Fue el celestino de Juan Domingo Perón y de otras cincuenta parejas: la vida de Roberto Galán y el romance como espectáculo televisivo

Roberto Galán propició el histórico encuentro entre Juan Domingo Perón y Eva Duarte durante un acto solidario en el Luna Park en 1944

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“¿Y para qué busca una compañera?”, “¿Es propietario o inquilino?”, “¿Tuvo novia alguna vez?”, “¿Ni un perrito para acariciar?”, “¿Qué lado de la cama ocupa?”... Roberto Galán repetía estas preguntas, prácticamente, todos los días. En una televisión mucho menos pretenciosa que la actual, el conductor juntaba en un estudio a tres hombres y tres mujeres que estuvieran buscando una relación “seria”. Y se encargaba de indagar en cada uno de ellos para que tanto el resto de los participantes como el público pudieran conocerlos. A veces sucedía el milagro y dos de ellos se elegían mutuamente. Entonces, pronunciaba la frase que todos esperaban: “Se ha formado una pareja”.

En ese momento, los corazones se aceleraban. Porque ese hombre y esa mujer que acababan de conocerse tenían que pasar al denominado “living del amor”, donde debían darse su primer beso. ¡En público! Y allí recibían los premios: una cena para lo que sería “la primera cita” y otras tantas nimiedades que hoy harían sonrojar a cualquier animador, pero que por aquellos años eran muy bien recibidas. Siempre pensando, obviamente, en la vivienda premoldeada que podrían adjudicarse si al cabo de unos meses lograban llegar al altar.

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El ciclo que este emblema del mundo del espectáculo había estrenado el 15 de noviembre de 1971 en Teleonce y que se mantuvo vigente hasta 1998, se llamaba Yo me quiero casar, ¿y usted?. Había emisiones en las que lograba superar los 60 puntos de rating. Y, pese al escepticismo de muchos, aseguran que el programa logró unir en matrimonio a cincuenta parejas, catorce de las cuales contrajeron enlace frente a las cámaras. Y por cierto: según los registros, ninguna de ellas terminó en un divorcio.

El conductor junto a dos parejas que llegaron al "living del amor"

Se trataba, obviamente, de un producto televisivo cuya única intención era entretener a la audiencia. Y, más allá del “servicio” que podía brindarle a quienes se animaban a enfrentarse a una cámara buscando a su “alma gemela”, el fin principal del programa era facturar. Sin embargo, con su gesto adusto y su irreverencia, Galán parecía tener un don especial para unir corazones. Era un celestino innato. Y lo había demostrado mucho antes de llegar a la pantalla chica.

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De hecho, según su propio relato, inconscientemente Roberto había sido el responsable de unir ni más ni menos que a Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Una pareja que despertó amores y odios, pero que fue absolutamente icónica para la historia de la Argentina. El hecho había ocurrido por casualidad el 22 de enero de 1944. En ese momento, el país se encontraba afectado por la tragedia sísmica que había sacudido a la región de Cuyo, ocurrido el 15 de ese mes, que había dejado un saldo de más de diez mil muertos y una destrucción del 80 % en la infraestructura de la zona. Así que el conductor había sido convocado para llevar adelante el Festival de la Solidaridad que había sido ordenado llevar adelante por el entonces secretario de Trabajo y Previsión, y al que un grupo nutrido de artistas se había sumado con el fin de recaudar fondos para los afectados.

“Estábamos en un acto en el Luna Park, una beneficencia para los afectados por el terremoto de San Juan. Ella quería que yo la subiese al escenario para recitar unas poesías, pero costaba encontrarle un hueco”, recordaba Galán sobre el pedido de Duarte. Y agregaba: “De repente, aparece el General. Y en un rapto de genialidad, se me ocurrió matar dos pájaros de un tiro y le propuse a Eva formar parte de un comité de recepción de Perón. Grande fue mi sorpresa al verlos al rato juntos, charlando animadamente. Cuando el tiempo me mostró cómo había terminado esa historia de amor, me sentí orgulloso de haber sido yo quien los puso frente a frente”. La pareja se casó por civil el 22 de octubre 1945 y, por iglesia, el 10 de diciembre de ese mimso año.

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Galán fue el celestino entre Eva Duarte y Juan Domingo Perón

Pero eso no fue todo. Según confirman testigos de la época, Galán también fue el encargado de presentarle a Perón a una riojana llamada María Estela Martínez a la que los argentinos conocieron como Isabel Perón. Ella vivía en España, pero el primer en cuentro entre ambos se habría dado a instancias de Roberto en Panamá, a mediados de de la década del 50, cuando él estaba exiliado y ella participaba de una gira de ballet. El ex presidente se casó con ella en terceras núpcias -ya había estado casado con Aurelia Tizón y Evita- el 5 de enero de 1961.

Pero el amor se mezcló con la política. En las elecciones de 1973, Juan Domingo se presentó con la fórmula Perón-Perón, en la que su esposa figuraba como vicepresidenta. Y ganaron. Asumieron el 12 de octubre de ese año con mucha expectativa. Pero el primer mandatario murió del 1 de julio de 1974 y ella, tal como indica la Constitución Nacional, tuvo que asumir el cargo de presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese rol. Aunque, la historia no miente, su paso por el sillón de Rivadava no fue nada positivo para el país...

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En cuando a lo personal, Roberto también ha podido encontrar a sus propias “medias naranjas”. En su juentud había sido un hombre muy seductor y había protagonizado un muy comentado romance con la por entonces promesa de la actuación Olga Zubarry. Fue allá por el año 1946, época de la que no quedaron registros de los paparazzis. Y solo se supo que la historia fue tan intensa, como breve. También hay una versión difundida por él mismo que lo vincula con la célebre Rita Hayworth, con quien habría coquetado durante una estadía en Europa. Luego llegó la cantante folclórica Olga Gutiérrez, con quien compartió un idílico viaje a Paris. Y luego se dejó encantar por la actriz de teatro Teresa Anchorena Palacios, madre de cinco hijos, con quien llegó a convivir en su departamento de Callao y Las Heras.

Sin embargo, fuera de estas relaciones que no lograron tener trascendencia en su vida, el casamentero de la televisión pasó por el Registro Civil con Inés Miguens, cantante de tango que había trabajado en la orquesta de Osvaldo Pugliese. Ella fue una de las mujeres más importantes de su vida, su “negrita querida”. En 1973 , trajeron al mundo a Florencia, su única hija. Y poco más de una década más tarde se separaron, aunque siempre mantuvieron un trato muy afectivo. Para entonces, Galán ya había conocido a la productora Alicia Paressi, con quien compartió los últimos días de su vida. Porque estaba claro que el “Cupido” de la pantalla chica no podía estar solo.

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Galán en sus años mozos

Pero el programa de parejas no fue el único éxito de Galán. También marcó un precedente con Si lo sabe, cante, ciclo que invitaba a la gente común a cantar en televisión. Estuvo al aire entre 1968 y principios del 2000, con algunas intermitencias. Y llegó a marcar más de 30 pumtos de rating, con premios tan modestos como “un canario” en su jaula o una “orden de compra” en algún mercado bonaerense... Es que el público se animaba a hacer oír su voz, aún teniendo que cantar sin ensayo previo y con la orquesta dirigida por Carlos Marzán acompañándolos de oído en el tema que hubieran elegido para la ocasión.

“Si lo sabe cante, si lo sabe cante, si lo sabe cante, cante con Galán”, decía el tema principal del programa. Dorita Delgado, Gladys Mancini, Jorgelina Aranda, Petty Castillo, Ángeles Cudos y Stella Maris Muñoz fueron algunas de las bellas secretarias que secundaban al conductor y animaban con su baile a los concursantes. Este ciclo, que había pasado por Canal 7, Teleonce y Teledos, fue repuesto en América en 1999. Y fue el último program que condujo Galán haste el verano siguiente. Poco después, Roberto fue internado en la clínica Bazterrica por un cáncer de próstata. Y murió dos meses más tarde, el 9 de noviembre, a los 83 años de edad.

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“Tengo un amor propio terrible y, mientras pueda, no voy a necesitar jubilación”, decía sobre su voluntad de seguir en actividad hasta último momento. Y lo logró. Como así también logró el objetivo que se había propuesto al llegar a la televisión y que no era otro más que “hacer feliz a la gente”. Algo que con su particular estilo, muchas veces cuestionado con la lupa tras el paso del tiempo, sin lugar a dudas consiguió.