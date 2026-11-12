Crimen y Justicia

Quién era Magalí Levy, la víctima del crimen en Recoleta por el que cayó la empleada doméstica que trabajaba en su casa

La joven tenía 28 años y era madre de dos hijos. Fue asesinada en marzo de 2025 y ahora detuvieron en Misiones a la mujer que había trabajado en su domicilio y era buscada desde entonces

Crimen de una joven de 28 años en Recoleta
Magalí Yael Levy, la víctima del brutal crimen en Recoleta
Guardar

Magalí Yael Levy tenía 28 años, era madre de dos hijos y había sido alumna y docente de la Escuela Martín Buber. Su muerte, el 7 de marzo de 2025, conmocionó a la comunidad judía y a quienes la conocían. Veinte meses después, la detención de quien había trabajado en su casa volvió a poner el foco sobre su historia.

Magalí, quien también había estudiado Relaciones del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, vivía con su esposo, Alberto Yoel Arazi, y sus hijos en un departamento de la calle Sánchez de Bustamante al 1200, en el barrio porteño de Recoleta. Aquella mañana llevó a los chicos al colegio y debía pasar a buscarlos al mediodía. No llegó.

PUBLICIDAD

Crimen Recoleta Magalí Levy
La joven tenía 28 años y era madre de dos hijos

Desde la institución educativa se comunicaron con Arazi ante la ausencia de Magalí. El hombre fue hasta el departamento familiar y encontró a su esposa asesinada. Estaba atada de pies y manos. La autopsia determinó que murió por un doble mecanismo de asfixia: tenía una bolsa en la cabeza y presentaba signos de ahorcamiento.

La investigación estableció que, cerca de las 12 de ese 7 de marzo, ingresó al edificio Elcira Giménez González, quien había comenzado a trabajar como empleada doméstica en la vivienda esa misma semana.

Crimen Recoleta Magalí Levy
Elcira Giménez González tras ser detenida en Misiones

El día del crimen, las cámaras del hall registraron a Giménez González cuando entró al edificio con la puerta de acceso abierta. Y, cerca de las 13, llegó un hombre que habría dicho ser vecino ante una residente que en ese momento ingresaba al lugar. Era, en realidad, un cómplice de la empleada doméstica. Ambos se retiraron alrededor de las 13.35.

PUBLICIDAD

De la vivienda faltaban objetos de valor, entre ellos una caja fuerte que había sido arrancada de la pared.

Según la reconstrucción judicial, dos días antes había ido por primera vez al departamento, luego de que su contacto llegara a Magalí a través del entorno de una amiga. La sospecha de los investigadores apunta a que esa primera visita pudo haber servido para conocer el departamento y los movimientos de la familia.

Crimen Recoleta Magalí Levy
Magalí fue asesinada el 7 de marzo de 2025

Magalí había sido egresada de la Escuela Martín Buber, en Palermo, donde también dio clases. Tras conocer el crimen, la institución difundió un mensaje para acompañar a su familia: “Con profunda tristeza, abrazamos a la familia Levy en este trágico momento, recordando con cariño a Magalí, muy querida egresada y ex docente de nuestra escuela”.

Crimen Recoleta Magalí Levy
El mensaje de la Escuela Martín Buber

Aquella vez también se pronunció el rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Eliahu Hamra, quien expresó su pesar por el homicidio y acompañó públicamente a los familiares de la joven. “Estamos conmocionados por el asesinato de Magali Yael Levy z’l, de 28 años, en el barrio de Recoleta”, escribió.

En ese mensaje, Hamra también nombró al esposo de la víctima y a sus padres. Y reclamó: “Exigimos a las autoridades el inmediato esclarecimiento y el castigo a los responsables de esta atrocidad”.

En el caso intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, a cargo de Edgardo Orfila.

detenido por el crimen magaly levy joven asesinada en recoleta
Iván Giménez González, detenido en Paraguay semanas después del crimen

Giménez González, de nacionalidad paraguaya, fue detenida esta semana en Misiones después de presentarse como presunta víctima de trata durante un control de Gendarmería Nacional. El cotejo de sus huellas reveló que tenía un pedido de captura nacional e internacional por su presunta participación en el homicidio de Magalí.

Su hermano, Iván Giménez González, había sido arrestado en Paraguay en abril de 2025. La causa también busca a Sixto Fabián Araújo Amarilla, pareja de la mujer detenida, quien continúa prófugo.

Temas Relacionados

Magalí LevyRecoletaHomicidiosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estuvo preso, se acercó a la fe y volvió a Devoto para contarle su historia al Papa: "En la cárcel había mucha expectativa"

Reinaldo fue uno de los tres hombres que compartieron su testimonio este miércoles en el penal ante León XIV. En diálogo con Infobae contó cómo fue la experiencia y recordó sus años detenido

Estuvo preso, se acercó a la fe y volvió a Devoto para contarle su historia al Papa: "En la cárcel había mucha expectativa"

Las pruebas contra los presuntos testaferros del “Cositorto de los departamentos” que saludó al papa León XIV

Se trata de Vito L’Abbate, ex cabeza del grupo Induplack, acusado junto a sus hijos del mayor engaño inmobiliario de la historia argentina. Tras elevarlo a juicio, la fiscal Mónica Cuñarro avanza contra los sospechados de conformar la estructura que recibió su dinero

Las pruebas contra los presuntos testaferros del “Cositorto de los departamentos” que saludó al papa León XIV

Jardín de infantes atacado a balazos en La Matanza: familiares de los chicos y vecinos marchan en reclamo de seguridad

Ocurrió el martes en la localidad de Rafael Castillo. Piden la presencia de Gendarmería y denuncian que el ataque está relacionado con la venta de droga. No hay detenidos

Jardín de infantes atacado a balazos en La Matanza: familiares de los chicos y vecinos marchan en reclamo de seguridad

Fue a denunciar que era víctima de trata y descubrieron que la buscaban por un crimen en Recoleta: quedó detenida

Las huellas permitieron identificar a Elcira Giménez González en un control de Gendarmería en Misiones. La acusan de participar en el homicidio de Magalí Yael Levy, cometido en marzo de 2025

Fue a denunciar que era víctima de trata y descubrieron que la buscaban por un crimen en Recoleta: quedó detenida

Asesinaron a un agente federal durante un intento de robo en Merlo

Nicolás Aragón, de 30 años, fue interceptado por delincuentes cuando circulaba a bordo de su moto en el límite con Paso del Rey

Asesinaron a un agente federal durante un intento de robo en Merlo

DEPORTES

“Caí en una depresión tras no ir al Mundial y casi muero por una sobredosis”: la cruda confesión de una estrella del fútbol de Brasil

“Caí en una depresión tras no ir al Mundial y casi muero por una sobredosis”: la cruda confesión de una estrella del fútbol de Brasil

Lionel Scaloni explicó por qué cambió de opinión y decidió renovar con la selección argentina: “El tiempo cura todo”

Histórico: la selección argentina de futsal venció a Portugal y ganó por primera vez la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La baja que tendrá el cuerpo técnico de la selección argentina tras la renovación de Lionel Scaloni

El llanto de Lionel Scaloni tras renovar contrato con la selección argentina: “Estoy feliz, a pesar de que no son momentos fáciles en lo familiar”

TELESHOW

La declaración de Mauro Icardi ante la Justicia: negó haber golpeado a su hija y dijo que la niña lo admitió ante la psicóloga

La declaración de Mauro Icardi ante la Justicia: negó haber golpeado a su hija y dijo que la niña lo admitió ante la psicóloga

Lara Piro defendió a Mauro Icardi y criticó duramente a Wanda Nara: "La Justicia le tiene miedo"

Un nuevo escándalo sacudió Podemos Hablar: cómo fue la discusión de Mala Fama con su pareja en medio de la grabación

El duro pase de factura de Sebastián Graviotto a Juana Repetto: "No le encuentro sentido"

Dolor por la muerte de Marcelo Sacco, emblema del punk marplatenste y hermano del recordado Uby

INFOBAE AMÉRICA

Presupuesto 2027: diputados de Raíces reconocen errores y anticipan un quiebre con el Ejecutivo de Arévalo

Presupuesto 2027: diputados de Raíces reconocen errores y anticipan un quiebre con el Ejecutivo de Arévalo

Condenan en El Salvador a 202 miembros del Barrio 18 Revolucionarios por homicidios y extorsiones

La misteriosa táctica de los pulpos que promete inspirar a la nueva generación de robots

Capturan a tres pandilleros en las últimas 24 horas por extorsión y represalias a la población que se negó a colaborar en El Salvador

“La competencia no es suficiente, hay que educar los corazones”: Nobel de la Paz ante universitarios en Perú