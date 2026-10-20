Crimen y Justicia

Docente desaparecida en Corrientes: el peón detenido dijo que la asesinaron y su abogado denunció que fue presionado para declarar

“Fue maniatado, golpeado y arrastrado con la cincha de un caballo por el barro”, aseguró este martes Norberto Codazzi, defensor de Ezequiel Bordón. Su principal hipótesis y por qué considera que el relato de su defendido no es válido

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Búsqueda de Nancy Godoy en Corrientes: el abogado del peón detenido aseguró que fue torturado por la Policía para declarar

En medio de los interrogantes alrededor de la misteriosa desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente rural que es buscada en la provincia de Corrientes desde el pasado 7 de octubre cuando mantuvo el último contacto con su familia, este martes se supo que el peón detenido Ernesto Ezequiel Bordón dijo a la Policía que la maestra fue asesinada.

Su abogado, Norberto Codazzi, reconoció la declaración de su cliente, pero denunció que no tiene validez porque fue torturado para hablar.

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“Fue torturado para que él hable o cuente lo que sabe, y en medio de la desesperación elaboró una teoría de que a la docente la asesinaron”, explicó Codazzi, durante una entrevista para el canal de noticias TN.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas a la investigación, el fiscal Javier Mosquera ordenó el arresto por falso testimonio de Bordón y por el momento no supone una imputación por la desaparición de la docente.

Ante este contexto, la familia de Bordón se comunicó con Codazzi para que se pusiera al frente de la defensa y esta misma mañana se presentó en la comisaría de Esquina para reunirse por segunda vez con el peón y hacerle firmar su designación.

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Continúa la búsqueda de Nancy Godoy, la docente rural desaparecida en Corrientes
Norberto Codazzi, el abogado del peón detenido.

Minutos antes de ingresar a la dependencia policial, Codazzi reveló que Bordón fue torturado y maltratado por la Policía al momento de su arresto. “Ezequiel fue detenido por un supuesto entorpecimiento de la investigación. La Policía llega a él porque es peón. Él fue presionado y se puso un poco nervioso al momento de hablar con la Policía”, expresó.

En este sentido, el abogado se apoyó en el testimonio de los familiares del sospechoso, que le comunicaron que padece un retraso mental que habría provocado el tartamudeo y las incoherencias que manifestó ante las autoridades.

“A raíz de eso fue llevado a un lugar que no sabe dónde queda, fue maniatado, golpeado y arrastrado con la cincha de un caballo por el barro. Fue torturado para que cuente lo que sabe, y en medio de la desesperación elaboró una teoría de que a la docente la asesinaron”, dijo Codazzi.

Según detalló el abogado durante el reportaje, Bordón es una persona que no sabe ubicarse en tiempo y espacio, es analfabeto y padece un grado de retraso mental. “Si bien no tiene una historia clínica que avale esta postura, yo voy a pedir una entrevista semidirigida por el cuerpo de psicología forense para que determine el grado de capacidad e intelectualidad para comprender sus actos”, adelantó.

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Un total de 90 efectivos realizan rastrillajes en zonas de difícil acceso.

Consultado por la versión que dio su cliente, Codazzi explicó que Bordón declaró que los supuestos asesinos de Nancy Godoy arrojaron el cuerpo a un bañado de la zona, pero nunca brindó nombres ni mayores precisiones al respecto.

Me entrevisté con él y no sabe nada. A Nancy la conoce de vista, pero no tiene ningún tipo de relación con la docente. Dijo que la asesinaron en una situación de presión. No tiene sentido lo que dijo y por eso después él se retracta y me dice que lo hizo para evitar que siga siendo torturado por la Policía", sostuvo.

En tanto, Codazzi solicitó públicamente a los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, quien se sumó este lunes por orden del fiscal general César Sotelo, que también apunten la investigación a los propietarios de la estancia El Curupí.

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Los agentes recorren las zonas aledañas a la escuela en la que trabajaba Nancy Godoy.

Así como se investigó a los peones, ¿por qué no se investigó a los patrones? Yo creo que el punto cero está en la estancia. La estancia guarda un secreto en el que hay que concentrarse. Porque ahí estaban las personas, en la escuela no había nadie”, planteó.

Por último, el letrado dejó su hipótesis en torno al castigo que sufrió el peón al que defiende. “Cuando ocurren estos hechos donde la policía arremete con violencia, puede haber dos opciones: el Ministerio Público Fiscal está desesperado porque no encuentra la hipótesis o hay un poder que está presionando. Yo creo que viene por ese lado”, concluyó.

La reconstrucción del recorrido de Nancy Godoy

El 6 de octubre, Nancy Estela Godoy, directora suplente de la Escuela Rural N.°626, salió de su vivienda rumbo al establecimiento del paraje El Malezal, donde solía permanecer durante la semana por las dificultades de traslado. Para acceder al lugar es necesario atravesar caminos rurales y zonas anegadas que, según las condiciones climáticas, solo pueden recorrerse a caballo.

La noche del 7 de octubre, la docente mantuvo su último contacto con uno de sus hijos. Primero le escribió por WhatsApp y luego le envió un mensaje de texto. El joven respondió cerca de una hora después, pero las comunicaciones ya no registraron confirmación de entrega. La falta de señal en la zona hizo que la familia no interpretara de inmediato la interrupción del contacto como una señal de alarma.

La investigación pudo comprobar que Godoy llegó a la escuela. Según la reconstrucción judicial, primero fue trasladada hasta el casco de la estancia El Curupí y desde allí continuó el recorrido a caballo, en un trayecto de unas dos horas que habría realizado acompañada por otra mujer.

Nancy Estela Godoy
Cronología de la desaparición de Nancy Godoy

Una vecina de la escuela, Rosa Leguizamón, declaró que vio a la docente el 9 de octubre, cerca de las 14, cuando presuntamente salió del establecimiento para buscar agua. La familia cuestionó esa versión y sostuvo que las personas que tuvieron contacto con Godoy en el paraje deben aportar precisiones a la pesquisa.

La preocupación creció el 14 de octubre, cuando un trabajador rural se acercó a la escuela y encontró las luces encendidas, aunque nadie respondía. El 15 de octubre, otras personas volvieron al establecimiento y comprobaron que Godoy no estaba allí. Tras esa constatación, la familia presentó la denuncia por desaparición.

Después de que la familia formalizara la presentación ante la Policía, los investigadores inspeccionaron el establecimiento. La escuela estaba cerrada y no presentaba signos de desorden. En su interior había algunas pertenencias de la docente, entre ellas ropa y su equipo de mate. Sin embargo, su teléfono celular, su bolso y una bolsa transparente que había llevado al lugar todavía no fueron localizados.

La Policía de Corrientes mantiene el operativo de búsqueda con 90 efectivos, drones, perros y caballos en los alrededores de la escuela y otros sectores del departamento de Esquina. Los rastrillajes se desarrollan en un terreno con bañados, maleza y escasa conectividad, condiciones que dificultan el desplazamiento y las comunicaciones de los equipos.

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