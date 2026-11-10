Crimen y Justicia

Lo mordió el perro de su vecino, se enfrentó con el dueño y fue apuñalado en La Plata

El sospechoso tiene 18 años y afronta una causa por tentativa de homicidio. La víctima, de 25 años, está internada con heridas en el omóplato. La Policía incautó un cuchillo de 20 centímetros durante los procedimientos de rigor

Hospital San Roque de Gonnet, La Plata
Un hombre de 25 años fue hospitalizado tras recibir tres puñaladas en la espalda durante una pelea en Arturo Seguí. (Gobierno PBA)
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Un hombre de 25 años fue hospitalizado luego de recibir al menos tres puñaladas en la espalda durante una pelea ocurrida en Arturo Seguí, en el partido de La Plata. Por el hecho, la Policía detuvo a un joven de 18 años. Todo se desencadenó por el ataque de un perro a la víctima.

El episodio derivó en una investigación judicial por tentativa de homicidio, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.° 5. El herido fue trasladado al Hospital San Roque de Gonnet, donde ingresó consciente y quedó bajo atención médica.

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De acuerdo con la información policial, el conflicto tuvo lugar en inmediaciones de la calle 159, entre 414 bis y 415. De acuerdo con lo informado por el portal 0221, la secuencia que investigan los agentes comenzó cuando el joven de 18 años caminaba por la vereda. En ese momento, según el reporte incorporado a la causa, el perro de su vecino lo mordió. Ese hecho habría generado un reclamo y una discusión entre ambos.

El intercambio verbal escaló hasta convertirse en una pelea a golpes. Las circunstancias precisas en las que se desarrolló el enfrentamiento forman parte de la investigación, que deberá establecer cómo actuó cada uno de los involucrados antes de que se utilizara el arma blanca.

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Siempre según la información reunida en el lugar, el dueño del perro extrajo un cuchillo tipo carnicero durante la pelea y apuñaló tres veces al hombre a la altura del omóplato.

La Policía de La Plata aprehendió a un joven de 18 años señalado como el autor de la agresión con arma blanca. (Noticias XFN)
La Policía de La Plata aprehendió a un joven de 18 años señalado como el autor de la agresión con arma blanca. (Noticias XFN)

La Policía tomó conocimiento de lo sucedidó tras un llamado a la central de emergencias 911. De esta manera, personal del Comando de Patrullas Norte se trasladó hasta la zona y encontró a los involucrados tras la pelea.

Al arribar al lugar, los efectivos aprehendieron a un joven de 18 años, quien quedó vinculado a la causa judicial. Durante el procedimiento, además, incautaron un cuchillo con mango blanco y una hoja de 20 centímetros, que será analizado como parte de la investigación.

La intervención policial también permitió organizar la asistencia para el hombre herido. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar y dispuso su derivación al Hospital San Roque de Gonnet.

Tras su detención, el acusado fue llevado a la comisaría Duodécima de La Plata. Allí quedó a disposición de la Justicia, mientras se formalizaban las actuaciones por la agresión registrada en Arturo Seguí.

La causa fue caratulada como tentativa de homicidio, una calificación que responde a la gravedad atribuida al ataque y que podrá ser revisada durante el avance del proceso judicial. La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.° 5, encabezada por el fiscal Juan Menucci.

La Fiscalía tiene por delante la tarea de reunir los elementos necesarios para esclarecer el origen del conflicto, la dinámica de la pelea y el uso del cuchillo. En ese marco, serán relevantes los registros producidos por los policías que intervinieron, el informe médico sobre las lesiones y cualquier otro dato que permita precisar lo sucedido.

Según la información disponible, el joven detenido debía prestar declaración indagatoria durante los próximos días.

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