadas a la causa, Díaz había estado junto a Elías Nicolás Aranda, de 24 años, durante la madrugada.

PUBLICIDAD

Ambos habían consumido bebidas alcohólicas y luego se dirigieron hacia la zona de Sánchez Loria y Genoud, presuntamente con la intención de comprar estupefacientes. En ese lugar, según la investigación, fueron atacados por dos hombres y una mujer.

Díaz quedó tendido sobre la vía pública luego de la agresión. Más tarde logró ponerse de pie y se retiró caminando. Una cámara de seguridad lo registró a la 1:54:33 cuando ingresó solo al predio donde después fue encontrado muerto.

El informe forense estableció que la víctima presentaba un traumatismo de cráneo, un hematoma subdural y lesiones en el bulbo raquídeo. Esas heridas resultaron compatibles con un golpe provocado por un elemento contundente, según los datos comunicados por la DDI San Nicolás.

A partir de las filmaciones y los testimonios relevados, los investigadores identificaron a los dos hombres que habrían participado en la agresión. La pesquisa apuntó contra Ríos Branto, conocido como “Chini”, y contra Ríos.

Con esos elementos, la fiscalía solicitó medidas judiciales para detener a los sospechosos y registrar un domicilio vinculado con el caso. El Juzgado de Garantías 3 autorizó el procedimiento.

Los allanamientos se realizaron en una vivienda ubicada en Emilio Genoud y Sánchez Loria, en Baradero. Del operativo participaron efectivos de la DDI San Nicolás, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de San Pedro y la EPC Baradero.

Durante el procedimiento, la Policía detuvo a los dos acusados. Ambos permanecerán alojados en la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Baradero, a disposición de la Justicia.

La causa continúa bajo intervención de la UFI 9 de Baradero, que deberá definir las próximas medidas procesales y avanzar en la reconstrucción de la participación de las personas señaladas en el ataque.

Temas Relacionados

HomicidioallanamientosAutopsia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alarma en Lanús por otro escape de gas: evacuaron la zona de forma preventiva

La fuga, ya controlada por personal de MetroGas, se registró a la altura de la estación homónima del tren Roca. En el lugar trabaja personal de Bomberos y Defensa Civil

Alarma en Lanús por otro escape de gas: evacuaron la zona de forma preventiva

Sus perros se pelearon en la calle, discutieron y uno de ellos volvió con una escopeta

Ocurrió en La Plata. Los registros de cámaras y las entrevistas realizadas por investigadores permitieron localizar al sospechoso, quien fue detenenido. En el allanamiento, la Policía secuestró una escopeta, municiones y un cargador vacío

Sus perros se pelearon en la calle, discutieron y uno de ellos volvió con una escopeta

Robó siete televisores e intentó ocultarlos entre matorrales en Berisso: tenía pedido de captura vigente y quedó detenido

El procedimiento se realizó en un lote, ubicado en la zona de las calles 5 y 158, donde los agentes verificaron una orden judicial activa desde julio de 2025 por una causa de robo agravado

Robó siete televisores e intentó ocultarlos entre matorrales en Berisso: tenía pedido de captura vigente y quedó detenido

Un hombre murió tras una pelea en Mendoza e investigan un posible homicidio

La víctima, de 38 años, fue hallada con manchas de sangre en Godoy Cruz. La Policía busca establecer si una lesión en la cabeza sufrida durante el encuentro previo provocó la muerte

Un hombre murió tras una pelea en Mendoza e investigan un posible homicidio

Secuestraron drogas, dólares y más de 2 millones de pesos en un allanamiento contra el narcomenudeo en Neuquén

Los operativos se realizaron en las localidades de Plottier y Zapala. La causa judicial alcanzó a seis personas y estableció restricciones para el principal acusado

Secuestraron drogas, dólares y más de 2 millones de pesos en un allanamiento contra el narcomenudeo en Neuquén

DEPORTES

La aparición de dos modelos en un partido de la NBA causó furor en los fanáticos por sus atuendos: "¿Quién se viste así?"

La aparición de dos modelos en un partido de la NBA causó furor en los fanáticos por sus atuendos: "¿Quién se viste así?"

La ácida respuesta de Ancelotti a Romario tras sus dichos sobre que debería ser despedido de la selección de Brasil

Incertidumbre por la alineación de pilotos de un equipo de Fórmula 1 hasta fin de año: el anuncio para el GP de Las Vegas

“Han aprendido de su error”: la comparación de los medios en Inglaterra tras el triunfo ante España y la derrota frente a Argentina en el Mundial

Miami Heat llevará Vice City a la NBA con camisetas inspiradas en "GTA VI"

TELESHOW

La Bomba Tucumana contó los detalles de la muerte de su sobrino Ian a los 12 años: “Todo fue entre 24 y 48 horas”

La Bomba Tucumana contó los detalles de la muerte de su sobrino Ian a los 12 años: “Todo fue entre 24 y 48 horas”

Murió Claudia, la hermana de Liliana Parodi: la desgarradora carta abierta con la que la despidió

Tomás Rebord debutó en la televisión abierta con Dominbord: cuánto midió el rating

Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez, continúa internado: las palabras de su círculo íntimo

Cristina Pérez recordó a su mamá con un video inédito de su embarazo: “Cuando lo encontramos estallé en llanto”

INFOBAE AMÉRICA

El mini papamóvil que León XIV usó en Uruguay podría terminar en el Vaticano

El mini papamóvil que León XIV usó en Uruguay podría terminar en el Vaticano

28 años de cárcel para el femicida de Mariana Rivero en Uruguay: cómo la Justicia reconstruyó el crimen

Las cenizas del Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, enterradas en Guatemala medio siglo después de su muerte

Casillero virtual en Miami: llega a Colombia una alternativa para comprar en Estados Unidos y recibir pedidos en casa

Llegó el tercer portaaviones de EEUU a Medio Oriente: en plena tensión con Irán, suma 5.000 efectivos y 60 aeronaves