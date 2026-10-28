Política

El Gobierno de Santa Fe realizará una exposición en Rosario para mostrar los logros del modelo de seguridad

La provincia, el municipio e instituciones privadas organizaron un encuentro en noviembre y otro en diciembre para destacar los objetivos alcanzados. Aseguran que las políticas tienen un impacto económico comprobable

Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, Argentina (Adobe Stock)
El Gobierno de Santa Fe presentará en Rosario su modelo de seguridad con una agenda proyectada hacia 2036. (Adobe Stock)
Guardar

El Gobierno de Santa Fe realizará una exposición sobre seguridad en Rosario, dividida en dos encuentros durante noviembre y diciembre, para presentar los resultados del modelo que articula al Estado, el municipio, universidades, organizaciones sociales y empresas privadas. La intendencia de Rosario y la Bolsa de Comercio son parte de la organización. La propuesta busca vincular las políticas contra el crimen con el desarrollo económico de la ciudad y proyectar una agenda de trabajo hasta 2036.

La primera convocatoria se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre bajo el eje “Seguridad y Desarrollo Económico”. El segundo encuentro será el 2 y 3 de diciembre y estará centrado en la prevención social de las violencias, con la participación de instituciones estatales, referentes barriales y ciudadanos.

PUBLICIDAD

La agenda se construyó a partir de los cambios que Rosario atravesó tras uno de los períodos de mayor violencia de su historia reciente. La exposición planteará que la respuesta combinó decisiones gubernamentales, compromiso de la sociedad civil y participación empresarial, con medidas orientadas a recuperar el control territorial y reforzar las herramientas de prevención.

Entre diciembre de 2022 y agosto de 2026 fueron derribados más de 80 búnkeres de droga en Rosario, de acuerdo con los informes provinciales de seguridad de 2025 y 2026. Esos mismos registros consignan una baja del 70% de la violencia respecto del punto más alto de la crisis.

PUBLICIDAD

Tres paneles con ciclistas en una avenida, operadores frente a monitores en una sala de control y peatones en una calle comercial con edificios
Vistas de ciclistas, operadores en un centro de control con pantallas de vigilancia y peatones en calles céntricas integran una muestra sobre seguridad en Rosario.

El Gobierno provincial buscará presentar esos indicadores como parte de un proceso con efectos sobre la actividad económica, la circulación urbana y el turismo. Rosario recibió 2,4 millones de visitantes durante 2025, una cifra que la organización del encuentro identifica como un récord para la ciudad.

La exposición tendrá como objetivo documentar el modelo de cooperación público-privada aplicado en Rosario, posicionar a la ciudad y a la provincia como referencias para otros distritos y aportar propuestas para la estrategia de seguridad prevista hacia 2036. El planteo oficial sostiene que los avances obtenidos deben mantenerse en el tiempo y convertirse en una política de largo alcance.

El primer encuentro reunirá a empresarios, periodistas, líderes de opinión y funcionarios de seguridad de otras provincias. Tendrá una duración de un día y medio, con una asistencia estimada en alrededor de 500 personas.

La jornada del 4 de noviembre se realizará en el Salón Metropolitano, mientras que el 5 de noviembre estará destinado a visitas vinculadas con la infraestructura del programa de seguridad. El recorrido incluirá el nuevo penal denominado “El Infierno”, estaciones policiales y el centro de monitoreo Lince.

La programación de noviembre abordará el diagnóstico y la conducción política, las reformas legislativas y judiciales, las compras realizadas en situación de emergencia, el uso de tecnología, el servicio penitenciario, el papel de los medios de comunicación y el desarrollo económico y productivo.

Uno de los puntos que se exhibirán será el funcionamiento del Sistema Lince, que procesa 144 mil horas diarias de video. Según los datos incluidos en los informes provinciales de seguridad, esa herramienta contribuyó a resolver más de 650 casos.

La exposición buscará explicar cómo se incorporó al sector privado a las acciones contra el crimen y cuál fue el alcance de las inversiones y obras asociadas al plan oficial. La actividad combinará exposiciones plenarias, paneles de conversación, una feria con demostraciones en vivo y recorridos de campo.

La segunda parte de la iniciativa se realizará en el Centro de Convenciones La Fluvial, ubicado en Los Inmigrantes 410. Estará enfocada en experiencias de intervención en barrios, acompañamiento a familias y programas dirigidos a jóvenes.

El encuentro de diciembre contará con representantes de distintos niveles del Estado, organizaciones sociales, instituciones y ciudadanos. También prevé una convocatoria cercana a 500 asistentes y una duración de un día y medio.

Los temas previstos incluyen familias y juventudes, contextos de encierro y egreso, unidades socioproductivas y socioeducativas, además de un pacto social de compromisos. La propuesta busca reunir iniciativas que trabajan sobre las condiciones sociales vinculadas a las violencias y darles continuidad institucional.

La actividad concluirá con un documento elaborado durante el encuentro y firmado por instituciones sociales y estatales. Ese texto funcionará como una hoja de ruta para sostener las acciones implementadas y fijar compromisos para una Rosario segura, integrada y con proyección de futuro.

Temas Relacionados

Rosarioseguridad ciudadanaNarcotráfico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Senado: habrá sesión mañana para votar la ley de salud mental y beneficios para inversiones desde USD 12 millones

La primera iniciativa recibió cambios extra y un par aliados dudan, por lo que se debatirá al final del convite. También se aprobaría la regulación del mercado de carbono. Comienzo desde las 14. En las próximas horas además se buscaría avanzar con un proyecto para que vaya el recinto y dé un informe de gestión el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el 18-11

Senado: habrá sesión mañana para votar la ley de salud mental y beneficios para inversiones desde USD 12 millones

El Gobierno busca reemplazar la emergencia sanitaria por una ley permanente: las claves del proyecto para el sector privado

El diputado nacional Manuel Quintar explicó los alcances del proyecto que busca reemplazar la emergencia sanitaria por un régimen permanente

El Gobierno busca reemplazar la emergencia sanitaria por una ley permanente: las claves del proyecto para el sector privado

Operativo Bolsonaro: la Casa Rosada guarda silencio a la espera de la recepción oficial de Estados Unidos

Javier Milei concentró su actividad pública en inversiones mineras, sin referencias al vuelo privado ni al apoyo logístico desplegado durante la salida del excandidato presidencial brasileño. No descartan que pueda existir un contacto entre ambos en las próximas horas

Operativo Bolsonaro: la Casa Rosada guarda silencio a la espera de la recepción oficial de Estados Unidos

La salida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos vía Argentina: las dudas sobre una posible coordinación entre gobiernos

El exasesor del Ministerio de Defensa Nicolás Promanzio analizó el recorrido del senador brasileño, que salió por tierra hacia la Argentina y habría viajado desde Misiones a Estados Unidos

La salida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos vía Argentina: las dudas sobre una posible coordinación entre gobiernos

Patricia Bullrich reconoció el triunfo de Lula en Brasil y cuestionó la utilización de la Justicia para perseguir a Flávio Bolsonaro

A diferencia de Milei, la dirigente de LLA sostuvo que la voluntad popular debe ser respetada. Por otra parte, rechazó el intento de excluir a dirigentes opositores mediante la vía judicial

Patricia Bullrich reconoció el triunfo de Lula en Brasil y cuestionó la utilización de la Justicia para perseguir a Flávio Bolsonaro

DEPORTES

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Cincinnati por la MLS: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Cincinnati por la MLS: hora, TV y formaciones

Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

Platense se consagró campeón del torneo femenino Sub 12 en una jornada histórica: venció 4-1 a Vélez y levantó el primer trofeo de la categoría

Arrestan en Florida al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga por cargos de agresión agravada

La respuesta de Verón a la sugerente frase del DT de Flamengo por la final de la Copa Libertadores: qué dicen en Brasil del “Caso Rojo”

TELESHOW

Gimena Accardi quiso mostrar su colección de bikinis y terminó bailando al aire libre con su novio, Seven Kayne: el divertido video

Gimena Accardi quiso mostrar su colección de bikinis y terminó bailando al aire libre con su novio, Seven Kayne: el divertido video

Ricardo Darín reveló qué es lo que más le duele de ser abuelo a la distancia: "Da un poco de pena"

“No vuelvas a casa, acá no entrás más”: el mensaje con el que Julieta Prandi habría terminado su relación con Emanuel Ortega

En fotos, así son los días de Elina y Eduardo Costantini en México junto a su hija: “Inspirándonos cada día”

Quién es Agostina Navarrete, la joven de 26 años con la que el Chato Prada estaría iniciando una relación

INFOBAE AMÉRICA

Seguro Social en EEUU: estas son las fechas de pago de noviembre de 2026 y quiénes cobrarán primero

Seguro Social en EEUU: estas son las fechas de pago de noviembre de 2026 y quiénes cobrarán primero

Condenan a cuatro hombres por violaciones contra tres menores y una mujer en El Salvador

En plena crisis por apagones, la dictadura cubana crea el Premio Nacional de Eficiencia Energética

Gobierno de Guatemala presenta a su nuevo viceministro de Ingresos: Movimiento Pro Justicia denuncia conflicto de interés

Confirman detención de exejecutivo bancario investigado en Panamá por fraude fiscal de más de $40 millones