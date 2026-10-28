Cayó el capo de la banda que cavó un túnel para robar un banco de San Isidro: el vínculo con Marcelo D’Alessio

Una llamada teléfonica destapó el vínculo entre Eduardo Ripa, el capo de la banda de boqueteros, y el falso abogado Marcelo D'Alessio.

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Eduardo Enrique Ripa (60), identificado por los investigadores como uno de los organizadores del intento de robo a un banco de San Isidro mediante un túnel de 150 metros, fue detenido en un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) que incluyó 19 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia.

El procedimiento fue coordinado por la Fiscalía de San Isidro, a cargo de Patricio Ferrari, y el Juzgado de Garantías N° 1 de ese distrito, conducido por Ricardo José Costa. Además de Ripa, la PFA arrestó a otros dos hombres señalados como coordinadores de una organización con integrantes argentinos, uruguayos e italianos: el hijo del presunto líder de la banda, el representante artístico Christian Ripa, de 31 años, y el ciudadano uruguayo Alejandro Quiroga de los Santos, de 56.

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En simultáneo, los investigadores establecieron un vínculo directo entre Ripa y Marcelo D’Alessio, el falso abogado que cumple una condena de 13 años y medio de prisión por asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsión, entre otros delitos.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, durante uno de los allanamientos, realizado en el domicilio de Ripa, los agentes secuestraron una campera, un pantalón, un gorro y calzado que, según la fuerza, presentan coincidencias de color y características con la vestimenta registrada por cámaras de seguridad durante la tentativa de robo al Banco Macro de San Isidro, ocurrida en agosto de 2024.

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Túnel en San Isidro: la última imagen de los boqueteros antes de que se descubriera el intento de robo

El túnel había sido descubierto antes de que la banda pudiera llegar a las bóvedas de la sucursal bancaria. La excavación subterránea tenía unos 150 metros de extensión y había sido concebida para acceder a la entidad financiera desde una propiedad cercana.

La pesquisa inicial derivó en detenciones de quienes habrían tenido intervención directa en la obra y de un hombre acusado de encargarse de traslados por vía fluvial. Sin embargo, la investigación continuó para determinar quiénes financiaron, planificaron y proveyeron la logística para el golpe.

Las tareas de inteligencia retomadas en agosto de 2025 permitieron reconstruir presuntos contactos, sociedades, movimientos telefónicos y recorridos de los sospechosos. En esa línea, la pesquisa estableció que el grupo preparaba otros ataques contra sucursales de la misma entidad bancaria.

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Uno de los planes, según se corroboró durante la investigación, contemplaba una perforación en octubre de 2025 hacia una sucursal del mismo banco ubicada sobre la calle Quintana, en el barrio porteño de Recoleta. Sin embargo, las autoridades fueron alertadas y el banco trasladó preventivamente sus instalaciones.

También se investiga un proyecto de robo en Chivilcoy, que habría sido desactivado en diciembre de ese año tras la identificación de presuntos nexos locales.

Eduardo Ripa, capo de la banda de boqueteros que intentó robar un banco en San Isidro en 2024

Otro dato interesante que se desprende de la investigación es la diversificación de la banda liderada por Ripa, que también se dedicaba a asaltos a departamentos de alto perfil económico —contando con la presunta complicidad de cerrajeros y personal de servicio doméstico para la obtención de llaves e información confidencial— y en robos armados a transportes y utilitarios de correo privado para la sustracción de encomiendas y tarjetas de crédito.

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Además, la causa incluye el uso de identidades ajenas para registrar celulares y servicios web. Entre los nombres utilizados sin autorización para esas registraciones, la PFA mencionó al actor Ricardo Darín, y a los exfutbolistas Hernán Crespo, Martín Palermo y Cristian “Ogro” Fabbiani.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la presunta conexión de la organización con Marcelo Sebastián D’Alessio, quien permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La Policía Federal allanó su celda como parte del mismo operativo.

Según precisaron las fuentes del caso a este medio, el análisis de dispositivos y datos permitió establecer que la banda habría contado con “conexiones operativas y logísticas” coordinadas desde establecimientos penitenciarios para obtener información y planificar maniobras.

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En una de las escuchas analizadas durante la investigación, a la que tuvo acceso este medio, los detectives establecieron que Ripa y D’Alessio mantenían conversaciones fluídas, aunque siempre evitaban dar detalles de sus maniobras.

Sin embargo, en un tramo de la conversación, el propio Ripa hizo alusión al robo frustrado a una sucursal del banco Macro, el cual habría estado planeado para efectuarse durante la última Nochebuena, el pasado 24 de diciembre.

Marcelo D'Alessio.

“Y yo iba a terminar un tema ahí para las fiestas también, pero bueno, salto en los medios, así que bueno nada”, le comentó el capo de la banda a D’Alessio, que se mostró sorprendido por la noticia. Y con evidente frustración, Ripa agregó: “Algún boludo que habló de más, pero igual no pasó nada, eh, no, no, no... hay que dejarlo en la agenda un poco, enfriarlo un poco...”.

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Ante la consulta de D’Alessio sobre si el objetivo al que se refería su amigo quedaba en el barrio porteño de Recoleta, Ripa lo negó de inmediato. Sin embargo, luego brindó indicios claros del banco apuntado: “No, no, no, allá, Chivil”, respondió, en una clara alusión a la ciudad de Chivilcoy.

Luego, la conversación giró en torno a los inconvenientes que Ripa padecía para contratar mano de obra barata y confiable para los ataques planeados.

“¿Qué es lo que vos sentís que está fallando? ¿Mano de obra, mala? ¿No hay buena mano de obra? ¿No hay gente confiable? A ver, es una combinación entre dos cosas, si uno empieza a unir cosas, no importa qué cosas, pero digo, digo...”, consultó D’Alessio en una conversación telefónica que mantuvo con Ripa a las 15:56 del último 3 de febrero.

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A lo que el interlocutor del falso abogado respondió: “Es como decís, tal cual. Estás haciendo realmente un planteo bárbaro. Yo también lo hago. De repente después de lo que me pasó allá me había tomado, digamos, una pausa prudente para repensar, para volver, para cambiar la forma, la regla, la estructura, para ver qué se soltó, qué se me fue, qué factor se me soltó de la mano, ¿me entendés? Y volver a intentarlo con otras reglas, otras normas, otras formas, y porque es la única manera de tener éxito, viste. Si seguís haciendo lo mismo te va a pasar lo mismo”.

D’Alessio tomó notoriedad pública por presentarse como abogado y especialista en seguridad sin tener matrícula habilitante. Además, fue condenado en causas federales por delitos vinculados con asociación ilícita, extorsión y espionaje ilegal, según consignó la información oficial.

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Los allanamientos se realizaron en barrios porteños y en Ciudad Evita, Ramos Mejía, Ituzaingó, Rafael Castillo, Merlo, Villa Domínico, Avellaneda, La Plata, Turdera, Sierra Chica y Ezeiza. Del despliegue participaron más de 250 efectivos de la PFA, con unidades de inteligencia, irrupción, canes, tecnología forense y automotores.

En los procedimientos se incautaron 21 teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles, una CPU, equipos de radiocomunicación, tarjetas SIM, pendrives, herramientas para perforaciones y anotaciones con mapas, coordenadas, objetivos bancarios y contactos, de acuerdo con la fuerza.

La causa también contempla una orden de captura internacional para el ciudadano italiano Giampaolo Fadda, a quien los investigadores ubican dentro del engranaje financiero y operativo de la estructura.

Fadda está apuntado como nexo de la mafia italiana, brindando asistencia y vínculos al narcotraficante Giancarlo Massida, capturado en diciembre de 2018, tras una investigación coordinada entre la policía italiana y la División Investigación Federal de Fugitivos de Interpol.

Los detenidos, por su parte, quedaron a disposición de la Justicia de San Isidro para ser indagados.