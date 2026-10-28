Crimen y Justicia

“Tuve más afecto en prisión que con mis vecinos”: habló el bioquímico de Esquel preso por mantener secuestrada a su familia

Se trata de Miguel Battista, de 71 años. Está detenido con prisión preventiva. Dijo que es víctima de una persecución

Habló Miguel Battista, el bioquímico acusado de secuestrar a su familia en Esquel (Video/Noticias de Esquel)
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Miguel Battista, el bioquímico de 71 años detenido en Esquel por mantener encerrada a su familia durante aproximadamente cuatro años, rompió el silencio luego de que le dictaran prisión preventiva. “Tuve más afecto en prisión que por parte de mis vecinos”, dijo a un medio local, al ser trasladado nuevamente una comisaría de Trevelin.

El hombre, acusado de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona por tener en cautiverio a su esposa e hijos, negó a la salida de los Tribunales de Esquel la imputación que pesa en su contra. “Es una gran persecución”, dijo el bioquímico en diálogo con el medio Noticias de Esquel. En la breve entrevista se lo observa tranquilo y hasta sonriente, pese a la grave acusación que enfrenta.

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Battista fue detenido la semana pasada, luego de la denuncia de los vecinos y una investigación que se extendió por varios días. Tras el arresto, la Justicia finalmente confirmó el fin de semana pasado la prisión preventiva por diez días.

La medida busca preservar la investigación, además de permitir la realización de pericias sobre todos los involucrados.

En ese contexto, la procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato explicó que será necesario realizar una evaluación psiquiátrica al detenido para determinar si comprendía el alcance de sus actos y definir las eventuales responsabilidades penales.

La defensa particular, por su parte, pidió una revisión de la medida cautelar ante un tribunal integrado por dos jueces de Comodoro Rivadavia. Los magistrados, sin embargo, confirmaron la prisión preventiva.

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Esquel: detuvieron a un médico por la privación ilegítima de la libertad de su pareja e hijos
La vivienda del horror

La detención

La investigación comenzó el 10 de octubre, a partir de la denuncia de una vecina que advirtió comportamientos inusuales en una vivienda de la ciudad chubutense. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut (MPF), las ventanas estaban cubiertas de forma permanente, la actividad en la casa se concentraba durante la noche y los hijos de la pareja no eran vistos fuera del domicilio.

La mujer también reportó gritos y expresiones incoherentes durante la madrugada. Tras el aviso, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia, aunque el hombre que atendió a los profesionales rechazó el ingreso y no permitió que entrevistaran al resto del grupo familiar.

Ese informe derivó en un pedido de allanamiento urgente. El procedimiento se concretó el 22 de octubre con la participación de la Brigada de Investigaciones, Policía Comunitaria, personal municipal, profesionales de Salud Mental del Hospital de Esquel y peritos médicos.

Durante el operativo, la madre y los tres hijos —dos de ellos menores de edad— fueron retirados del domicilio y quedaron bajo asistencia médica, psiquiátrica y psicológica. La causa también deberá establecer las condiciones de escolarización de los jóvenes y el impacto que pudo haber tenido el aislamiento sobre su salud psicofísica.

Ahora la Fiscalía cuenta con un máximo de seis meses para avanzar con las pericias, tomar declaraciones y definir si presenta una acusación formal.

En este contexto, la procuradora Bagnato pidió cautela ante la complejidad del caso y remarcó que existe una situación de vulnerabilidad que alcanza tanto a la mujer y a los hijos como al acusado. También destacó la intervención de la vecina que realizó la denuncia y convocó a dar aviso a las autoridades ante posibles situaciones de riesgo.

Dos fotografías de un hombre con camiseta azul: en una sostiene un teléfono y un papel; en la otra firma documentos sobre una mesa
Miguel Edgardo Battista había denunciado agresiones y una extorsión

La versión de la defensa

Daniel Sandoval, el abogado de Battista, aseguró que su defendido se había apartado de la vida social luego de denunciar una presunta extorsión y de sufrir una agresión.

El letrado sostuvo que el bioquímico se instaló en Esquel con la intención de desarrollar un laboratorio de sustancias medicinales en su casa, orientado a la farmacología y la investigación científica.

Según relató el defensor en una entrevista con TN, el hombre había iniciado dos causas penales en las que figuraba como denunciante. Una de ellas estaba relacionada con una presunta extorsión; la otra, con una golpiza que habría sufrido en Trevelin.

“Tuvo dos causas penales donde él fue el que denunció. Una primera causa donde se denuncia una extorsión en su contra, y además recibió una feroz golpiza en la localidad de Trevelin”, afirmó Sandoval. De acuerdo con su versión, los expedientes fueron presentados ante la Fiscalía de Esquel y luego archivados.

El letrado vinculó esos hechos con la decisión de su defendido de dejar Buenos Aires y reducir al mínimo su exposición social. “Lo llevó a recluirse en su domicilio, con una actitud mucho menos expuesta socialmente”, aseguró.

Miguel battista, bioquimico acusado de secuestrar a su familia en esquel
“Tuve más afecto en prisión que con mis vecinos”, dijo el bioquímico

La situación de la mujer y los hijos quedó bajo evaluación de equipos especializados

Sandoval indicó que la pareja de Battista tiene un cuadro postraumático asociado a “fenómenos psíquicos”. Sin embargo, aclaró que no tenía información que confirmara una enfermedad terminal o un diagnóstico oncológico.

“En el resguardo de su integridad psíquica y su característica vulnerable hay que ser prudente”, expresó el abogado. También afirmó que su cliente manifiesta afecto por sus hijos y que se emociona cuando habla de ellos.

La intervención judicial se produjo tras la denuncia de una vecina, que advirtió movimientos inusuales en la vivienda. Entre otros aspectos, señaló que las ventanas permanecían cubiertas con telas y papeles, que había actividad durante la noche y que los hijos no salían a la calle. También reportó gritos y expresiones incoherentes durante la madrugada.

El Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia intentó ingresar al domicilio, pero el acusado no lo permitió. Ese episodio derivó en un informe de riesgo y, posteriormente, en la orden de allanamiento ejecutada el 22 de octubre.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron a las víctimas en condiciones que la Fiscalía calificó como de vulnerabilidad. Los cuatro reciben atención médica, psiquiátrica y psicológica, mientras la causa también analiza las condiciones de escolarización de los jóvenes.

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