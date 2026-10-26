Sociedad

Tragedia en Quilmes: un bebé de 12 días murió después de que una palta le cayera en la cabeza

El fruto se desprendió en la intersección de las calles Conesa y Sarmiento mientras la madre del recién nacido esperaba en la vereda para retirar a su otro hijo de un jardín de infantes. El niño sufrió múltiples fracturas en el cráneo que lo mantuvieron internado hasta que se confirmó su deceso

El accidente ocurrió en la intersección de Conesa y Sarmiento en la zona céntrica de Quilmes, a metros de un jardín de infantes
El accidente ocurrió en la intersección de Conesa y Sarmiento en la zona céntrica de Quilmes, a metros de un jardín de infantes
Guardar

Un bebé de 12 días de vida murió tras recibir el impacto de una palta que se desprendió de un árbol en pleno centro de Quilmes. El menor identificado como Lucas fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad, donde permaneció internado varios días con un cuadro crítico hasta que en las últimas horas el centro médico confirmó su fallecimiento.

El episodio ocurrió el pasado 22 de octubre en la intersección de las calles Conesa y Sarmiento, en plena zona céntrica de la localidad bonaerense. La madre del recién nacido aguardaba en la vereda el horario de salida de un jardín de infantes cercano para retirar a otro de sus hijos. En ese lapso, y sin aviso alguno, un fruto de gran tamaño se soltó desde lo alto de un árbol ubicado sobre la vía pública y cayó directo sobre la cabeza del bebé.

PUBLICIDAD

El impacto le provocó a Lucas múltiples fracturas en el cráneo, según consta en el parte policial de la Comisaría Quilmes Primera. Personal de esa seccional tomó conocimiento del ingreso del menor a la guardia pediátrica del Sanatorio de la Trinidad, ubicado en avenida Carlos Pellegrini 431, y dio intervención a la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 09 de Quilmes, a cargo de la secretaria Andrea Sáenz. La causa se investigaba inicialmente como “Lesiones Culposas”.

Durante los días que siguieron, el recién nacido permaneció en estado de gravedad sin que los esfuerzos del equipo médico lograran revertir el cuadro. Este sábado, el sanatorio comunicó que finalmente el bebé falleció.

PUBLICIDAD

Tras recibir la notificación, la Comisaría Quilmes Primera se contactó nuevamente con la sede judicial. Sáenz dispuso la recaratulación de la causa a “Homicidio Culposo”, ordenó el secuestro de la historia clínica completa del menor y solicitó el comparendo de la Morgue Judicial de Quilmes al establecimiento de salud para el retiro del cuerpo y la posterior realización de la autopsia.

El accidente tuvo lugar en un espacio de circulación habitual de familias y docentes, sobre todo durante los horarios de ingreso y salida de los establecimientos educativos de la zona. Lo que para la familia debía ser una jornada más —ir a buscar a un hijo al jardín— derivó en una causa penal que ahora la Justicia investiga de oficio.

Un niño de 3 años murió tras caer en la pileta de su casa en Córdoba

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El menor ingresó al nosocomio de San Marcos Sierras con signos de ahogamiento, pero los médicos no lograron revertir el cuadro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nene de 3 años perdió la vida en las últimas horas en San Marcos Sierras, una localidad del norte de la provincia de Córdoba. El niño fue hallado en el interior de la pileta de la vivienda donde residía. Su madre lo trasladó de inmediato al hospital de la zona, pero los esfuerzos del equipo médico no alcanzaron para revertir el cuadro.

El menor ingresó al nosocomio local con signos de ahogamiento. La intervención de los facultativos fue inmediata; sin embargo, al momento de la atención, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento del niño.

Las circunstancias en las que el pequeño terminó dentro de la pileta todavía no están del todo claras. Por esa razón, las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo el episodio. Hasta el momento, no trascendieron detalles adicionales sobre la dinámica de los hechos ni sobre la situación familiar al momento del suceso.

El caso conmovió a la comunidad de San Marcos Sierras, una pequeña localidad ubicada en el departamento Cruz del Eje, en el noroeste cordobés. La fiscalía interviniente será la encargada de avanzar con las diligencias que permitan esclarecer lo ocurrido dentro de la propiedad.

Las fuentes consultadas precisaron que fue la propia madre del menor quien lo llevó al centro de salud, donde arribó aún con signos vitales comprometidos. El personal médico trabajó sobre el pequeño, pero finalmente no logró estabilizarlo. La constatación del deceso se realizó en el mismo nosocomio.

La causa permanece abierta y se aguardan los resultados de las pericias correspondientes. Las autoridades policiales y judiciales de Córdoba mantienen reserva sobre los avances de la pesquisa, en un caso que involucra a un menor de edad y cuyas particularidades aún deben ser determinadas con precisión.

Temas Relacionados

QuilmesHomicidio culposoÚltimas noticiasPalta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tragedia en Chaco: tres nenes se fueron de su casa y los encontraron sin vida en una laguna

Los menores habían quedado al cuidado de su abuela. Tras varias horas sin conocer su paradero, los hallaron en el espejo de agua y ahora investigan qué ocurrió

Tragedia en Chaco: tres nenes se fueron de su casa y los encontraron sin vida en una laguna

Qué reveló la autopsia al cuerpo de Tatiana, la trabajadora sexual asesinada en Retiro

El estudio fue realizado en la Morgue Judicial de la calle Viamonte. Renato Iván Tabella, también buscado por el crimen de Daniela Villalba, fue detenido anoche en un hotel de Montserrat

Qué reveló la autopsia al cuerpo de Tatiana, la trabajadora sexual asesinada en Retiro

Un segundo celular y la llamada a otra escort: las nuevas pruebas que complican al presunto doble femicida de Córdoba y Retiro

Los padres de Iván Tabella aportaron un número telefónico que resultó clave para la investigación. Los registros de cámaras y antenas permitieron reconstruir sus movimientos durante la madrugada del crimen en Capital Federal

Un segundo celular y la llamada a otra escort: las nuevas pruebas que complican al presunto doble femicida de Córdoba y Retiro

Fuerte operativo en Caballito por un escape de gas: evacuaron una escuela y más de una docena de afectados

Dotaciones de Bomberos de la Ciudad realizaron un amplio despliegue en la Avenida La Plata al 600 por una perforación en un caño de Metrogas. Una persona fue trasladada

Fuerte operativo en Caballito por un escape de gas: evacuaron una escuela y más de una docena de afectados

Condenaron a 20 y 18 años de prisión a los tres acusados por el crimen de la hincha de Rosario Central asesinada de un piedrazo

Ariel Cabrera y Damián Reifenstuel recibieron las penas más altas, mientras que Juan José Masson obtuvo una condena menor. El tribunal consideró que actuaron con dolo eventual y que no era necesario determinar quién arrojó la piedra que mató a Ivana Garcilazo

Condenaron a 20 y 18 años de prisión a los tres acusados por el crimen de la hincha de Rosario Central asesinada de un piedrazo

DEPORTES

Lionel Messi finalizó 5° en la votación del Balón de Oro 2026: el repaso de sus ocho trofeos y 14 presencias en el podio

Lionel Messi finalizó 5° en la votación del Balón de Oro 2026: el repaso de sus ocho trofeos y 14 presencias en el podio

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 al imponerse sobre Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé: todos los ganadores

Los mejores memes y reacciones de la entrega del Balón de Oro: de la flor de Yamal a la ausencia de Messi y el blooper con el ganador

La denuncia de Lindblad contra Alpine por su toque con Colapinto en el GP de los Estados Unidos de F1

Por qué Lionel Messi no viajó a la gala del Balón de Oro: su encuentro con un ídolo de Boca Juniors

TELESHOW

Las 20 fotos románticas de La Joaqui y Tiago PZK que generaron una ola de críticas: “El mundo no nos quiere juntos”

Las 20 fotos románticas de La Joaqui y Tiago PZK que generaron una ola de críticas: “El mundo no nos quiere juntos”

Denisse González recibió el alta tras su cuarta internación: “Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes”

Tamara Pettinato habló sobre la salud de su hermano Felipe: “Está internado porque tuvo una recaída”

Papa León XIV en Argentina: la lista completa de los artistas y famosos elegidos para el Sumo Pontífice

Valentino Merlo reveló la conmovedora canción que cantará frente al Papa León XIV en la Argentina: “Todavía me cuesta creerlo”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué un terremoto puede generar réplicas durante días, meses o años

Por qué un terremoto puede generar réplicas durante días, meses o años

Laura Fernández compara su vida con la del narcotraficante “Diablo” y asegura que la educación es clave para combatir la delincuencia en Costa Rica

Capturan a tres presuntos integrantes del “Cártel del Diablo” en Honduras

“Donde sea que estés, espero encuentres la paz que tanto deseaste en vida”, el mensaje del youtuber salvadoreño Fernanfloo para despedir a El Komanche

Presiones, tensión y crisis interna marcan la nueva votación de Cuba en la ONU