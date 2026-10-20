Búsqueda de Nancy Godoy en Corrientes: el cargo por el que quedó detenido el principal involucrado en la causa

Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años buscada desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina (Facebook/María Carmen Arganaraz)

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Continúa la búsqueda de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años que desapareció tras dirigirse a la escuela donde trabajaba en el departamento de Esquina, Corrientes. El último contacto con su familia fue el 7 de octubre. En las últimas horas, la investigación tuvo una nueva actualización tras la detención formal del hombre, señalado como principal sospechoso.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infoabe de fuentes cercanas a la investigación, el fiscal Javier Mosquera ordenó el arresto por falso testimonio de Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural vinculado a la causa. La medida se tomó luego de su declaración ante la Justicia y, por el momento, no supone una imputación por la desaparición de la docente.

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Durante un allanamiento en la vivienda de Bordón, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los elementos serán enviados al Instituto Médico Forense de Corrientes capital.

Allí, buscarán determinar si las manchas corresponden a sangre y, en caso de que así sea, establecer el grupo y factor sanguíneo para avanzar con eventuales cotejos genéticos. Los resultados de esas pericias podrían aportar información relevante para reconstruir qué ocurrió con Godoy después de que se perdiera su rastro.

La reconstrucción del recorrido de Nancy Godoy

El 6 de octubre, Nancy Estela Godoy, directora suplente de la Escuela Rural N.°626, salió de su vivienda rumbo al establecimiento del paraje El Malezal, donde solía permanecer durante la semana por las dificultades de traslado. Para acceder al lugar es necesario atravesar caminos rurales y zonas anegadas que, según las condiciones climáticas, solo pueden recorrerse a caballo.

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La Policía de Corrientes mantiene los rastrillajes en los alrededores de la escuela donde trabajaba la docente

La noche del 7 de octubre, la docente mantuvo su último contacto con uno de sus hijos. Primero le escribió por WhatsApp y luego le envió un mensaje de texto. El joven respondió cerca de una hora después, pero las comunicaciones ya no registraron confirmación de entrega. La falta de señal en la zona hizo que la familia no interpretara de inmediato la interrupción del contacto como una señal de alarma.

La investigación pudo comprobar que Godoy llegó a la escuela. Según la reconstrucción judicial, primero fue trasladada hasta el casco de la estancia El Curupí y desde allí continuó el recorrido a caballo, en un trayecto de unas dos horas que habría realizado acompañada por otra mujer.

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Una vecina de la escuela, Rosa Leguizamón, declaró que vio a la docente el 9 de octubre, cerca de las 14, cuando presuntamente salió del establecimiento para buscar agua. La familia cuestionó esa versión y sostuvo que las personas que tuvieron contacto con Godoy en el paraje deben aportar precisiones a la pesquisa.

La familia pidió que quienes puedan aportar información sobre el paradero de Nancy Godoy se comuniquen con las autoridades

La preocupación comenzó el 14 de octubre, cuando un trabajador rural se acercó a la escuela y encontró las luces encendidas, aunque nadie respondía. El 15 de octubre, otras personas volvieron al establecimiento y comprobaron que Godoy no estaba allí. Tras esa constatación, la familia presentó la denuncia por desaparición.

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Después de que la familia formalizara la presentación ante la Policía, los investigadores inspeccionaron el establecimiento. La escuela estaba cerrada y no presentaba signos de desorden. En su interior había algunas pertenencias de la docente, entre ellas ropa y su equipo de mate. Sin embargo, su teléfono celular, su bolso y una bolsa transparente que había llevado al lugar todavía no fueron localizados.

La Policía de Corrientes mantiene el operativo de búsqueda con 90 efectivos, drones, perros y caballos en los alrededores de la escuela y otros sectores del departamento de Esquina. Los rastrillajes se desarrollan en un terreno con bañados, maleza y escasa conectividad, condiciones que dificultan el desplazamiento y las comunicaciones de los equipos.

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El fiscal general de Corrientes, César Sotelo, dispuso que la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N.°3 de Capital, María Andrea González, se incorporara al caso. La investigación espera ahora los resultados de los análisis sobre los elementos incautados en la vivienda de Bordón, mientras continúan las medidas para establecer qué ocurrió con Godoy.