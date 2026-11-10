Crimen y Justicia

Brutal ataque a una jubilada y su nieta en Santiago del Estero: las apuñalaron en plena vía pública

Las víctimas tienen 60 y 25 años. La joven sufrió graves heridas y una pérdida considerable de sangre. La Fiscalía baraja la posibilidad de que el hecho esté vinculado con conflictos de larga data con otra familia del barrio

Un banco de madera y cemento verde sobre una vereda de baldosas con manchas rojas en el suelo, junto a canteros con vegetación
Dos mujeres fueron atacadas con un arma blanca en una intersección de la localidad de Añatuya. (Diario Panorama)
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Dos mujeres, de 60 y 25 años, fueron trasladadas al hospital después de ser brutalmente atacadas a puñaladas en plena calle de la localidad de Añatuya, Santiago del Estero.

Las víctimas —abuela y nieta— denunciaron que tres personas las abordaron mientras caminaban por la zona de la avenida 25 de Mayo y calle España.

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El episodio es investigado por la Justicia y por distintas áreas de la Policía de la Departamental N.º 13. Los presuntos atacantes, dos mujeres y un hombre, se retiraron del lugar antes de la llegada de los efectivos. Hasta el momento, no se informó sobre detenciones vinculadas con el hecho.

Según informó el portal del Diario Panorama, el ataque se produjo en un sector céntrico de Añatuya, en el departamento General Taboada, durante la jornada del lunes 9 de noviembre. De acuerdo con el relato aportado por las damnificadas, ambas circulaban a pie cuando fueron sorprendidas por detrás por tres personas.

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Las empujaron y cayeron al suelo. Tras esto, las apuñalaron en reiteradas oportunidades. Luego de que las autoridades tomaran conocimiento de lo sucedido, una ambulancia municipal acudió al lugar. El personal brindó asistencia inicial a las víctimas y dispuso su traslado al Hospital Zonal de Añatuya, donde quedaron bajo atención médica.

La joven presenta heridas en el mentón, la cabeza, los brazos y las manos. Además, se informó que sufrió una una pérdida considerable de sangre, de acuerdo con la información preliminar del caso. Su abuela, en tanto, sufrió escoriaciones, raspones y cortes al intentar asistirla durante la agresión.

El caso reúne elementos que deberán ser establecidos mediante pericias y testimonios. Entre ellos, se busca precisar cómo comenzó el altercado, si hubo intercambio previo entre las partes y qué elemento fue utilizado para provocar los cortes.

Los tres sospechosos escaparon del lugar del hecho antes de la llegada de los móviles policiales.
Los tres sospechosos escaparon del lugar del hecho antes de la llegada de los móviles policiales.

La información reunida de manera preliminar menciona la existencia de diferencias anteriores entre las familias involucradas. Esos conflictos tendrían antecedentes de enfrentamientos en el barrio Tradición de la ciudad.

Las actuaciones también apuntan a localizar a los sospechosos y recopilar información sobre lo ocurrido en el cruce donde se produjo el ataque. Los investigadores podrán evaluar declaraciones de personas que estuvieran en el sector, registros disponibles y los informes médicos de las heridas.

En el procedimiento intervino personal de las divisiones de Prevención y Criminalística de la Departamental N.º 13, junto con efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 41. Las áreas policiales trabajaron bajo directivas de la Justicia para avanzar con las diligencias correspondientes.

La participación de Criminalística permitirá relevar los elementos que puedan resultar de interés para la causa. A la vez, el personal de Prevención y de la comisaría local tiene a su cargo tareas orientadas a ubicar a las personas denunciadas y reconstruir el recorrido posterior a la agresión.

La causa se encuentra en una etapa inicial y todavía restan definiciones sobre la calificación legal que podría corresponder al hecho. Esa decisión dependerá de los informes médicos, de las pruebas que se incorporen y de las medidas que ordene la autoridad judicial.

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