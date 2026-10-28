“No vuelvas a casa, acá no entrás más”: el mensaje con el que Julieta Prandi habría terminado su relación con Emanuel Ortega

En el ciclo de Yanina Latorre pusieron los mensajes que intercambiaron y que generaron la reacción de la conductora (Video: SQP/ América TV)

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La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, comunicada apenas 27 días después de su casamiento por civil, sumó un nuevo capítulo a partir de la versión que dio Yanina Latorre en SQP. Según relató la conductora, la modelo habría tomado la decisión de terminar el vínculo luego de revisar el teléfono de su entonces esposo y encontrar conversaciones que el cantante mantenía con Josefina Lynch, una cantante con la que coordinó encuentros laborales en su estudio de grabación.

Hasta ahora, Prandi no expuso de forma pública los motivos que llevaron al abrupto final de la relación. La modelo confirmó la ruptura sin ofrecer mayores detalles, mientras que en las últimas horas trascendieron distintas versiones sobre el conflicto. Latorre reconstruyó una secuencia que, de acuerdo con la información que recibió, comenzó con un intercambio de mensajes que Ortega no habría mencionado en su casa.

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El eje de la situación no habría estado en una infidelidad comprobada, sino en una omisión que, para Prandi, habría sido determinante. Según explicó Yanina al aire, el músico habría iniciado una conversación con Lynch para organizar una jornada de trabajo en su estudio. El problema surgió porque, siempre de acuerdo con esa versión, Ortega no le habría contado a su pareja que estaba en contacto con otra mujer ni que planeaba recibirla en ese espacio.

“Prandi le revisa el celular y ve que Emanuel habla por primera vez con Josefina. Esa semana él no le cuenta nada que estaba hablando con una chica para trabajar en su estudio de grabación”, contó Latorre durante el programa, a la vez que describió así el momento en el que la modelo habría advertido por primera vez la existencia de aquellos mensajes.

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“Que te vengas al estudio esta semana”, le propuso Emanuel Ortega a la joven para avanzar con la grabación

De acuerdo con el relato de Yanina Latorre, Prandi habría visto los intercambios un jueves, pero no habría confrontado de inmediato a Ortega. En lugar de preguntarle por el contenido de la conversación, habría esperado a que fuera él quien mencionara el contacto y explicara el motivo de los mensajes.

“Ella ve estos mensajes, no le pregunta nada a Ortega y espera que él se lo comente”, sostuvo la conductora. En ese punto, agregó que existiría un acuerdo previo entre ambos sobre las grabaciones o reuniones profesionales del cantante con mujeres.

“Le tenía prohibido grabar con chicas o le tenía que avisar”, afirmó Latorre. La frase abrió un debate en el estudio sobre las reglas que cada pareja establece dentro de una relación y sobre el alcance que puede tener una omisión en un vínculo que, hasta hacía pocos días, había dado un paso formal con el casamiento civil.

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La información expuesta sostiene que la situación cambió al día siguiente, cuando Prandi habría visto contenido publicado por Josefina Lynch en redes sociales. La modelo, según detalló Yanina, habría seguido las historias de Instagram de la joven durante toda la jornada y habría encontrado una publicación desde el estudio de grabación de Ortega.

“No vuelvas a casa porque no entrás más”, habría sido el mensaje de Julieta Prandi tras descubrir las conversaciones de Emanuel Ortega y Josefina Lynch

Ese dato habría confirmado para Prandi que el encuentro laboral se concretó sin que Emanuel se lo hubiera comunicado antes. “El viernes Julieta había leído los mensajes y estuvo todo el día mirando las stories de Josefina, que hace un posteo que estaba en el estudio. Ahí Prandi le escribe un mensaje a Emanuel”, relató Latorre.

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La conductora también reveló el texto que, según su reconstrucción, Prandi le habría enviado a Ortega para comunicarle que no quería continuar con el matrimonio. La decisión habría sido inmediata y no habría dado lugar a una conversación presencial previa.

“Julieta le dice que no lo quiere ver más, que hasta ahí llegó. ‘No vuelvas a casa, que acá no entrás más’, le puso y lo bloqueó de todos lados”, aseguró Yanina. Según la misma versión, el cantante habría quedado bloqueado en los distintos canales de contacto después de recibir el mensaje.

Para Latorre, el punto que habría provocado la separación fue que Ortega no compartió la información con su pareja. La conductora hizo una distinción entre “mentir” y “omitir”, aunque señaló que, en este caso, la falta de una explicación previa habría tenido consecuencias definitivas.

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Fernanda Iglesias lee mensajes enviados por Julieta Prandi acerca de su situación sentimental con Emanuel Ortega

La ruptura sorprendió por el escaso tiempo que había pasado desde el casamiento. Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron a menos de un mes de formalizar su vínculo por civil, una decisión que había mostrado una nueva etapa para la pareja después de varios años de relación.

En medio de las versiones, Prandi también habría expresado su dolor en un mensaje privado que recibió Fernanda Iglesias. La periodista compartió parte de esa conversación y aseguró que la modelo no contempla una reconciliación con Ortega.

“Él es una persona que necesita estar seduciendo, necesita revalidarse todo el tiempo sin medir a quién va a lastimar”, habría escrito Prandi, según reprodujo Iglesias. La frase dejó entrever la desilusión que atravesaría la conductora tras el final de la relación.

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En el mismo intercambio, Prandi habría planteado que su prioridad es tomar distancia para atravesar el duelo y recomponerse. Después de experiencias personales difíciles que compartió públicamente en otros momentos de su vida, la actriz remarcó que no está dispuesta a resignar su bienestar.

“Una cosa aprendí de toda la mierda que me tocó en esta vida y es que primero debo respetarme yo, jamás negociar mi paz”, habría escrito. Luego habría expresado el impacto emocional que le produjo la ruptura: “Yo ya no puedo con esto, me siento súper humillada”.