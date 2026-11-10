Asesinaron a dos hombres en Santa Fe durante el último fin de semana

Los efectivos policiales detuvieron a Ángel Darío V. con dos granadas de mano en las inmediaciones del vehículo siniestrado. (La Capital)

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Durante el fin de semana en Santa Fe se registraron dos homicidios. En ambos casos, las víctimas fueron hombres que murieron baleados en situaciones que continúan bajo investigación.

El último fallecido fue identificado como Uriel Alexander Flores, de 25 años, quien recibió disparos durante la madrugada del domingo.

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El crimen ocurrió cerca de las 0.30 del domingo en una casa situada en Juan Manuel Estrada al 200. La causa quedó a cargo de la fiscal Lucía Pazos, de la Unidad Fiscal San Lorenzo del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, un grupo de al menos cuatro personas disparó desde un auto hacia la vivienda. Tras una llamada al 911, efectivos policiales llegaron al domicilio y encontraron a tres personas alcanzadas por los tiros.

Flores murió prácticamente en el acto, según el reporte difundido por el MPA. Dentro de la casa también estaban Jonatan F., de 33 años, herido en un glúteo, y José María B., de 36, quien sufrió un impacto de bala en una pierna. Ambos recibieron asistencia médica y permanecían fuera de peligro.

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La secuencia continuó minutos después en Fray Luis Beltrán, donde la Policía encontró incendiado un Citroën C3 gris que, de acuerdo con las descripciones reunidas por los investigadores, habría sido utilizado para ejecutar el ataque. El vehículo tenía un pedido de secuestro activo por robo.

Según informó el portal del diario La Capital, en las inmediaciones del automóvil, los agentes detuvieron a un hombre de 25 años, domiciliado en Rosario, que llevaba dos granadas dentro de una bolsa, según la información oficial.

El sospechoso había sido mencionado días antes en una bandera encontrada en una escuela de Tejeda al 2600, en el barrio Rucci, al norte de Rosario.

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La vivienda atacada había sido allanada en junio en el marco de una investigación por microtráfico de drogas, según informaron desde el organismo acusador. Ese antecedente integra el análisis de los investigadores, aunque hasta el momento no se comunicó una definición oficial sobre el móvil del crimen.

El Ministerio de Seguridad informó que Flores había sido aprehendido anteriormente en causas por hurto y daño agravado. La difusión de esos antecedentes no implica atribuirle relación con el ataque ni modifica el carácter de víctima que tuvo en este expediente.

En cuanto a los heridos, Jonatan F. había cumplido una condena por robo calificado y recuperó la libertad en 2021. Al año siguiente fue víctima de un ataque con arma blanca. José María B., por su parte, registra aprehensiones en actuaciones originadas por denuncias de violencia de género.

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La fiscal Pazos ordenó medidas para reconstruir el recorrido de los agresores, analizar registros y recoger pruebas que permitan identificar a los otros involucrados. La causa cuenta, hasta ahora, con un detenido y dos granadas secuestradas, además del vehículo incendiado que será sometido a peritajes.

Un ataque a tiros contra una casa en San Lorenzo provocó la muerte de Uriel Alexander Flores y dejó a dos personas heridas.

El ataque contra Flores elevó a dos la cantidad de homicidios ocurridos durante el fin de semana en el cordón industrial al norte de Rosario. El viernes por la noche fue asesinado Alexis Gabriel Rodríguez, identificado en la información disponible como un joven de 27 años.

Rodríguez fue baleado dentro de una vivienda de Fray Luis Beltrán. Cuando el personal médico llegó al lugar, ya había fallecido. Por ese episodio no trascendieron detalles sobre la mecánica del ataque ni se informaron detenciones.

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La pesquisa sobre ese crimen tampoco tiene una hipótesis de móvil confirmada. Sin embargo, los investigadores analizan indicios que podrían vincular el hecho con una trama de venta minorista de estupefacientes. Rodríguez había sido detenido en 2018 durante un allanamiento realizado en Capitán Bermúdez, operativo en el que se secuestraron drogas.