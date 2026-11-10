Crimen y Justicia

Un hombre agonizó y murió en la puerta de su casa en Salta tras un violento ataque

La víctima fue encontrada por su esposa en la localidad de Vaqueros. La Fiscalía detuvo a un sospechoso y aguarda los resultados de la autopsia para avanzar con una imputación

Un hombre murió tras ser hallado con heridas en el acceso a su vivienda en el barrio San Nicolás de Vaqueros.
Un hombre murió tras ser hallado con heridas en el acceso a su vivienda en el barrio San Nicolás de Vaqueros.
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Un hombre murió tras ser hallado herido en la entrada de su vivienda de barrio San Nicolás, en la localidad de Vaqueros, provincia de Salta, durante la mañana del lunes. La investigación quedó a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios en turno, María Luján Sodero Calvet.

La esposa de la víctima fue quien alertó a la Policía luego de encontrar al hombre gravemente herido. De esta manera, personal médico acudió al lugar y confirmó que ya no presentaba signos vitales. Por el caso, hay un detenido, bajo sospecha de haber intervenido en el hecho. La Fiscalía informó que la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria está prevista para mañana miércoles, instancia en la que se comunicarán formalmente los cargos y los elementos reunidos hasta ese momento.

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De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, tras tomar conocimiento de la muerte, Sodero Calvet se trasladó al domicilio ubicado en Vaqueros para supervisar las primeras medidas de investigación. En el lugar coordinó el trabajo del personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF.

Las tareas dispuestas tienen como objetivo reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte del hombre. El procedimiento incluyó la intervención de especialistas que relevaron el escenario y realizaron las diligencias necesarias para preservar y analizar los elementos de interés para la causa.

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La causa se encuentra en una etapa inicial y las autoridades no difundieron detalles sobre la identidad de la víctima ni del detenido. Tampoco se informó, hasta el momento, cuál habría sido la relación entre la persona arrestada y el hombre fallecido.

Un sospechoso permanece detenido por su presunta vinculación con el hecho y enfrentará la audiencia formal de cargos.
Un sospechoso permanece detenido por su presunta vinculación con el hecho y enfrentará la audiencia formal de cargos.

La fiscal dispuso que el cuerpo fuera trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Allí se realizará la autopsia, con el objetivo de confirmar la causa de la muerte.

La intervención del Servicio de Tanatología Forense constituye uno de los procedimientos habituales en investigaciones por muertes violentas o de causas que aún deben ser esclarecidas. La autopsia puede aportar precisiones sobre el tipo de lesión, su gravedad y otros elementos técnicos necesarios para orientar las medidas judiciales posteriores.

En paralelo, la fiscalía dispuso asistencia para el entorno del hombre fallecido. La Guardia Psicosocial del Ministerio Público Fiscal quedó a cargo de brindar contención a los familiares, conforme a las medidas ordenadas tras la intervención en el domicilio.

La causa continuará con las pericias ordenadas, el análisis de los informes técnicos y la autopsia que se practicará en el CIF. Los resultados de esas medidas serán determinantes para precisar la mecánica de la muerte registrada en barrio San Nicolás y para el desarrollo de la audiencia prevista para el miércoles.

Un caso similar se registró durante el fin de semana en Corrientes en medio de una pelea familiar. El fallecido fue identificado por el apellido Aguirre. Según la información difundida por la fuerza de seguridad provincial, los efectivos acudieron al lugar luego de recibir el aviso de una pelea. Una vez allí, encontraron al hombre gravemente herido. Su muerte se confirmó poco después.

De acuerdo con lo informado por el portal El Litoral, mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho, el hijo de la víctima fue aprehendido como presunto autor y quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

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