Asesinaron de una puñalada a un joven en plena vía pública en Salta: hay un detenido por el crimen

Efectivos policiales y personal de investigación trabajaron en la zona de El Cruce, donde Fernando Villada fue encontrado herido el domingo por la tarde (Fuente: El Tribuno)

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Un joven fue atacado con un arma blanca en la vía pública de Pichanal, provincia de Salta, y la Justicia investiga un homicidio ocurrido el domingo 1 de noviembre, pasadas las 14, en el sector conocido como El Cruce. Por el hecho, un hombre de 37 años fue detenido y será imputado en las próximas horas.

La víctima fue identificada como Fernando Miguel Villada, de 24 años. La autopsia determinó que murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una lesión cardíaca causada con un arma blanca. La investigación está a cargo de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán.

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Fernando Miguel Villada tenía 24 años y murió por una lesión cardíaca causada con un arma blanca

El examen médico legal, realizado en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), también estableció que el cuerpo no presentaba signos de defensa. Ese dato forma parte de los elementos que los investigadores deberán evaluar para determinar cómo se produjo la agresión y reconstruir la secuencia previa a la muerte del joven.

El hecho ocurrió en una zona de actividad comercial próxima a la confluencia de las rutas nacionales 34, 50 y 5. En ese sector hay comercios y locales gastronómicos instalados sobre la banquina. Villada era conocido en El Cruce y, según comentarios de vecinos difundidos en redes sociales, solía limpiar los vidrios de los vehículos y colaborar en la atención de mesas de algunos negocios de la zona.

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La zona se encuentra cerca de la intersección de las rutas nacionales 34, 50 y 5 (Google Maps)

De acuerdo con la reconstrucción preliminar publicada por El Tribuno, el joven recibió una herida en el tórax, presuntamente dentro de un local gastronómico cercano. Luego salió hacia la calle, donde se desplomó. Cuando efectivos policiales recibieron el alerta y llegaron al lugar, lo encontraron tendido en el suelo con lesiones compatibles con un ataque con arma blanca.

Tras conocerse el caso, la Fiscalía dispuso la intervención de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad UGAP, perteneciente al Departamento de Investigaciones y Criminología del organismo. Los equipos realizaron las primeras actuaciones en la escena y reunieron elementos que serán incorporados a la causa.

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La pesquisa busca precisar qué ocurrió antes del ataque, si existió una discusión previa y cuál fue el vínculo entre Villada y el hombre detenido. Hasta el momento, no se difundió de manera oficial un posible móvil ni se informó si hay otras personas bajo investigación por el homicidio.

La detención se produjo como resultado de las primeras diligencias ordenadas por la fiscal Filtrín Cuezzo. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia y será llevado a una audiencia de imputación, en la que la Fiscalía deberá comunicarle formalmente el hecho que se le atribuye y los elementos que sostienen esa acusación inicial.

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Incendiaron una casa vinculada al sospechoso

Una vivienda vinculada al sospechoso fue atacada e incendiada en Pichanal (Fuente: El Tribuno)

Horas después de la muerte de Villada, se registró un incendio en una vivienda vinculada al hombre detenido. Según informó El Tribuno, el inmueble sufrió daños tras el fuego y el ataque con proyectiles. Sin embargo, no hubo una confirmación oficial sobre la relación entre la propiedad y el sospechoso ni sobre quiénes participaron del episodio.

Tampoco se informó si hubo personas lesionadas como consecuencia del incendio o si se realizaron detenciones por ese hecho. Esa situación deberá ser esclarecida de manera independiente de la causa principal, que continúa bajo la órbita de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán.

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Mientras se esperan definiciones sobre la imputación del detenido, la investigación judicial continúa centrada en las pruebas reunidas en El Cruce, los resultados de la autopsia y los testimonios que permitan establecer las circunstancias en las que Fernando Villada fue atacado.