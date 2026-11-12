Crimen y Justicia

Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó más de diez trompadas a otro porque miró a su pareja

El hecho ocurrió en el barrio La Docta cuando un individuo comenzó a agredir a otro primero verbalmente y después con golpes de puño. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del local y el agresor quedó detenido

Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó once trompadas a otro porque miró a su pareja
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Un salvaje ataque se registró en la ciudad de Córdoba después de que un hombre le pegara más de diez trompadas a otro porque habría mirado a su mujer en una pizzería. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad del local de comidas y el agresor quedó detenido.

Según informaron fuentes policiales, todo ocurrió el pasado 7 de noviembre en el local gastronómico ubicado en el barrio La Docta. El agresor de 43 años ingresó con una mujer al lugar y automáticamente agredió verbalmente a otro individuo que estaba sentado en una mesa comiendo.

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Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó once trompadas a otro porque miró a su pareja

De acuerdo con el primer registro en video, difundido por La Voz, el sujeto habría increpado a la víctima al considerar que lo había mirado a su pareja. “¿Qué mirás?” y “degenerado” fueron algunas de las expresiones que utilizó durante la confrontación inicial. Sin embargo, la situación no se detuvo en el intercambio verbal.

El agresor pasó a la violencia física y le propinó más de diez golpes de puño en el rostro a la víctima frente a los demás clientes del establecimiento. Las imágenes registradas muestran una secuencia prolongada de trompadas que el hombre recibió sin posibilidad de defenderse.

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Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó once trompadas a otro porque miró a su pareja

Lejos de cesar, la agresión continuó en el interior del local. La víctima terminó arrinconada en el piso, dentro de un depósito del comercio, donde el sujeto le asestó tres golpes adicionales en la cara y varias patadas. En ese momento, según se escucha en el video, el agresor le gritó: “¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”. Entre los impactos, la víctima alcanzó a responder: “No hice nada”.

Ante el intento de intervención de los empleados y de otras personas presentes en el lugar, el agresor abandonó el comercio y huyó en una camioneta Ford Ranger.

Debido a las lesiones recibidas, la víctima debió recibir asistencia médica. El parte oficial no precisó el alcance exacto de las heridas, aunque describió que fueron “diversas lesiones en el rostro y el cuerpo”.

Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó once trompadas a otro porque miró a su pareja
El agresor de 43 años fue detenido por la policía de Córdoba

A partir de la denuncia formal, personal de la Dirección Coordinación Brigadas Civiles inició una investigación para identificar al responsable. Las tareas incluyeron el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona, así como la recepción de testimonios de quienes presenciaron el hecho. Esas diligencias permitieron establecer la identidad del presunto agresor.

El miércoles 11 de noviembre, efectivos de esa dependencia procedieron a la detención del hombre. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía UTI 22, a cargo de la doctora Paula Bruera, quien tiene a su cargo la investigación de la causa que quedó bajo la carátula de “lesiones graves” y todavía aguardan por la indagación del detenido.

Quién es el principal sospechoso del ataque

El hombre detenido fue identificado como Martín Roberto Díaz, de 47 años. Según informaron fuentes cercanas a la investigación, está imputado por lesiones leves y amenazas, aunque la calificación podría modificarse según el resultado de una tomografía que aún se aguarda. “Estamos a la espera de los resultados de una tomografía para ver si cambia la imputación a lesiones graves, porque aparentemente hay fractura”, indicaron las mismas fuentes.

En esa línea, desde El Doce señalaron que Díaz se desempeña como entrenador de rugby del Club Universitario de Córdoba, mientras que la víctima es médico del Servicio Penitenciario en la cárcel de Bouwer. También precisaron que el acusado residía en un barrio cerrado ubicado en el camino a Carlos Paz y que, con anterioridad, habría protagonizado episodios de violencia con vecinos del sector.

La investigación para reconstruir el hecho incluyó el análisis de cámaras públicas y privadas, la toma del número de patente de la camioneta con la que el agresor abandonó el lugar y la recepción de testimonios que, en conjunto, permitieron dar con su paradero. La causa permanece bajo la órbita de la Fiscalía UTI 22, a cargo de la doctora Paula Bruera.

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