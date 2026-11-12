Quién era Magalí Levy, la víctima del crimen en Recoleta por el que cayó la empleada doméstica que trabajaba en su casa

Magalí Yael Levy, la víctima del brutal crimen en Recoleta

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Magalí Yael Levy tenía 28 años, era madre de dos hijos y había sido alumna y docente de la Escuela Martín Buber. Su muerte, el 7 de marzo de 2025, conmocionó a la comunidad judía y a quienes la conocían. Veinte meses después, la detención de quien había trabajado en su casa volvió a poner el foco sobre su historia.

Magalí, quien también había estudiado Relaciones del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, vivía con su esposo, Alberto Yoel Arazi, y sus hijos en un departamento de la calle Sánchez de Bustamante al 1200, en el barrio porteño de Recoleta. Aquella mañana llevó a los chicos al colegio y debía pasar a buscarlos al mediodía. No llegó.

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La joven tenía 28 años y era madre de dos hijos

Desde la institución educativa se comunicaron con Arazi ante la ausencia de Magalí. El hombre fue hasta el departamento familiar y encontró a su esposa asesinada. Estaba atada de pies y manos. La autopsia determinó que murió por un doble mecanismo de asfixia: tenía una bolsa en la cabeza y presentaba signos de ahorcamiento.

La investigación estableció que, cerca de las 12 de ese 7 de marzo, ingresó al edificio Elcira Giménez González, quien había comenzado a trabajar como empleada doméstica en la vivienda esa misma semana.

Elcira Giménez González tras ser detenida en Misiones

El día del crimen, las cámaras del hall registraron a Giménez González cuando entró al edificio con la puerta de acceso abierta. Y, cerca de las 13, llegó un hombre que habría dicho ser vecino ante una residente que en ese momento ingresaba al lugar. Era, en realidad, un cómplice de la empleada doméstica. Ambos se retiraron alrededor de las 13.35.

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De la vivienda faltaban objetos de valor, entre ellos una caja fuerte que había sido arrancada de la pared.

Según la reconstrucción judicial, dos días antes había ido por primera vez al departamento, luego de que su contacto llegara a Magalí a través del entorno de una amiga. La sospecha de los investigadores apunta a que esa primera visita pudo haber servido para conocer el departamento y los movimientos de la familia.

Magalí fue asesinada el 7 de marzo de 2025

Magalí había sido egresada de la Escuela Martín Buber, en Palermo, donde también dio clases. Tras conocer el crimen, la institución difundió un mensaje para acompañar a su familia: “Con profunda tristeza, abrazamos a la familia Levy en este trágico momento, recordando con cariño a Magalí, muy querida egresada y ex docente de nuestra escuela”.

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El mensaje de la Escuela Martín Buber

Aquella vez también se pronunció el rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Eliahu Hamra, quien expresó su pesar por el homicidio y acompañó públicamente a los familiares de la joven. “Estamos conmocionados por el asesinato de Magali Yael Levy z’l, de 28 años, en el barrio de Recoleta”, escribió.

En ese mensaje, Hamra también nombró al esposo de la víctima y a sus padres. Y reclamó: “Exigimos a las autoridades el inmediato esclarecimiento y el castigo a los responsables de esta atrocidad”.

En el caso intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, a cargo de Edgardo Orfila.

Iván Giménez González, detenido en Paraguay semanas después del crimen

Giménez González, de nacionalidad paraguaya, fue detenida esta semana en Misiones después de presentarse como presunta víctima de trata durante un control de Gendarmería Nacional. El cotejo de sus huellas reveló que tenía un pedido de captura nacional e internacional por su presunta participación en el homicidio de Magalí.

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Su hermano, Iván Giménez González, había sido arrestado en Paraguay en abril de 2025. La causa también busca a Sixto Fabián Araújo Amarilla, pareja de la mujer detenida, quien continúa prófugo.