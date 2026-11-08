Alain Delon, el hombre más lindo del mundo que no fue “programado” para ser feliz: de aprendiz de carnicero a leyenda del cine europeo

Alain Delon nació en 1935 en Sceaux y atravesó una infancia marcada por la separación de sus padres a los cuatro años

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“Me gusta que me amen como yo me amo a mí”, decía con un tono arrogante. Y sí: no solo era solo una estrella a nivel internacional a la que todos admiraban, también era “el hombre más lindo del mundo”. Había nacido el 8 de noviembre de 1935 en Sceaux, un suburbio de clase alta situado en las cercanías de París, Francia. Y se llamaba Alain Fabien Maurice Marcel Delon Arnold, aunque quedó inmortalizado, simplemente, como Alain Delon.

Plein soleil, Rocco y sus hermanos, El gatopardo, Le Samouraï, La piscina, Círculo rojo y Mr. Klein, son solo algunos de los films que lo vieron brillar. Pero su llegada a la fama no fue tan simple como cualquiera hubiera imaginado. A pesar de sus ojos azules, que tantas puertas le abrieron. Sucede que en su infancia, tiempos en los que los matrimonios eran “para toda la vida”, el actor no la pasó nada bien por la separación de sus padres, Édith Arnold y Fabien Delon, quienes terminaron su relación cuando él tenía apenas 4 años. Más tarde, en su juventud, se codeó con todo tipo de peligros.

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“He tenido muchos contactos con el gangsterismo, hasta lo rocé con los dedos”, confesó Delon en una oportunidad. En 1952 se había alistado en la Marina francesa, según dijo, para escapar de su situación familiar y para tratar de encontrarle un rumbo a su vida. Había dejado sus estudios y trabajaba como aprendiz de carnicero junto a su padrastro, algo que claramente no lo conformaba. Así que decidió unirse a las fuerzas armadas como buscando una salvación. De inmediato fue enviado a la guerra de Indochina, que se extendió hasta agosto de 1954.

Tras su regreso a Paris, en tanto, Alain siguió a la deriva. Instalado en el barrio Pigalle, al pie de Montmartre y famoso por su vida nocturna, se las rebuscaba haciendo trabajos ocasionales en una zona del mercado mayorista de alimentos Les Halles. Allí convivía con proxenetas, prostitutas y maleantes. Pero también con artistas bohemios que encontraban en esa mezcla de mundos una mística especial. Como Jean-Claude Brialy quien, sin proponérselo, fue quien marcó un antes y un después en la vida de Delon al invitarlo como acompañante al Festival de Cannes de 1957.

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El actor era reconocido como "el hombre más lindo del mundo"

No sabía nada de actuación. Y ni siquiera se imaginaba que su vida terminaría vinculada a la pantalla grande. Pero bastó que la gente de la industria notara su presencia sobre la alfombra roja para que le llegaran las propuestas para convertirse en un galán. La primera estuvo vinculada al productor estadounidese David O.Selsnick, quien le ofreció un contrato en Hollywood con la única condición de que aprendiera a hablar inglés. Pero él no la aceptó y decidió volver a París.

Fue entonces cuando el director Yves Allégret le ofreció un papel en Quand la femme s’en mêle (La diosa del hampa). Sin embargo, a él no le interesaba la actuación. No creía que estudiar un libreto para interpretar un personaje pudiera ser una salida laboral para él. Sin embargo, el cineasta le insistió hasta convencerlo. Había visto en Delon un potencial que ni él mismo reconocía. Y estaba dispuesto a explotarlo al máximo.

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Desde entonces, la vida de Alain dio un giro de 180 grados. No tuvo que hacer carrera de forma progresiva, como la mayoría de los artistas. Al contrario, al año siguiente obtuvo su primer protagónico de la mano de Romy Schneider: Christine, película de Pierre Gaspard-Huit. Y, desde ese momento, se convirtió en uno de los actores más populares de la época en su país.

Todavía le faltaba dar el salto a nivel internacional. Y eso lo logró en 1960, cuando protagonizó Plein soleil, de René Clément.

El director que lo convirtió en un ícono, en tanto, fue Luchino Visconti, con quien rodó Rocco y sus hermanos en 1960 y El Gatopardo en 1963. En el medio participó de otros films. Pero el italiano supo ver todo lo que Delon tenía para darle a la pantalla grande. Así que no se detuvo hasta convertirlo en el mayor exponente del cine. Y, en consecuencia, en el sex symbol masculino más codiciado de todo el mundo. “El hombre con rostro de ángel”, lo tildaban en los medios impactados por su belleza.

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Delon junto a Romy Schneider, quien fuera su pareja en el trabajo y en la vida (Photo by: dpa/picture-alliance/dpa/AP Images)

Sin embargo, no todo era color de rosas en su vida. “Estaba programado para el éxito, no para la felicidad. Son dos cosas incompatibles”, dijo Alain en una oportunidad. Tuvo muchos amores y amoríos, aunque solo algunos se hicieron públicos. Con Romy Shneider constituyó una de las parejas más célebres del cine europeo. La pareja se mantuvo entre 1958 y 1964, aunque nunca pasó por el registro civil ni trajo hijos al mundo. Tras la separación, el cariño se mantuvo intacto. Y después de la muerte de ella, ocurrida en 1982, Delon la recordó como “el amor de su vida”.

Más tarde apareció Francine Canovas, cuyo nombre artístico era Nathalie. El actor se casó con ella en 1964 y trajo al mundo a Anthony, su primogénito, con quien siempre mantuvo un vínculo tenso. El matrimonio se disolvió en 1969. Y, para entonces, Alain ya había conocido a la actriz francesa Mireille Darc, con quien mantuvo una relación que duró hasta 1982. Con ella también, a pesar de la ruptura, mantuvo una amistad hasta su muerte, en 2017.

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Otras de las historias importantes en la vida sentimental de Delon tuvo como protagonista a Rosalie van Breemen, una modelo neerlandesa con quien tuvo dos hijos: Anouchka, su favorita, y Alain-Fabien, con quien también tuvo una relación conflictiva. La unión se mantuvo entre 1987 y 2001. Hubo más parejas, por supuesto. Pero no confirmadas por él. De hecho, a su la última mujer con la que convivió durante años, Hiromi Rollin, la presentaba como su “acompañante”. Aunque ella nunca lo denunció públicamente, trascendió que habría sufrido algún tipo de violencia por parte de Alain.

El actor falleció el 18 de agosto de 2024, a los 88 años, a raíz de un linfoma. Por ese entonces se supo que sus últimos años no habían sido como él hubiera soñado. Al contrario. En 2019, había sufrido un ACV. Y tiempo después había sido puesto bajo protección judicial, ya que sufría paranoia aumentada por los años y se comportaba de manera agresiva. De hecho, dicen que dormía con un arma debajo de la almohada. Y ya no quedaba nada de ese hombre que se miraba al espejo satisfecho y que decia que no soportaba “estar en un cuerpo que envejecía”. Solo podía movilizarse utilizando una silla de ruedas. Calmaba sus dolores con morfina. Y pedía un solo favor: que lo dejaran morir en paz.

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