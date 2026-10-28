Crimen y Justicia

Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

Cuatro de los sospechosos están imputados por el crimen de la docente rural, hallada este miércoles en un potrero de Esquina. El quinto permanece detenido por falso testimonio

La docente tenía 52 años y estaba desaparecida desde el 7 de octubre
La docente tenía 52 años y estaba desaparecida desde el 7 de octubre
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El cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural que era buscada desde el 7 de octubre, fue hallado este miércoles en un viejo potrero del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina. Por el asesinato, hay cinco personas detenidas: cuatro de ellas imputadas por el homicidio y una por falso testimonio.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. La Justicia ordenó la prisión preventiva de todos los sospechosos mientras avanza la búsqueda de pruebas y se esperan pericias sobre distintos elementos secuestrados durante los allanamientos.

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Los cinco detenidos y las acusaciones en su contra

1) El principal acusado es Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, el predio donde funciona la Escuela Rural N° 626, en la que Godoy trabajaba como directora suplente. Está imputado como coautor de femicidio.

Los testimonios incorporados al expediente ubicaron a Zarza en una tapera situada a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición de la docente. En esa construcción rural, donde el hombre solía dormir, los investigadores encontraron prendas quemadas.

La ropa fue secuestrada para determinar, mediante estudios genéticos, si perteneció a Godoy y si conserva material biológico de interés para la causa. Zarza, por lo pronto, permanece detenido con prisión preventiva.

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Ireneo Zarza, detenido por el femicidio de la docente nancy godoy
Ireneo Zarza, el principal acusado del crimen

2) También está acusado como coautor de femicidio Felipe Dionisio Sandoval, otro capataz vinculado a la estancia. Fue detenido el mismo día que Zarza, el 22 de octubre.

Por el momento, la investigación no difundió detalles sobre el rol concreto que le atribuye a Sandoval en el crimen. Lo concreto es que el Ministerio Público Fiscal pidió su prisión preventiva y el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos aceptó el planteo.

3) El tercer imputado por femicidio es Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón. Ambos fueron detenidos en un primer momento bajo la acusación de encubrimiento agravado, debido a contradicciones y presunto ocultamiento de información en sus declaraciones ante los investigadores.

Más tarde, la Fiscalía agravó la situación de Rojas y le atribuyó el delito de femicidio en calidad de coautor material. La Justicia también dictó su prisión preventiva.

Prisión preventiva para los acusados del crimen de la docente de Corrientes
La audiencia en la que dictaron la prisión preventiva para Zarza y Sandoval, dos de lo los acusados del crimen de la docente de Corrientes

4) Rosa Leguizamón es la única mujer imputada por el crimen. Los fiscales la acusan de homicidio simple en calidad de coautora. Era una de las últimas personas que aseguró haber visto a la docente y vivía cerca de la escuela rural.

Según la hipótesis judicial, Leguizamón habría engañado a Godoy sobre las posibilidades de regresar a Esquina durante el fin de semana en que desapareció. Los investigadores también detectaron inconsistencias en torno a una supuesta fiesta de doma a la que debía asistir en Sauce.

Durante un allanamiento en su vivienda, la Policía secuestró una campera negra y dos alpargatas que podrían haber pertenecido a la docente. La mujer también está detenida con prisión preventiva.

5) El quinto arrestado es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio. A diferencia de los otros cuatro detenidos, no enfrenta una acusación por el homicidio de Godoy.

Bordón declaró ante la Policía que la docente había sido asesinada y que el cuerpo fue arrojado a un bañado, aunque luego se retractó. Su abogado denunció que el hombre fue presionado y maltratado durante su detención, y sostuvo que su declaración no tiene validez.

Continúa la búsqueda de Nancy Godoy, la docente rural desaparecida en Corrientes
Norberto Codazzi, defensor de Ezequiel Bordón

En la vivienda de Bordón, los investigadores hallaron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los elementos quedaron bajo peritaje para establecer si contienen sangre humana y si existe alguna vinculación con la víctima.

Los cinco detenidos seguirán a disposición de la Justicia mientras se realizan las pericias pendientes y se profundiza la investigación sobre las circunstancias en las que a Godoy le quitaron la vida.

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