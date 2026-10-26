Crimen de Nancy Godoy: hallaron prendas quemadas en la tapera del capataz acusado de femicidio

Nancy Godoy tenía 52 años y se la vio por última vez el 7 de octubre pasado

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Un operativo en la construcción rural donde vivía el capataz Ireneo Zarza, uno de los principales acusados de femicidio de Nancy Godoy, permitió encontrar prendas quemadas que serán sometidas a pericias de ADN para determinar si pertenecían a la docente, desaparecida desde comienzos de octubre en el departamento de Esquina, Corrientes. Los cotejos están previstos para este lunes, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

La tapera en la que se secuestraron las prendas se ubica a apenas 150 metros de la Escuela Rural N° 626, en el paraje “El Malezal”, donde Godoy se desempeñaba como directora. Las fuentes precisaron que aún “no se sabe si están completa o parcialmente quemadas”, un dato que las pericias deberán esclarecer junto con la posible presencia de material biológico en la ropa.

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El hallazgo se suma a una serie de medidas de prueba ordenadas por la Fiscalía en las últimas semanas. El viernes 23 de octubre, personal especializado inspeccionó tres pozos de agua ubicados en las inmediaciones de la escuela, una diligencia que debió llevarse adelante con precaución por la antigüedad de las estructuras. Los resultados de esa inspección no fueron comunicados hasta el momento.

En paralelo, durante un allanamiento previo en la casa de Rosa Leguizamón —otra de las imputadas— los investigadores secuestraron una campera negra y dos alpargatas que, según la pesquisa, podrían pertenecer a la maestra. Esas prendas fueron exhibidas ante los familiares de Godoy para su reconocimiento. En el domicilio de Ernesto Ezequiel Bordón, detenido por falso testimonio, también se incautaron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, elementos que fueron enviados a peritar.

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Ireneo Zarza, el capataz detenido por el femicidio de la docente Nancy Godoy

Por la desaparición de la docente hay cinco detenidos. Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio. Leguizamón fue acusada de homicidio simple, mientras que Bordón está imputado por falso testimonio.

Todos quedaron con prisión preventiva, según resolvió el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos en audiencias celebradas el 23 y el 24 de octubre, tras hacer lugar al pedido de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González.

La defensa de Leguizamón había solicitado que la acusada cumpliera prisión domiciliaria por tener tres menores a cargo, pero el magistrado rechazó el planteo. Del mismo modo, la defensa de Rojas sostuvo que no estaban acreditados los riesgos procesales invocados por la Fiscalía y pidió medidas menos gravosas, sin éxito. En el caso de Zarza, su defensa se opuso a la resolución y solicitó impugnarla.

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Según los testimonios incorporados al expediente, Zarza estuvo en la tapera durante las horas previas a la desaparición. De acuerdo con esos relatos, el capataz de la estancia “El Curupí” solía beber whisky en ese puesto y, cuando lo hacía, se volvía agresivo. Estas declaraciones forman parte de las pruebas reunidas por la Fiscalía para sostener la acusación.

Los rastrillajes para encontrar el cuerpo de Nancy Godoy continúan en la zona del paraje El Malezal, donde fue vista por última vez

En cuanto a Leguizamón, según la hipótesis de los investigadores, le habría mentido a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, al asegurarle que nadie de la estancia volvería. También habría falseado la fecha en la que supuestamente iba a asistir a una fiesta de doma en la localidad de Sauce. Esas inconsistencias, sumadas a las prendas halladas en su domicilio, la ubicaron entre las sospechosas. Su pareja, Rojas, fue detenido junto a ella tras detectarse presuntas contradicciones y omisiones en las declaraciones de ambos.

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El hijo de la docente, Adán, cuestionó la hipótesis de femicidio ante el diario Época. “Hay más personas involucradas en esto. Todas las que estuvieron en ese momento cuando mi mamá llegó allá son sospechosas, pueden ser todas culpables”, declaró. También puso en duda que se trate de un crimen por razones de género: “La Fiscalía no se comunicó con nosotros, se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, agregó.

Adán también apuntó contra Norberto Gamarra, ex director del establecimiento escolar, al sugerir que las denuncias de irregularidades en la gestión de fondos que su madre había presentado podrían haber sido el verdadero móvil. “Había gente que cobraba plata, hasta el de mantenimiento, que cobraba millones y nunca la mantuvo. Podría haber sido un motivo”, sostuvo en declaraciones al medio correntino.

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Los rastrillajes para encontrar el cuerpo de Nancy Godoy continúan en la zona del paraje El Malezal, donde fue vista por última vez el 7 de octubre. El foco de la búsqueda se concentra en los campos de la estancia, aunque hasta el momento no se informó sobre resultados positivos.