Un policía mató a un delincuente que intentó robarle el auto en San Martín: detuvieron a un cómplice de 14 años

Violento intento de robo en San Martín: un policía mató a un delincuente que quiso llevarse su auto

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La localidad de Billinghurst, en el partido bonaerense de San Martín, fue escenario de un violento intento de robo contra un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina (PFA), que fue abordado por cuatro delincuentes cuando descendía de su auto junto a su familia y estaba a punto de ingresar a la casa de su cuñada.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra, cuyas imágenes muestran el momento en que la víctima, que se desempeña como chofer de jueces federales, forcejeó con uno de los asaltantes. Luego, mientras el delincuente intentaba escapar, el policía extrajo su arma reglamentaria y lo abatió a tiros.

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Por el hecho, el efectivo fue aprehendido de forma preventiva, aunque fuentes judiciales consultadas por Infobae precisaron que, después de prestar declaración ante el fiscal Daniel Cangelosi, recuperó la libertad. En tanto, la Policía Bonaerense detuvo a un adolescente de 14 años, acusado de participar del ataque.

Según precisaron fuentes policiales a este medio, la secuencia ocurrió el martes 27 de octubre a las 18.10 sobre la calle Paraná al 6400, entre Rivadavia y Belgrano, en pleno barrio Libertador de San Martín.

El momento en que Robles y su familia fueron abordados por los delincuentes

El video que encabeza esta nota muestra que el suboficial de la PFA, identificado como Gustavo Marcelo Robles, de 53 años, quien se encontraba de franco y vestido de civil, estacionó su vehículo particular y descendió junto a su familia. De repente, cuatro personas vestidas de negro y con los rostros cubiertos los abordaron para robarles el auto y sus pertenencias de valor.

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En ese contexto, Robles comenzó a forcejear con el delincuente que intentaba arrebatarle las llaves del vehículo, mientras que sus tres cómplices atacaban a los familiares del efectivo.

En medio del forcejeo se escucharon siete detonaciones. Robles logró sacarse de encima al asaltante y efectuó varios disparos. Tres de ellos impactaron en el delincuente, que murió a pocos metros.

Otro video que circuló en redes sociales muestra que el agresor, identificado como Mauricio Leonel Martínez, de 20 años, cayó malherido a pocos metros del lugar del ataque, cuando intentaba escapar, y murió allí.

El suboficial de la PFA comenzó a forcejear con uno de los delincuentes.

Al ser revisado por personal de la Comisaría 5ª de Billinghurst y del SAME, Martínez tenía una pistola calibre .38 en su mano derecha. Por su parte, personal de la Policía Científica determinó, de forma preliminar, que el cuerpo presentaba tres impactos de bala: uno con orificio de entrada y salida en el glúteo derecho, otro con entrada en la zona intercostal derecha y un tercero con ingreso por el omóplato izquierdo.

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La fiscal Cecilia Koller, de la UFI N° 3 de San Martín, tomó intervención en el caso y dispuso una serie de medidas para esclarecer el hecho y dar con los cómplices de Martínez. Asimismo, ordenó la aprehensión preventiva de Robles, quien debió presentarse este miércoles a declarar para que se resolviera su situación procesal.

Fuentes del caso confirmaron que el uniformado declaró esta mañana y que el fiscal Cangelosi, actualmente a cargo de la investigación, no adoptó medidas restrictivas en su contra y dispuso su liberación.

Tras unos segundos de tensión, Robles logró sacarse de encima al asaltante y lo abatió a tiros

Detuvieron a un sospechoso de 14 años

Poco después del ataque, personal del Comando de Patrulla San Martín, con la colaboración del Centro Operativo de Monitoreo (COM) departamental, demoró a un adolescente de 14 años en el cruce de Paraná y Corrientes, a varias cuadras del lugar donde había sido atacado Robles.

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Las fuentes policiales consultadas por este medio precisaron que el menor fue divisado a través de las cámaras municipales cuando se encontraba en las inmediaciones de la zona donde ocurrió el intento de robo. Además, el análisis de las secuencias registradas permitió establecer que había estado junto a Martínez, el delincuente abatido.

El adolescente de 14 años permanece detenido

La fiscal Campos, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 departamental, avaló la aprehensión del adolescente y remitió las actuaciones al Juzgado de Garantías del Joven, a cargo del juez Juan Ignacio Mansilla.