Crimen y Justicia

Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

El cadáver de la mujer de 51 años fue encontrado tras 21 días de búsqueda. Por el femicidio hay cinco personas detenidas

La mujer estaba desaparecida desde el 7 de octubre
La mujer estaba desaparecida desde el 7 de octubre
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El cuerpo de la docente Nancy Godoy, desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes, fue hallado esta mañana por los agentes policiales que participaban en el operativo de búsqueda, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Por el femicidio, hay cinco sospechosos detenidos. Cuatro de de ellos están imputados por el asesinato, mientras que al quinto se lo acusa de falso testimonio. Los acusados son Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí” (lugar donde funciona la escuela donde dictaba clase); Rosa Leguizamón, quien vio por última vez a Godoy; la pareja de Rosa, Nahuel Rojas; y otro capataz identificado como Felipe Dionisio Sandoval.

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Los tres hombres fueron acusados del delito de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada por homicidio simple. Ernesto Ezequiel Bordón, el quinto sospechoso, está preso por falso testimonio. Todos, según resolvió el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos, estarán detenidos con prisión preventiva hasta el inicio del juicio.

Respecto a los detalles del hallazgo del cuerpo, las fuentes, que tienen acceso a la investigación que llevan adelante los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, por el momento se abstuvieron de dar mayores precisiones.

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