Hallaron cuchillos y prendas con manchas rojas en la casa de un sospechoso detenido por la desaparición de Nancy Godoy

Nancy Estela Godoy tiene 52 años y es docente en una Escuela Rural (Facebook/María Carmen Arganaraz)

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Se cumplen 12 días de la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años cuyo último contacto con su familia fue el pasado 7 de octubre. En ese momento, se encontraba en una estancia cercana a la escuela donde trabajaba, en una zona de difícil acceso del departamento Esquina, en la provincia de Corrientes.

El fiscal a cargo de la investigación, Javier Mosquera, confirmó en las últimas horas que la mujer estuvo en el establecimiento educativo antes de que se perdiera su rastro. Asimismo, el investigador brindó detalles sobre el resultado de un allanamiento que se llevó a cabo en la casa de un peón rural, detenido como uno de los principales sospechosos del caso.

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En declaraciones a Radio Sudamericana, Mosquera confirmó que pudo corroborar que, antes de su desaparición, Godoy estuvo en la escuela donde trabajaba.

La docente, según pudieron reconstruir los investigadores, fue trasladada hasta el casco de la estancia El Curupí y luego continuó a caballo, presuntamente acompañada por otra mujer en un trayecto que demanda cerca de dos horas.

“La docente estuvo en la escuela, está comprobado”, afirmó el fiscal. Una testigo dijo que vio por última vez a Nancy el viernes 9, a las 14, cuando habría salido del inmueble escolar para llenar unos baldes con agua. Sin embargo, la familia duda de esta versión.

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Nancy Godoy tiene 52 años (Foto/María Carmen Arganaraz)

Durante una inspección ocular, los investigadores encontraron el inmueble cerrado y sin signos de desorden. En esta línea, Mosquera indicó que había un trapo colocado en la puerta para impedir el ingreso de agua, un detalle que, según relató, permitiría establecer que la maestra acondicionó el lugar antes de retirarse.

La pesquisa también considera como un dato objetivo la última comunicación registrada desde el teléfono de Godoy: fue el 7 de octubre a las 20:43, cuando se comunicó con uno de sus hijos. Hasta el momento, no fueron localizados ni el teléfono celular ni el bolso de la docente.

Mosquera habló sobre el resultado del allanamiento que personal policial llevó a cabo este fin de semana en la casa de un expeón de la estancia donde Nancy habría permanecido hasta que inició el camino hacia la escuela.

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“En la mañana del sábado se hicieron allanamientos en su vivienda buscando elementos de la maestra pero no hay nada, solamente se encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas. Se mandó al Instituto Médico Forense para corroborar si es sangre humana y determinar el grupo y factor para una posterior prueba de ADN”, explicó.

Este lunes, la familia se presentó en la sede fiscal para recibir información sobre cómo avanza la causa. Una vez allí, el fiscal Mosquera les comunicó que todavía aguarda el resultado de las pericias realizadas a los objetos encontrados en la casa del, hasta el momento, único detenido en la causa. “Está todo en Goya. Salen los resultados y ahí nos avisarán”, explicó Sebastián, el hijo menor de Nancy, en diálogo con el canal de noticias TN.

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Con evidente angustia, Sebastián contó detalles sobre la última comunicación con su madre. “Fue el día miércoles (7 de octubre). Ella me escribió primero y yo cuando le respondí, cerca de las 21, ya no marcaban las dos tildes. Primero me puso ‘cómo estás’ por WhatsApp, todo abreviado, y después me mandó por mensaje de texto. A veces no le entraban los mensajes o no tenía señal, y me escribía por mensaje”, explicó.

El hijo de la docente explicó que el camino a la escuela incluye bañados profundos y algunos tramos que solo pueden atravesarse a caballo (Facebook/María Carmen Arganaraz)

Al ser consultado por la versión que brindó Rosa Leguizamón, una vecina de la escuela donde trabaja Nancy que aseguró que ella la vio por última vez el viernes 9 de octubre, cuando habría salido del establecimiento para buscar unos baldes de agua, Sebastián expresó su desconfianza. “Esa es la versión de ella. Yo no confío en ninguno de ellos. Son los únicos con los que mi mamá tenía contacto ahí”, señaló.

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Con más interrogantes que certezas en torno a la misteriosa desaparición de la docente, el fiscal general de Corrientes, César Sotelo, dispuso este lunes el refuerzo de la investigación.

A través de la resolución N° 59, el jefe del Ministerio Público dispuso que la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas n.° 3 de Capital, María Andrea González, se sume a la investigación, dada su complejidad y en atención a las especiales características que la rodean: la condición de vulnerabilidad de la víctima –género y docente rural– y el contexto geográfico en que se produjo el hecho.

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Junto a la fiscal González, se dispuso también la intervención de la secretaria relatora de esa misma dependencia, Loira Dufort Saserri.

Los rastrillajes avanzan en un área con agua y maleza

La Policía de Corrientes desplegó 90 efectivos, drones, perros y caballos en la zona de búsqueda. Las tareas se desarrollan en un terreno con sectores anegados, maleza y escasa conectividad.

“El terreno juega en contra porque hay lugares donde hay metro y medio de agua y una extensión enorme”, describió Mosquera al referirse a la dificultad de recorrer el área. Para reforzar las comunicaciones, los equipos trasladaron una antena de Starlink al lugar.

El fiscal precisó que durante el fin de semana dos personas fueron demoradas por dudas iniciales en la causa, aunque recuperaron la libertad el sábado. También descartó una información aportada por otro testigo luego de verificarla en el lugar.

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La Policía de Corrientes reforzó el operativo para localizar a Nancy Godoy en El Malezal

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los rastrillajes se concentran en los alrededores de la Escuela Rural N.° 626, donde Godoy se desempeñaba como directora suplente.

Las tareas son supervisadas en el terreno por el ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, el jefe de la Policía provincial, Miguel Ángel Leguizamón, y tres autoridades con jerarquía de comisario general.

La familia de Nancy Estela Godoy acompaña los operativos y recibe información sobre las medidas que se incorporan a la investigación, según indicó el funcionario judicial.

Los últimos movimientos de Nancy Godoy

La última vez que Godoy fue vista por su familia fue el martes 6 de octubre, cuando salió de su casa cerca de las 6 de la mañana para dirigirse a la escuela rural del paraje El Malezal, en la Cuarta Sección Malvinas del departamento de Esquina.

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De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la docente acostumbraba a permanecer durante la semana en el establecimiento debido a las dificultades para trasladarse por la zona. “Para llegar es necesario atravesar caminos rurales, bañados y sectores que, en determinadas condiciones, solo pueden recorrerse a caballo”, contó su hijo, Adán, en una entrevista con Noticias Chajari.ar.

Su último contacto con su entorno ocurrió el miércoles 7 de octubre, alrededor de las 20.30, cuando le envió un mensaje a otro de sus hijos para avisarle que estaba bien. El joven respondió aproximadamente una hora después, pero los mensajes ya figuraban con una sola tilde, sin confirmación de entrega.

Cronología de la desaparición de Nancy Godoy

En un primer momento, no interpretaron la falta de comunicación como una señal de alarma, debido a que en el paraje es habitual que no haya señal telefónica. Además, las lluvias habían complicado los caminos, por lo que creyeron que Godoy podía haberse quedado en la escuela sin posibilidad de regresar.

La preocupación aumentó cuando personas de la zona fueron hasta el establecimiento y no obtuvieron respuesta. Según relató su nuera, Alejandra Obertello, una joven de apellido Leguizamón le contó que habían encontrado las luces encendidas, pero nadie respondía.

“Me dijo que el jueves fueron a buscarla y vieron todo prendido; creían que estaba. Fueron el viernes, golpearon y no respondía nadie. Le pidió que rompiera la ventana y me hizo un video: Nancy no estaba”, explicó Obertello en declaraciones a TN.

La mujer también señaló que el establecimiento estaba ordenado y que en su interior había quedado un termo que la docente llevaba habitualmente consigo.

La denuncia por la desaparición fue presentada el jueves 15 de octubre por uno de sus hijos. Esa misma noche, familiares acompañaron a los policías hasta la escuela para comenzar a reconstruir lo ocurrido.