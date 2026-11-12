Crimen y Justicia

Estuvo preso, se acercó a la fe y volvió a Devoto para contarle su historia al Papa: "En la cárcel había mucha expectativa"

Reinaldo fue uno de los tres hombres que compartieron su testimonio este miércoles en el penal ante León XIV. En diálogo con Infobae contó cómo fue la experiencia y recordó sus años detenido

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El pasado 23 de octubre se cumplieron tres años desde que Reinaldo recuperó su libertad. Había sido condenado a seis en una causa por drogas: dos los pasó en el penal de Magdalena, mientras que los últimos cuatro en la histórica cárcel de Villa Devoto. Desde que salió, nunca pensó que iba a volver a cruzar el portón del Complejo Penitenciario Federal que tantos malos recuerdos le trae. Y menos que lo haría como invitado para un encuentro con el papa León XIV.

Este miércoles, Reinaldo protagonizó uno de los momentos más emotivos del viaje del Sumo Pontífice a la Argentina, que priorizó en su agenda una visita a los internos del penal para escuchar los testimonios de aquellos a quienes la fe los ayudó a atravesar sus momentos más difíciles. Él fue uno de los elegidos para hablar, junto a Cristian y Maximiliano, que aún están detenidos.

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El mensaje de Reinaldo -que hoy vive en La Matanza con uno de sus cuatro hijos y trabaja en una fábrica- fue esperanzador. En particular para los otros 69 internos que participaron de la ceremonia: “Una nueva vida es posible. Más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, él nos ama y nos espera siempre con sus brazos abiertos”, afirmó antes de abrazar al Papa que lo escuchó atentamente.

El abrazo del Papa León XIV con una persona que recuperó su libertad del penal de Villa Devoto
El abrazo del Papa León XIV con una persona que recuperó su libertad del penal de Villa Devoto

En diálogo con Infobae, el hombre recordó el tiempo que estuvo tras las rejas, cómo se acercó a la religión y el día que le llegó la propuesta para hablar con León XIV. “Estuve detenido cuatro años y medio. Fueron años de quebrantamiento, en los que sentí que fui hecho de cero nuevamente. Conocer a Jesús en particular fue distinto a decir simplemente que uno tiene fe o que le reza a un santo. Yo me acerqué al Evangelio a través del padre Matías, capellán de la capilla del penal de Devoto, y del padre Pablo, que nos visitaba dentro de las celdas. Eso me hizo entender que Dios está mucho más cerca de lo que creemos”.

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Y sumó: “Hubo idas y vueltas en el acercamiento con la fe, pero el vínculo de una manera tan profunda, con un cambio real en mi forma de vivir, ocurrió durante la detención. No se trató solo de pensar distinto, sino de actuar distinto”.

En la cárcel, Reinaldo buscó mantenerse ocupado y aprovechar las herramientas disponibles para sobrellevar el encierro. “Un día detenido parece mil días. Ahí era un paso a la vez, un día a la vez. Yo trataba de mantenerme firme sin pensar demasiado en el futuro ni quedarme atrapado en el pasado. Devoto ofrecía muchas actividades para la reinserción: estudio, ejercicio y otras propuestas. Yo hacía de todo para salir de la celda, pero buscaba un espacio espiritual que lo encontraba en la capilla”.

En su tiempo tras las rejas, el hombre se anotó en el Centro Universitario de Devoto (CUD), donde estudió Psicología y cursó el Ciclo Básico Común (CBC). También participó en talleres de teatro, literatura y guion de cine, además de actividades vinculadas con la logoterapia. Iba al gimnasio y consiguió un trabajo dentro del penal.

Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
El ingreso del papa León XIV a la cárcel de Villa Devoto (Foto AFP)

“La propuesta para la ceremonia del Papa llegó hace casi dos meses. En ese momento mi papá estaba internado. Me contactó el padre Matías, que consideró que, además de los testimonios de los internos, que son fundamentales, también era importante el de alguien que hubiese atravesado esa situación y que hoy se mantuviera firme en la fe, para alentar a quienes viven algo parecido. Automáticamente sentí que tenía que hacerlo. Si el motivo era Jesús, yo iba a decir que sí”, explicó a este medio sobre la convocatoria.

Con respecto al evento, el encuentro con León XIV y su reingreso a Devoto, compartió: “Volver tuvo momentos movilizantes. Al llegar, escuché el golpe de la puerta de chapa, ese sonido tan conocido y desagradable. También cuando se corre la ventanita de la puerta. Es algo que tengo grabado y que me generó temor, porque es una sensación familiar que no me gusta”.

Sobre el clima previo a la llegada del Sumo Pontífice al predio, dijo: “Había mucha expectativa cuando se sabía que estaba por llegar. Después, verlo detrás de las rejas, escuchar los cantos y vivir ese ambiente fue muy movilizante. No se podía escapar de la emoción”.

Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
El discurso del Papa ante los internos

“Para mí, el momento tuvo algo muy relacionado con Jesús. Hay un pasaje en el que Jesús dice que golpea la puerta y llama, y que si uno abre, él entra, se sienta a la mesa y comparte. Estar pocos, tenerlo cerca y saber que podía tomarse el tiempo de acercarse a los internos fue muy significativo. Se acercó a los enfermos y a quienes estaban presos. Eso es el Evangelio: practicarlo, vivirlo, visitar a quienes están privados de la libertad. El mensaje fue que todos son bienvenidos y que hay que ir hacia los demás”, agregó.

Para Reinaldo, la ceremonia del Papa fue muy emotiva y su visita en general provocó una sensación de “mucho respeto mutuo y de esperanza”. “A veces estamos acostumbrados a recibir noticias negativas todos los días, pero esto generó otra cosa. Hasta el clima parecía distinto”, dijo.

Al cierre de la entrevista, Reinaldo insistió en subrayar: “Cristo es el mismo más allá de las denominaciones. No se trata del barrio, del color, de la bandera o de qué iglesia prefiere cada uno. Si ponemos a Cristo como cabeza, podemos escucharlo y verlo”.

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