Policía revela que Sebastián Marset ofreció un millón de dólares a sus captores para que lo dejen libre

Sebastián Marset permanece con las manos hacia atrás y el torso descubierto durante su custodia policial en un ambiente con poca iluminación.

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El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset habría ofrecido un millón de dólares a los policías que lo capturaron para que lo dejen en libertad, reveló el teniente coronel Erick Correa, uno de los que lideró el operativo para detener al capo la madrugada del 13 de marzo en Bolivia.

Según el testimonio de Correa, la propuesta se realizó en el hangar presidencial del Aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, minutos antes de ser entregado a los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y expulsado del país.

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“Se dirigió a los funcionarios policiales presentes, incluido el suscrito, pidiendo que le presten un celular para poder hacer una transferencia millonaria de bitcoins”, señaló el teniente coronel en una entrevista con el medio Correo del Sur. “(Dijo que) pagaría 1 millón de dólares a la cuenta de uno de ellos, a quien vean conveniente”, añadió Correa, quien entonces fungía como jefe departamental del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP).

El jefe policial afirmó que los funcionarios rechazaron el ofrecimiento, a lo que Marset replicó preguntando qué ganarían si lo entregaban a Estados Unidos. Actualmente se encuentra en ese país donde enfrenta cargos por lavado de dinero y narcotráfico.

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Sebastián Marset fue entregado a la DEA y expulsado a Estados Unidos tras su captura el 13 de marzo de 2026.

Un operativo de siete minutos

El teniente Correa relató que la captura de Marset “no duró ni siete minutos”. Según su versión, él y otros tres agentes policiales llegaron al inmueble ubicado en el barrio Las Palmas, de Santa Cruz de la Sierra, a las 2:50 del 13 de marzo de este año.

Después de identificar el ambiente donde se encontraba el narcotraficante, los policías forzaron la chapa e ingresaron. “La chapa (de su dormitorio) era de mucha seguridad, lo encontramos tendido en el piso con el torso descubierto y las manos en la nuca. Lo único que manifestó es: ya perdí”.

Correa señaló que uno de los agentes policiales, al descubrir que se trataba de Sebastián Marset le recriminó por haberlo llevado ahí. “¿Por qué nos trajo acá? Nos van a matar”, le habría dicho el policía.

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Correa indicó que inmediatamente lo sacó de la vivienda y lo llevó al Aeropuerto de Viru Viru con escoltas, donde llegaron a las 3:29 en un vehículo proporcionado para el operativo por la Dirección de Bienes Incautados.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia llevan a cabo una operación para detener al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, acusado de liderar el Primer Cartel Uruguayo y buscado por Interpol por cargos de crimen organizado y lavado de dinero, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 13 de marzo de 2026. REUTERS/Ipa Ibáñez

Videos difundidos ayer muestran a Marset en el vehículo en el que fue trasladado y luego ingresando al hangar presidencial del aeropuerto, descalzo, con el torso descubierto y sin mostrar resistencia.

En otra grabación, Marset aparece junto a efectivos de la DEA, quienes le explican sus derechos. Le indican que puede permanecer en silencio y que tiene derecho a contar con un abogado antes de responder preguntas durante el interrogatorio. En las imágenes también se observa cuando firma documentos.

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Actualmente Correa se encuentra en la clandestinidad, luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra por el presunto manejo irregular de los bienes encontrados en el domicilio de Marset.

Junto a él, son investigados el teniente coronel Juan Marcelo Ferrufino, quien está detenido preventivamente, y el capitán Guillermo Ruiz, aprehendido el martes en la ciudad de Sucre y trasladado a La Paz para brindar declaraciones.

Detención Policial: Sebastián Marset

Según su defensa, Ruiz declaró que durante el operativo cumplió órdenes superiores y que todo lo encontrado en el domicilio del narcotraficante, incluidas las maletas presuntamente cargadas de dinero, fueron entregadas a su superior.

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“Mi cliente era personal de apoyo, no tenía decisión (...), era el ayudante del comandante, que en este caso es el coronel (Óscar) Moreno. El coronel también estaba bajo órdenes superiores, pero quien le ordena a mi cliente buscar las maletas vía WhatsApp es el coronel Moreno”, explicó la abogada Zuleika Lanza a los medios locales.

La semana pasada se difundió un video de una cámara de seguridad en el que se ve parte del operativo de captura. Las imágenes muestran a personas, presuntamente policías, retirar maletas de la vivienda que, según la información que acompaña la grabación, contendrían dinero.

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