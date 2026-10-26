Tragedia en Quilmes: un bebé de 12 días murió después de que una palta le cayera en la cabeza

El accidente ocurrió en la intersección de Conesa y Sarmiento en la zona céntrica de Quilmes, a metros de un jardín de infantes

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Un bebé de 12 días de vida murió tras recibir el impacto de una palta que se desprendió de un árbol en pleno centro de Quilmes. El menor identificado como Lucas fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad, donde permaneció internado varios días con un cuadro crítico hasta que en las últimas horas el centro médico confirmó su fallecimiento.

El episodio ocurrió el pasado 22 de octubre en la intersección de las calles Conesa y Sarmiento, en plena zona céntrica de la localidad bonaerense. La madre del recién nacido aguardaba en la vereda el horario de salida de un jardín de infantes cercano para retirar a otro de sus hijos. En ese lapso, y sin aviso alguno, un fruto de gran tamaño se soltó desde lo alto de un árbol ubicado sobre la vía pública y cayó directo sobre la cabeza del bebé.

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El impacto le provocó a Lucas múltiples fracturas en el cráneo, según consta en el parte policial de la Comisaría Quilmes Primera. Personal de esa seccional tomó conocimiento del ingreso del menor a la guardia pediátrica del Sanatorio de la Trinidad, ubicado en avenida Carlos Pellegrini 431, y dio intervención a la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 09 de Quilmes, a cargo de la secretaria Andrea Sáenz. La causa se investigaba inicialmente como “Lesiones Culposas”.

Durante los días que siguieron, el recién nacido permaneció en estado de gravedad sin que los esfuerzos del equipo médico lograran revertir el cuadro. Este sábado, el sanatorio comunicó que finalmente el bebé falleció.

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Tras recibir la notificación, la Comisaría Quilmes Primera se contactó nuevamente con la sede judicial. Sáenz dispuso la recaratulación de la causa a “Homicidio Culposo”, ordenó el secuestro de la historia clínica completa del menor y solicitó el comparendo de la Morgue Judicial de Quilmes al establecimiento de salud para el retiro del cuerpo y la posterior realización de la autopsia.

El accidente tuvo lugar en un espacio de circulación habitual de familias y docentes, sobre todo durante los horarios de ingreso y salida de los establecimientos educativos de la zona. Lo que para la familia debía ser una jornada más —ir a buscar a un hijo al jardín— derivó en una causa penal que ahora la Justicia investiga de oficio.

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Un niño de 3 años murió tras caer en la pileta de su casa en Córdoba

El menor ingresó al nosocomio de San Marcos Sierras con signos de ahogamiento, pero los médicos no lograron revertir el cuadro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nene de 3 años perdió la vida en las últimas horas en San Marcos Sierras, una localidad del norte de la provincia de Córdoba. El niño fue hallado en el interior de la pileta de la vivienda donde residía. Su madre lo trasladó de inmediato al hospital de la zona, pero los esfuerzos del equipo médico no alcanzaron para revertir el cuadro.

El menor ingresó al nosocomio local con signos de ahogamiento. La intervención de los facultativos fue inmediata; sin embargo, al momento de la atención, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento del niño.

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Las circunstancias en las que el pequeño terminó dentro de la pileta todavía no están del todo claras. Por esa razón, las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo el episodio. Hasta el momento, no trascendieron detalles adicionales sobre la dinámica de los hechos ni sobre la situación familiar al momento del suceso.

El caso conmovió a la comunidad de San Marcos Sierras, una pequeña localidad ubicada en el departamento Cruz del Eje, en el noroeste cordobés. La fiscalía interviniente será la encargada de avanzar con las diligencias que permitan esclarecer lo ocurrido dentro de la propiedad.

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Las fuentes consultadas precisaron que fue la propia madre del menor quien lo llevó al centro de salud, donde arribó aún con signos vitales comprometidos. El personal médico trabajó sobre el pequeño, pero finalmente no logró estabilizarlo. La constatación del deceso se realizó en el mismo nosocomio.

La causa permanece abierta y se aguardan los resultados de las pericias correspondientes. Las autoridades policiales y judiciales de Córdoba mantienen reserva sobre los avances de la pesquisa, en un caso que involucra a un menor de edad y cuyas particularidades aún deben ser determinadas con precisión.