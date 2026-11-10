Crimen y Justicia

Caso Micaela García: el segundo juicio contra el acusado de participar en el femicidio entra en su etapa final

Néstor Roberto Pavón está acusado de haber actuado junto a Sebastián Wagner en el crimen de la joven de 21 años. Este martes declarará el padre de la víctima y el miércoles se realizarán los alegatos

Micaela García fue asesinada en abril de 2017
Micaela García fue asesinada en abril de 2017
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El segundo juicio contra Néstor Roberto Pavón, acusado de ser coautor del femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Entre Ríos, ingresará esta semana en su etapa final. El debate se desarrolla en los Tribunales de Gualeguay y tiene previstas dos jornadas decisivas antes de que el tribunal avance hacia una resolución.

Según informó el medio local UNO Entre Ríos, este martes 10 de noviembre está prevista la declaración de Yuyo García, padre de la víctima, mientras que el miércoles 11 se llevarán adelante los alegatos de las partes.

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El juicio comenzó el pasado 29 de octubre y, desde entonces, declararon más de 30 testigos, entre peritos, investigadores, vecinos y personas vinculadas con los involucrados en el caso. Las pruebas incorporadas durante las audiencias serán el eje de las conclusiones que presentarán la fiscalía, la querella y la defensa.

Pavón había sido condenado por encubrimiento en el primer juicio, realizado en 2017. Sin embargo, en diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto aquella sentencia al considerar arbitraria la valoración de la prueba y ordenó la realización de un nuevo debate.

El primer debate terminó con prisión perpetua para Sebastián Wagner, cinco años por encubrimiento para Néstor Pavón y la absolución de Gabriel Otero (Foto/Télam)
El primer debate terminó con prisión perpetua para Sebastián Wagner, cinco años por encubrimiento para Néstor Pavón y la absolución de Gabriel Otero (Foto/Télam)

En esta oportunidad, la Justicia deberá determinar si tuvo participación como coautor del femicidio por el que Sebastián Wagner cumple una condena a prisión perpetua.

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Uno de los testimonios más relevantes del debate fue precisamente el de Wagner, quien declaró el pasado 30 de octubre y responsabilizó a su ex empleador por el abuso sexual y el homicidio de la joven.

El condenado aseguró ante los jueces que Pavón le había ordenado interceptar a Micaela cuando salía de un boliche durante la madrugada del 1° de abril de 2017. Según su versión, ambos participaron en la reducción y el traslado de la víctima, aunque intentó desligarse de la agresión sexual y del asesinato.

“Sé que fue él, me gustaría mirarlo en la cara y tenerlo de frente”, afirmó Wagner durante la audiencia. También sostuvo que, cuando regresó al lugar donde habían llevado a Micaela, encontró a Pavón mientras la asfixiaba. “Cuando volví la estaba asfixiando. No la pude salvar”, declaró.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Néstor Pavón durante la primera audiencia del juicio (Facebook/La hora de franco)

Durante su exposición, Wagner también pidió perdón a la familia de la joven y aseguró que había decidido hablar después de recibir la visita de los abogados de los padres de Micaela en prisión. Se trató de su tercera declaración ante la Justicia desde el inicio de la investigación, en la que volvió a modificar su relato sobre lo ocurrido.

Sus acusaciones deberán ser valoradas por el tribunal junto con el resto de las pruebas incorporadas durante el debate, antes de resolver la responsabilidad penal de Pavón.

Por su parte, la querella que representa a la familia de Micaela adelantó que sostendrá durante los alegatos que Wagner no actuó solo y que Pavón también debe responder penalmente por el crimen.

“La familia de Micaela nunca pidió venganza. Pidió la verdad, y esperó nueve años para que se juzgue a todos los responsables de su femicidio”, expresaron los abogados de la familia, según consignó UNO Entre Ríos.

Andrea Lescano y Néstor “Yuyo” García, los padres de Micaela (Foto/Télam)
Andrea Lescano y Néstor “Yuyo” García, los padres de Micaela (Foto/Télam)

Además, manifestaron su confianza en que el tribunal valorará las pruebas reunidas durante las audiencias con perspectiva de género.

En paralelo, los familiares de la joven y las organizaciones que acompañan el reclamo de justicia convocaron a la comunidad a participar de ambas jornadas. La concentración está prevista para el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, desde las 9, frente a los Tribunales de Gualeguay, ubicados en Monte Caseros 239.

Micaela tenía 21 años, estudiaba el profesorado de Educación Física y militaba en el movimiento Ni Una Menos. Desapareció durante la madrugada del 1° de abril de 2017, después de salir de un boliche en Gualeguay. Su cuerpo fue encontrado una semana después en una zona rural cercana a la ciudad.

Su asesinato impulsó la sanción de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para quienes integran los tres poderes del Estado.

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