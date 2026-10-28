Condenaron a un barrabrava de Newell’s por intimidaciones a la familia de Di María antes de su regreso a Rosario Central

Sergio “Bebe” Di Vanni recibió una condena de 7 años y 6 meses por las intimidaciones contra la familia de Ángel Di María en marzo de 2024

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Un integrante de la facción disidente de la barra brava de Newell’s que buscaba disputarle el liderazgo a Leandro “Pollo” Vinardi, mano derecha del jefe de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero, fue condenado este miércoles por haber participado en intimidaciones a la familia de Ángel Di María en marzo de 2024, cuando se rumoreaba que podía regresar a Rosario Central, hecho que se concretó finalmente en 2025. Se trata de Sergio Gabriel “Bebe” Di Vanni (45), a quien le dieron 7 años y 6 meses de prisión.

En una audiencia que se llevó a cabo en la mañana de este miércoles en el Centro de Justicia Penal, la jueza Paula Álvarez homologó un juicio abreviado que había sido acordado entre la defensa y la fiscal Paula Barros, a cargo del legajo. La pena fue por haber formado parte de la asociación ilícita que significó su participación en la barra brava leprosa, por haber tenido vinculación con un ataque a tiros de julio de 2024 en la zona sur de Rosario y por haber sido clave en las amenazas a la familia de Fideo.

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“Bebe” era el hombre de confianza de Alejandro “Rengo” Ficcadenti, quien quería quedarse con la jefatura del paravalanchas rojinegro al ofrecer más dinero a “Guille” Cantero que “Pollo” Vinardi y al realizar actos que lograran visibilizar su poder de fuego. En la investigación, Pablo Socca, el primer fiscal que tomó intervención por las intimidaciones a Di María, señaló que “Rengo” se jactaba después de las amenazas de haber imposibilitado que el futbolista volviera a Central. “Gracias a mí, no viene Fideo”, señaló Ficcadenti en uno de los mensajes que fueron hallados en su celular con fecha del 15 de julio de 2024.

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Según la acusación, Ficcadenti le encomendó planificar la amenaza a Di María a Di Vanni a cambio de $ 4 millones. La cercanía entre ambos barras data de hace tiempo, ya que “Bebe” fue registrado como visita de Ficcadenti en la cárcel de Piñero en 2022, cuando este había sido imputado por el crimen de otro barra, Nelson “Chivo” Saravia, por el que luego recibió prisión perpetua.

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Los dos episodios tuvieron lugar el 25 de marzo de 2024. Uno fue en inmediaciones del country Funes Hills Miraflores, cuando ocupantes de un Renault Megane gris realizaron disparos al aire y arrojaron un cartel en el que indicaban que Ángel no volviera a Rosario porque lo iban a matar.

En el primer caso, “Bebe” encargó la intimidación a Pablo Ezequiel Acotto (37) y Sara Belén Gutiérrez (25), quienes ya fueron acusados —en el caso de la joven, condenada a 3 años y 6 meses de cárcel— por los disparos y el cartel. La joven se cree que cobró $ 100 mil del monto total y Acotto un monto más elevado.

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El mismo 25 de marzo, pero en un edificio de Santa Fe al 1700, en el centro de Rosario, dejaron una caja en un edificio en el que la hermana de Di María tiene su inmobiliaria. Contenía la cabeza de un chancho con una bala incrustada y un mensaje mafioso para el jugador.

“Bebe” tiene otro frente judicial abierto, por el que irá a juicio por la Justicia federal, ya que es uno de los procesados por el secuestro y asesinato del empresario entrerriano Gastón Alfredo Tallone —raptado en julio de 2024 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, cuya familia pagó un rescate de USD 65.000 y el cuerpo nunca fue encontrado.

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En ese legajo, el fiscal federal Carlos Stornelli dio por acreditado que Tallone sufrió “un destino trágico, como la muerte”, tras analizar los elementos recopilados en la pesquisa, entre ellos la declaración de un imputado que, como arrepentido, afirmó que el empresario fue asesinado.