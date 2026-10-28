Condenan a cuatro hombres por violaciones contra tres menores y una mujer en El Salvador

ARCHIVO: La Fiscalía General de la República reportó cuatro condenas que acumulan más de 67 años de cárcel por delitos sexuales en El Salvador. /(Foto cortesía FGR)

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Cuatro condenas por violaciones y agresiones sexuales contra niñas y mujeres en El Salvador fueron dictadas en procesos judiciales desarrollados en Santa Tecla, San Francisco Gotera, Sensuntepeque y San Miguel. Las penas impuestas suman más de 67 años de prisión, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Las resoluciones incluyen condenas por hechos cometidos contra tres menores de edad y una mujer adulta. Los casos ocurrieron en los departamentos de San Salvador, Morazán, San Miguel y Cabañas, en períodos que van desde 2011 hasta 2026.

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La pena más alta fue impuesta contra Jesús Francisco Ochoa Jiménez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por violación en menor o incapaz agravada continuada.

De acuerdo con la acusación fiscal, los abusos comenzaron en 2011, cuando la víctima tenía siete años, y se prolongaron hasta 2012. Los hechos ocurrieron en distintos sectores del distrito de Chinameca, en San Miguel.

La sede judicial declaró rebelde a Ochoa Jiménez y dictó su condena en ausencia tras comprobar que amenazó de muerte a la víctima./ (Fiscalía General de la República)

La Fiscalía sostuvo que Ochoa Jiménez atacaba a la niña cuando ambos salían a realizar diligencias y ella permanecía bajo su cuidado. También indicó que el condenado la amenazó de muerte para impedir que relatara lo sucedido, con advertencias contra ella, su madre y otras personas que pudieran conocer los hechos.

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La víctima reveló lo ocurrido meses después, tras lo cual se presentó la denuncia. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel dictó la condena en ausencia del procesado, quien fue declarado rebelde.

Una condena de más de 16 años por violación agravada continuada

En otro proceso, el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque condenó a Santos Ernesto Ruiz Alvarado a 16 años y tres meses de cárcel por violación agravada continuada contra una adolescente de 15 años.

Según el reporte de la FGR, los ataques ocurrieron en dos ocasiones durante julio de 2025, en el distrito de Victoria, Cabañas Este. El imputado presenció el juicio en el que se expusieron las pruebas presentadas en su contra.

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El Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque castigó a Santos Ernesto Ruiz Alvarado por agresiones contra una adolescente en Cabañas./ (Fiscalía General de la República)

El tribunal lo declaró responsable por los hechos y ordenó su ingreso a prisión para cumplir la pena.

La Fiscalía acreditó agresiones contra una niña de 12 años en Morazán

En San Francisco Gotera, departamento de Morazán, José Rudis Ventura Ambrosio recibió una condena de 15 años de prisión por violación en menor o incapaz. La víctima tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos, entre febrero y marzo de 2023.

La investigación estableció que el hombre aprovechó que se encontraba en la misma vivienda que la niña para atacarla durante la noche, en la colonia San José del distrito de San Francisco Gotera.

El caso salió a la luz después de que personal de una unidad de salud detectó que la menor estaba embarazada. Su madre y su hermana la habían llevado a consulta por malestares físicos que, en un primer momento, fueron tratados como un problema estomacal. Estudios posteriores confirmaron el embarazo.

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José Rudis Ventura Ambrosio aceptó someterse a un procedimiento abreviado en Morazán./ (Fiscalía General de la República)

Ventura Ambrosio permanecía detenido y asistió a la audiencia ante el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, donde aceptó someterse a un procedimiento abreviado.

Un tribunal de Santa Tecla impuso 10 años de prisión por violación

El cuarto caso corresponde a Manjel Antonio Guillén, condenado a 10 años de cárcel por violación contra una mujer en el distrito de Aguilares, San Salvador Norte.

La acusación indicó que el hecho ocurrió en abril de 2026. La víctima se encontraba con amigos en un bar y, al retirarse, advirtió que el imputado había salido del establecimiento y la seguía en motocicleta.

La justicia ordenó a Manjel Antonio Guillén el pago de 720 dólares como responsabilidad civil por los daños ocasionados a la víctima./ (Fiscalía General de la República)

Según la Fiscalía, Guillén le ofreció trasladarla hasta su vivienda debido a que la mujer se sentía mal de salud. Ella aceptó porque lo conocía de vista. La investigación determinó que el hombre la llevó a su casa y abusó sexualmente de ella.

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Tras la denuncia de la víctima, las autoridades iniciaron las pesquisas y detuvieron al imputado. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla también ordenó el pago de USD 720 en concepto de responsabilidad civil.