Crimen y Justicia

Hallaron tusi en la escena del crimen de Retiro: creen que Tatiana Fernández no pudo defenderse del ataque

Los investigadores aguardan el resultado de pericias para confirmar el consumo que habría impedido a la víctima resistir el ataque de Iván Tabella. La fuga frustrada a Salta

Tatiana Fernández, la víctima de Retiro
Tatiana Fernández, la víctima de Retiro
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Los investigadores encontraron tusi - de aspecto similar a la cocaína- y otras sustancias de diseño en el departamento donde fue asesinada Tatiana Fernández, en Retiro. Una de las hipótesis es que la víctima pudo haber estado bajo sus efectos y, por eso, no habría logrado resistir el ataque de Renato Iván Tabella, imputado por el femicidio e investigado por el crimen de Daniela Villalba en Córdoba, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La autopsia determinó que Fernández murió por asfixia mecánica por compresión y detectó leves lesiones defensivas en las muñecas; ahora se aguarda por los resultados de extracción de sangre y estudios complementarios que podrían confirmar el consumo de la droga por parte de la víctima. Los forenses no hallaron signos de abuso sexual.

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Los agentes de la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad secuestraron también elementos biológicos de interés, pastillas de medicamentos sin determinar y un chip de telefonía en la escena. Además, notaron que una caja fuerte había sido manipulada.

Aunque para los investigadores el crimen está esclarecido, esperan la apertura de los dos celulares hallados en poder de “Iván”. Buscan determinar si uno de los aparatos incautados en la habitación 108 del Hotel Central del barrio San Nicolás, en la que se había alojado, era de la víctima, al igual que los $ 79.000 hallados en su poder.

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RECORRIDO RENATO TABELLA FEMICIDIOS
El detenido por el caso

El presunto femicida se negó a declarar este martes ante el juez Guillermo Rongo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, quien quedó a cargo de la investigación tras la detención del sospechoso. El caso estuvo inicialmente bajo la supervisión de Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53.

El cuerpo de la trabajadora sexual fue hallado luego de un llamado al 911 de una amiga, a quien “Iván” había contactado a través de la plataforma “Gemidos”. Según las fuentes, la mujer -quien tenía acceso a la plataforma de citas- derivó el cliente a la víctima. Las cámaras de seguridad registraron al imputado alrededor de las 0:43 del domingo en cercanías al departamento.

“Tatiana había comenzado a trabajar como escort hacía poco tiempo, por eso su amiga se preocupó cuando no atendió los llamados”, detallaron. La mujer fue al departamento cerca de las 8 y no pudo ingresar, llamó a un cerrajero. Al entrar, encontró a la víctima sobre la cama, tapada con una sábana. Las cámaras revelaron que “Iván” se había retirado a la 1:59 de la madrugada.

En tanto, continúa la investigación en Córdoba por el femicidio de Villalba, en manos del fiscal especializado en violencia de género, Pablo Camacho. Esa pesquisa había logrado determinar que, tras el crimen en el barrio Cofico, el homicida —que tenía el pelo más largo según las cámaras que lo captaron al ingresar al departamento y al descartar una valija con toallones y otros elementos con los que limpió la escena— sacó con su DNI dos pasajes: uno a Buenos Aires y otro desde esa ciudad a Salta.

El hotel Centro 1555, donde Tabella fue detenido (Google View)
El hotel Centro 1555, donde Tabella fue detenido (Google View)

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó el dato en conferencia de prensa. Por ese motivo, sospechan que Tabella tenía planeado escapar a esa provincia del norte del país cuando fue detenido por la Policía de la Ciudad.

Al mismo tiempo, trascendió una publicación que el supuesto doble femicida hizo el jueves 22 de octubre, antes de huir a Buenos Aires, en un grupo de Facebook en el que ofreció su bicicleta BMX por $ 1,5 millones. La sospecha es que intentaba financiar la fuga.

La bicicleta que intentó vender Iván Tabella
La bicicleta que intentó vender Iván Tabella

Entre ambos crímenes, los detectives encontraron patrones comunes. En primer lugar, las víctimas eran trabajadoras sexuales, ambas fueron asesinadas en los departamentos en los que ejercían la actividad, el asesino se llevó sus celulares, ambos cuerpos fueron hallados sobre la cama tapados con sábanas y la escena no estaba desordenada, no había signos de destrozos o forcejeo.

A diferencia de Fernández, Villalba fue degollada.

Femicidio Daniela Villalba Córdoba

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