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Japón en alerta por un ciberataque: hackers aseguran haber vulnerado información clave y exigen un rescate millonario

El proveedor de internet GMO detectó el acceso no autorizado el 21 de octubre en su servicio de escritorios virtuales para operadores financieros y denunció el hecho ante la Policía al día siguiente, mientras más de 70 firmas de valores y divisas aguardan precisiones sobre los alcances del caso

Figura encapuchada sentada frente a un ordenador en una habitación oscura, manos sobre el teclado y pantalla encendida con brillo azul.
GMO Internet Group investiga una filtración que compromete 26.739 servidores de su plataforma Onamae Desktop Cloud (Imagen Ilustrativa Infobae)
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GMO Internet Group, uno de los principales proveedores japoneses de servicios de internet, investiga una filtración de datos tras un acceso no autorizado a Onamae Desktop Cloud, su servicio de escritorios virtuales para operadores financieros. La compañía informó que el hackeo podría afectar a 26.739 servidores vinculados con cuentas de clientes de más de 70 firmas de valores, proveedores de divisas y otros negocios dentro y fuera de Japón.

Ante la amenaza de nuevas divulgaciones, la empresa pidió a sus clientes que hicieran copias de seguridad de sus archivos, realizaran un análisis antivirus y desconectaran sus ordenadores de internet.

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El grupo responsable del ataque aseguró haber comenzado a publicar datos personales y advirtió que continuará con las filtraciones si GMO no paga un rescate, aunque la compañía señaló que todavía verifica la autenticidad y el alcance del material difundido.

La brecha también encendió alertas por reportes de operaciones no autorizadas en algunas cuentas de trading. GMO recomendó restablecer las contraseñas y anunció que compensará las pérdidas que queden confirmadas tras la investigación.

Un proveedor japonés de Internet sufrió un hackeo

GMO Internet Group informó que la brecha, detectada el 21 de octubre, podría comprometer 26.739 servidores asociados con cuentas de clientes de más de 70 compañías de valores, firmas de divisas y otros negocios en Japón y el exterior.

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Furgoneta blanca con franjas rojas, el logotipo de GMO, letras en japonés y la silueta del contorno de la cabeza de un robot
La firma suspendió el servicio tras detectar la intrusión el 21 de octubre y presentó una denuncia ante la Policía japonesa (Captura de video)

La firma suspendió el servicio tras identificar la intrusión y denunció el caso ante la Policía japonesa al día siguiente. Según TechCrunch, los atacantes enviaron un correo con una exigencia inicial de 8.000 millones de yenes, cerca de USD 50 millones. Otros reportes, como los de The Japan Times y The Independent, señalaron que el grupo reclamó posteriormente un rescate de USD 1 millón y amenazó con divulgar datos de usuarios de forma gradual si la empresa no aceptaba negociar.

La situación escaló el 27 de octubre, cuando los piratas informáticos comenzaron a publicar en internet información que atribuyeron a la compañía y a sus clientes. “Hemos fijado la fecha límite a las 12 del mediodía, pero GMO no está dispuesta a negociar. Por lo tanto, divulgaremos la información personal”, escribió el grupo en una publicación citada por The Japan Times.

La compañía confirmó que examina el material divulgado para determinar si es auténtico y cuál fue el alcance de la filtración. Rechazó el pago del rescate al sostener que no existe garantía de que los atacantes eliminen los datos robados. “La información personal puede seguir utilizándose para actividades ilegales”, advirtió, según los medios japoneses.

GMO informó que compensará a los clientes con pérdidas verificadas por transacciones no autorizadas y anunció un pago de 5.000 yenes para los usuarios del servicio afectado. También comenzó a revisar dispositivos de clientes para establecer si los atacantes instalaron software malicioso y cómo ingresaron a los sistemas.

GMO Internet Group rechazó el pago de la extorsión porque no existe garantía de destrucción de los datos robados (REUTERS/Issei Kato/File Photo)
GMO Internet Group rechazó el pago de la extorsión porque no existe garantía de destrucción de los datos robados (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

GMO Internet Group sufrió una caída en la bolsa tras los ataques

Las consecuencias del ciberataque también se reflejaron en la cotización de GMO Internet Group. La compañía cerró el lunes 26 de octubre con una caída del 15,65% en la Bolsa de Tokio, según informó la agencia EFE. El descenso contrastó con la baja del 0,8% registrada ese día por el Nikkei, el principal índice bursátil japonés.

La reacción del mercado se produjo después de que el conglomerado confirmara un acceso no autorizado a un servicio en la nube utilizado por inversores para operaciones de divisas y otras transacciones. El director ejecutivo de la compañía, Masatoshi Kumagai, afirmó que el grupo no realizó ningún pago y vinculó la escalada de ataques con el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial.

“El propio internet está al borde del colapso”, escribió Kumagai en su blog personal. El ejecutivo sostuvo que la evolución de la IA permite que los ciberataques sean “algo que cualquiera puede llevar a cabo fácilmente”, de acuerdo con la agencia española.

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