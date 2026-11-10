Crimen y Justicia

Macabro hallazgo en Bragado: encontraron el cuerpo mutilado de un joven en un canal y hay dos detenidos

El joven de 27 años era buscado desde el sábado y encontraron los restos cerca de Larrea, en el partido de Alberti. La autopsia y el análisis de ropa y otros elementos secuestrados en un allanamiento serán claves

Bomberos Voluntarios de Mechita, Bragado y Alberti participaron del rastrillaje en el canal Cafiero (Fuente: Bragado Informa)
Bomberos Voluntarios de Mechita, Bragado y Alberti participaron del rastrillaje en el canal Cafiero (Fuente: Bragado Informa)
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Un hombre de 27 años fue hallado muerto este lunes en un canal de la zona rural de Mechita, partido de Bragado, después de que su familia denunciara su desaparición. La Justicia investiga el caso como homicidio y dos personas fueron aprehendidas en el marco de la causa.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la víctima fue identificada por fuentes policiales como Ezequiel Carballo, de 27 años. Su hermano, Nicolás Carballo, había denunciado el sábado que el joven se retiró de su domicilio y no regresó. A partir de esa presentación se activó una averiguación de paradero y comenzaron las tareas para determinar qué había ocurrido.

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La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Mercedes. El cuerpo fue remitido a la morgue judicial de Chivilcoy, donde se realizará la autopsia destinada a establecer de manera precisa las causas de muerte.

El cuerpo fue encontrado en un tramo del canal República de Italia, conocido en la zona como canal Cafiero, cerca de Larrea (Google Maps)
El cuerpo fue encontrado en un tramo del canal República de Italia, conocido en la zona como canal Cafiero, cerca de Larrea (Google Maps)

Las primeras averiguaciones permitieron reconstruir una escena clave en las horas previas a la desaparición: Ezequiel Carballo había llegado a una vivienda de Mechita, donde se encontró con dos personas de su entorno, según pudo saber Infobae.

La hipótesis bajo análisis indica que el joven fue agredido dentro de esa casa. Luego, quienes participaron del episodio lo habrían trasladado hacia el canal Cafiero. Aunque la Justicia aún no informó el punto exacto donde habría sido arrojado, esa línea de investigación motivó un allanamiento en el domicilio señalado.

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Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron ropa, un cuchillo y otros elementos con presuntos restos hemáticos, que serán sometidos a peritajes. En ese contexto quedaron aprehendidos dos sospechosos, cuya situación procesal deberá ser definida por la fiscalía a medida que se incorporen los resultados de las medidas de prueba.

La Policía secuestró ropa y otros elementos con presuntos rastros de sangre durante el allanamiento
La Policía secuestró ropa y otros elementos con presuntos rastros de sangre durante el allanamiento

El caso comenzó a ser investigado inicialmente como una averiguación de paradero. Sin embargo, los datos obtenidos durante las primeras horas orientaron la pesquisa hacia un posible homicidio, por lo que se intensificaron los rastrillajes en el área señalada por los investigadores.

El lunes 9 de noviembre, bomberos voluntarios hallaron el cuerpo en un tramo del canal República de Italia —conocido en la zona como canal Cafiero—, cerca de la localidad de Larrea, en el partido de Alberti. Del operativo participaron dotaciones de Mechita, Bragado y Alberti.

El cadáver presentaba amputaciones en ambas manos y en las piernas, por debajo de las rodillas, además de heridas cortantes en el abdomen y la cabeza. La autopsia será determinante para establecer si esas lesiones se produjeron antes o después de la muerte, el mecanismo utilizado y la eventual intervención de más personas.

Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la fiscalía, que deberá definir su situación procesal
Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la fiscalía, que deberá definir su situación procesal

Los investigadores procuran determinar cuál fue la secuencia que derivó en la agresión y el posterior traslado del cuerpo. Entre los elementos que se analizan figura el vínculo previo entre la víctima y los dos aprehendidos, quienes, según la información inicial, eran conocidos entre sí.

Los investigadores analizan el vínculo previo entre la víctima y los dos aprehendidos
Los investigadores analizan el vínculo previo entre la víctima y los dos aprehendidos

También se investiga si existió una discusión anterior al hecho y si hubo otras personas presentes en el domicilio donde presuntamente ocurrió el ataque. Las autoridades evitaron difundir detalles adicionales sobre las declaraciones incorporadas al expediente, mientras se aguardan informes periciales sobre las prendas y los objetos incautados.

Durante las primeras horas de la investigación circuló por WhatsApp un audio que aludía a un posible ataque contra el joven y a mutilaciones. Aunque su autoría y el contenido no fueron corroborados oficialmente por la Justicia. Según informó Bragado Informa, algunos datos mencionados en el mensaje coincidieron de forma preliminar con las características del cuerpo encontrado.

En ese sentido, se supo que la vítima, al igual que los sospechosos atravesaban problemas de consumo.

La UFI 2 de Mercedes deberá resolver en las próximas horas la situación de los aprehendidos y ordenar nuevas medidas para reconstruir los últimos movimientos de Carballo. Los resultados de la autopsia y de los análisis sobre los elementos secuestrados serán centrales para avanzar en la calificación legal del hecho.

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