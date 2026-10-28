Seguro Social en EEUU: estas son las fechas de pago de noviembre de 2026 y quiénes cobrarán primero

La Administración del Seguro Social adelanta el depósito del Ingreso Suplementario de Seguridad al 30 de octubre porque el primer día de noviembre coincide con domingo. (REUTERS/Hyungwon Kang/File Photo)

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Los beneficiarios del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) tendrán un calendario de depósitos distribuido entre finales de octubre y las últimas semanas de noviembre. La organización de estos pagos responde a las reglas de cada programa y al calendario de días hábiles federales.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos gestiona ambas prestaciones, que llegan a millones de personas con distintas condiciones económicas y laborales. Aunque pueden recibirse de manera simultánea, sus requisitos de acceso y sus fechas de desembolso no son iguales, por lo que conviene identificar a qué programa corresponde cada depósito.

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Los cambios de fecha previstos para noviembre obedecen a dos circunstancias del calendario: el primer día del mes cae domingo y el Día de los Veteranos se celebra el miércoles 11. Estas coincidencias modifican algunas jornadas de pago, pero no implican un aumento de las prestaciones ni la creación de beneficios extraordinarios.

Cuándo se pagará el SSI correspondiente a noviembre

La Administración del Seguro Social programó el depósito del Ingreso Suplementario de Seguridad para el viernes 30 de octubre de 2026. Habitualmente, esta prestación se paga el primer día de cada mes. Cuando esa fecha coincide con un sábado, domingo o feriado federal, la Administración adelanta el desembolso al día hábil anterior.

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El adelanto permite mantener el calendario de pagos sin trasladar la fecha de emisión al siguiente día laborable. El dinero que los beneficiarios reciban en octubre corresponderá a la prestación de noviembre, por lo que no debe interpretarse como un pago adicional.

El SSI está dirigido a personas que cumplen determinados requisitos de ingresos y recursos. Pueden acceder adultos y niños con discapacidad o ceguera que reúnan las condiciones del programa, así como personas de 65 años o más que cumplan los criterios económicos establecidos.

A diferencia de las prestaciones de jubilación del Seguro Social, el acceso al SSI no depende de haber acumulado créditos laborales. La Administración evalúa la situación económica del solicitante y las demás condiciones previstas en las normas del programa.

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Una misma persona puede recibir ambas prestaciones si reúne los requisitos correspondientes, pero cada una conserva sus propias reglas de cálculo y calendario.

La conmemoración del Día de los Veteranos traslada el cobro del Seguro Social al martes 10 de noviembre para las personas nacidas entre el 1 y el 10. (REUTERS/Fred Prouser/File Photo)

Qué beneficiarios del Seguro Social cobrarán el 3, 10, 18 y 25 de noviembre

La Administración distribuye las prestaciones del Seguro Social en diferentes fechas según el grupo al que pertenece cada beneficiario. Para la mayoría de quienes cobran jubilación, discapacidad o beneficios para sobrevivientes, la fecha depende del día de nacimiento del trabajador cuyo historial laboral da derecho al pago.

El primer desembolso de noviembre está previsto para el martes 3. Esta fecha corresponde a quienes reciben sus prestaciones bajo el calendario del día 3, incluidos los beneficiarios que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 y quienes reciben simultáneamente el Seguro Social y el SSI.

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Para los demás grupos sujetos al calendario por cumpleaños, las fechas son las siguientes:

Martes 10 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Miércoles 18 de noviembre: personas nacidas entre el 11 y el 20.

Miércoles 25 de noviembre: personas nacidas entre el 21 y el 31.

La distribución habitual establece pagos el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes. En noviembre, el primer grupo de ese esquema cobrará un día antes debido al feriado federal del 11 de noviembre.

Estas fechas corresponden al calendario oficial de pagos de 2026. Los beneficiarios que pertenezcan a categorías con reglas particulares deben verificar su fecha individual, ya que no todos los casos se rigen exclusivamente por el día de nacimiento.

Por qué el pago del segundo miércoles se adelanta un día

El Día de los Veteranos se celebra cada 11 de noviembre en Estados Unidos para reconocer a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas. En 2026, la conmemoración cae miércoles, el mismo día en que normalmente habría correspondido el depósito al grupo nacido entre el 1 y el 10.

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La Administración establece que los pagos programados para un día que coincide con un feriado federal se emiten el día hábil anterior. Por esa razón, el desembolso de ese grupo se realizará el martes 10 de noviembre.

La modificación afecta a la fecha de pago, no a los criterios de elegibilidad ni al monto de la prestación. Tampoco altera el calendario de los beneficiarios cuyo depósito está previsto para el tercer o cuarto miércoles del mes.

Esta diferencia es importante para quienes organizan sus gastos mensuales en función de la fecha habitual de cobro. En noviembre, el depósito llegará antes de lo esperado para el primer grupo del calendario por cumpleaños, mientras que los demás conservarán sus jornadas previstas.

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La agencia federal recomienda un margen de tres días de espera antes de reportar la falta de acreditación de los fondos en la cuenta bancaria. (Reuters)

Cómo se determina la fecha de pago de las prestaciones familiares

No todos los beneficiarios reciben el dinero según su propia fecha de nacimiento. Cuando una prestación se basa en el historial laboral de otra persona, la Administración puede utilizar la fecha de nacimiento del trabajador asegurado para determinar el grupo de pago.

Esta regla puede aplicarse a prestaciones para cónyuges, excónyuges, hijos y sobrevivientes. Por ejemplo, una persona que recibe un beneficio con base en el registro laboral de su cónyuge puede tener una fecha de depósito determinada por el cumpleaños de ese trabajador, en lugar del suyo.

La distinción evita que los beneficiarios calculen su fecha de cobro únicamente a partir de su información personal. En estos casos, la fecha asignada depende de las características de la prestación y de las normas aplicables al registro laboral que permite recibirla.

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Quienes no estén seguros de su grupo pueden consultar su cuenta personal en el portal de servicios en línea de la Administración del Seguro Social. La plataforma permite revisar información sobre las prestaciones, acceder a documentos y gestionar determinados datos personales.

Qué hacer si el dinero no aparece en la cuenta bancaria

Los pagos del Seguro Social y del SSI se realizan, por regla general, mediante sistemas electrónicos. Las modalidades habituales son el depósito directo en una cuenta bancaria o una tarjeta de débito de la iniciativa Direct Express, destinada a beneficiarios que reúnen las condiciones para utilizarla.

El Departamento del Tesoro establece que los pagos federales deben entregarse electrónicamente, salvo que corresponda una exención autorizada. Por eso, quienes todavía reciben cheques en papel deben consultar las opciones disponibles para cambiar de modalidad o solicitar una excepción si cumplen los requisitos.

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Si un depósito no aparece en la fecha prevista, conviene revisar primero los movimientos de la cuenta bancaria o de la tarjeta utilizada para recibir la prestación. La entidad financiera puede confirmar si el dinero está pendiente de acreditación o si existe alguna demora en el procesamiento.

La Administración recomienda esperar tres días adicionales antes de comunicarse con la agencia cuando un pago no llega en la fecha esperada, según las indicaciones de su calendario oficial. Si el dinero sigue sin aparecer, el beneficiario puede contactar directamente a la entidad para revisar su situación.

El teléfono de atención es 1-800-772-1213. También se pueden realizar consultas a través del portal de servicios en línea. Antes de cambiar los datos bancarios, es importante utilizar los canales oficiales y comprobar que la modificación haya quedado registrada.

La fecha de emisión fijada por la Administración no siempre coincide con la hora exacta en que una entidad financiera muestra los fondos disponibles. Por eso, una demora en la acreditación no significa necesariamente que el pago haya sido cancelado o que el calendario oficial haya cambiado.