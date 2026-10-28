Economía

Día del Bancario 2026: de cuánto sera el bono extra que recibirán y cuándo se cobra

Tras el último acuerdo paritario, el adicional para los trabajadores del sector fue fijado y deberá abonarse en los primeros días del mes próximo

Un hombre con camisa azul sostiene un cheque detrás de un panel de vidrio sobre un mostrador rojo en una oficina.
Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas y sin atención presencial al público durante la jornada conmemorativa del 6 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los empleados de entidades financieras cobrarán este año un adicional de $ 2.275.519,25 por el Día del Bancario 2026, según la última actualización acordada en la paritaria del sector. El pago deberá acreditarse como máximo el viernes 6 de noviembre, fecha en que se conmemora la jornada y los bancos no atenderán al público.

El monto funciona como piso para los trabajadores alcanzados por el convenio. Puede aumentar de acuerdo con la categoría, la antigüedad y los restantes conceptos que correspondan a cada empleado. La cifra se actualizó junto con la escala salarial de septiembre, que impacta en los haberes que se cobrarán en noviembre.

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El bono mínimo del Día del Bancario será de $ 2.275.519,25

El adicional extraordinario quedó fijado en $ 2.275.519,25, por encima de los $ 2.233.175,44 que regían antes del último ajuste. Esa diferencia surge de la recomposición salarial del 1,9 % aplicada sobre las remuneraciones del sector financiero.

Para saber cuánto se cobrará en cada caso, el trabajador debe distinguir entre el valor mínimo informado en el acuerdo y la liquidación individual. El piso es común para la actividad, pero la suma final puede contemplar las particularidades de cada puesto. La Asociación Bancaria, el sindicato que conduce Sergio Palazzo, negoció que la actualización alcanzara a los conceptos remunerativos y no remunerativos, además de los adicionales convencionales y no convencionales.

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Por ese motivo, quienes tengan complementos por antigüedad, función, títulos, zona desfavorable u otros ítems previstos en el convenio podrían percibir una cifra mayor. El recibo de sueldo permitirá verificar el importe liquidado bajo el concepto correspondiente al Día del Bancario y los descuentos o componentes que se apliquen según cada situación laboral.

El pago tiene como fecha límite el viernes 6 de noviembre

La pregunta sobre cuándo se cobra tiene una respuesta concreta: el acuerdo estableció que el adicional debe abonarse hasta el 6 de noviembre de 2026. Esa fecha coincide con el Día del Bancario, que recuerda la fundación de la Asociación Bancaria en 1924.

En la práctica, la acreditación puede producirse antes de esa jornada, según la modalidad de liquidación de cada entidad. Si el empleador opta por incorporarlo a una liquidación previa, el trabajador puede encontrarlo acreditado junto con otros haberes. De todos modos, el plazo máximo fijado para el pago es el 6 de noviembre.

Manos con una lapicera sobre un formulario de crédito personal junto a billetes de mil pesos argentinos sobre una mesa de granito.
Los empleados bancarios cobrarán un bono extraordinario mínimo de $ 2.275.519,25 por el Día del Bancario 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese día las entidades financieras permanecerán cerradas en todo el país. Por lo tanto, los usuarios deberán considerar que no habrá atención presencial en sucursales. Las operaciones digitales, transferencias y otros servicios electrónicos dependerán de los canales habilitados por cada banco, aunque la jornada no modifica la fecha límite del adicional para el personal.

El bono se suma al salario y no reemplaza los haberes mensuales

El pago por el Día del Bancario constituye un beneficio anual y se agrega al sueldo habitual. No sustituye el salario de noviembre ni absorbe los adicionales que correspondan por convenio, función o antigüedad. Para los trabajadores, la diferencia resulta relevante al revisar la liquidación: el bono debe figurar como un concepto separado de la remuneración mensual.

La escala vigente ubicó el salario inicial conformado en $ 2.552.560,34. A ese valor se añaden $ 73.786,55 por participación en las ganancias, identificada como ROE, de modo que el ingreso inicial total del sector asciende a $ 2.626.346,89. Esos montos operan como referencia para quienes ingresan a una entidad financiera, sin perjuicio de los adicionales que eleven la remuneración.

La actualización anterior, correspondiente a agosto, había dejado el ingreso inicial total en $ 2.577.474,74. Con la suba de septiembre, la paritaria bancaria acumuló un incremento de 23,6 % durante los primeros nueve meses de 2026 en comparación con diciembre de 2025.

Los aumentos bancarios siguen la variación mensual de la inflación

El acuerdo salarial mantiene un mecanismo de ajustes mensuales ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La mejora del 1,9 % correspondiente a septiembre se trasladó a la nueva escala y explica tanto el incremento del salario inicial como la suba del bono anual.

El alcance de la revisión abarca las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales de los trabajadores comprendidos. También incorpora conceptos que no forman parte del básico, una condición que busca que la recomposición se refleje en una porción más amplia de los ingresos de la actividad.

Para los próximos meses, las partes acordaron sostener el sistema de actualización automática en octubre, noviembre y diciembre. Eso implica que las remuneraciones bancarias continuarán atadas a la evolución del IPC, sin un porcentaje fijo definido de antemano para todo el trimestre.

La paritaria volverá a discutirse en enero de 2027

La Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sistema financiero prevén retomar formalmente las negociaciones durante la segunda quincena de enero de 2027. En esa instancia revisarán la evolución de los precios y los haberes para determinar los ajustes siguientes.

Hasta entonces, el dato central para los empleados es que el bono anual tiene un mínimo de $ 2.275.519,25 y debe abonarse, como máximo, el 6 de noviembre. Quienes perciban una suma distinta podrán contrastarla con su categoría y los adicionales aplicables en el recibo de sueldo o consultar los canales gremiales y de recursos humanos de su entidad.

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