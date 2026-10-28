Crimen y Justicia

Risas, burlas y sangre: los videos del macabro festejo de un grupo acusado de matar a un joven a la salida de un boliche

Tomás Ezequiel Rojas, de 22 años, murió a causa de un piedrazo que le arrojaron en la cabeza cuando intentaba escapar del ataque. La fiscalía pidió prisión preventiva para los cuatro detenidos de entre 19 y 23 años

Crimen de un joven a la salida de un boliche: así se reían los asesinos
Guardar

Risas y burlas. También la exhibición de sangre, a modo de trofeo, en los nudillos de uno de los jóvenes acusados de atacar y matar de un piedrazo a Tomás Ezequiel Rojas a la salida de un boliche en Ezeiza, el 26 de septiembre pasado. Ese es el contenido que encontraron los investigadores en uno de los celulares incautados a los cuatro detenidos por el crimen. Tienen entre 19 y 23 años.

Las imágenes del festejo tras el crimen están en manos de la UFI N° 1 Descentralizada de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart, quienes solicitaron procesar a Gastón Ulises Saliega, Alan Gonzalo Montuelle, Tobías Uriel Juáres Aglioni, y Ciro Emmanuel Rivas con prisión preventiva por lesiones leves en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

PUBLICIDAD

“¿Cómo te sentís después de haber noqueado a uno?”, le pregunta Juáres Aglioni, el autor de los videos, a uno de los involucrados. El destinatario de ese mensaje lanza piñas al aire. Luego, muestra la sangre que quedó en la ropa de los agresores y en sus manos. “¿A cuántos reventaste vos, guacho?”, “todo chocolateado”, son otras frases que se escuchan.

Crimen de un joven a la salida de un boliche: así se reían los asesinos

Momentos antes, cerca de las 6, Tomás Ezequiel Rojas, de 22 años y oriundo de Cañuelas, había sido interceptado por el grupo a unas 15 cuadras del boliche Egipto, donde se había registrado una pelea previa. La víctima estaba acompañada por tres amigos.

PUBLICIDAD

Tras golpearlos, uno de los jóvenes -que fue identificado por la investigación como Montuelle- arrojó un cascote de hormigón de 875 gramps que golpeó a Tomás en la nuca y le provocó la muerte en el lugar.

Crimen de un joven a la salida de un boliche: así se reían los asesinos

Las fuentes detallaron que, durante su declaración indagatoria, Montuelle pidió disculpas. “Quiero pedir disculpas, porque yo no quería matar a este chico, no me imagine que iba a matar a una persona en realidad. Yo sé que capaz que mi disculpa no sirve de nada ahora pero espero que este en un mejor lugar ahora”, aseguró.

La secuencia del crimen, según la fiscalía

Según la reconstrucción de la fiscalía, la secuencia que terminó con el asesinato de Tomás Ezequiel Rojas, de 22 años, comenzó cerca de las 6.05 del domingo 27 de septiembre en el boliche Egipto, en Ezeiza. Allí discutieron Gastón Ulises Saliega y Alan Gonzalo Montuelle con otro joven. Los tres fueron expulsados del local; afuera se reunieron con sus respectivos grupos y la Policía dispersó a los presentes.

Crimen de un joven a la salida de un boliche: así se reían los asesinos

La acusación sostiene que, unos 45 minutos después, los cuatro integrantes del grupo de Saliega y Montuelle —entre ellos Juáres Aglioni y Rivas— esperaron al otro grupo en la zona de Harguindeguy y la avenida Presidente Néstor Kirchner. Al ver pasar a Tomás y a sus amigos, los insultaron y los desafiaron a pelear. Según la fiscalía, ellos ignoraron las provocaciones y siguieron caminando hacia el cruce de las vías de la calle French.

Los cuatro los persiguieron hasta allí. La reconstrucción indica que Rivas y Juárez Aglioni recogieron piedras de las vías y que Saliega golpeó a uno de los amigos de Tomás con puños y patadas. Rojas y los demás intervinieron para protegerlo y tratar de alejarse de los agresores.

En ese momento, según la imputación, Montuelle le arrojó a Tomás desde menos de tres metros un cascote de hormigón de 875 g. El golpe en la parte posterior de la cabeza y el cuello le provocó un traumatismo craneoencefálico grave y murió, y la fiscalía sostiene que los cuatro actuaron de manera coordinada y se retiraron juntos.

Tomás Ezequiel Rojas
Tomás Ezequiel Rojas

Temas Relacionados

EzeizaHomicidio agravadoviolenciaÚltimas noticiasTomás Ezequiel Rojas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallaron tusi en la escena del crimen de Retiro: creen que Tatiana Fernández no pudo defenderse del ataque

Los investigadores aguardan el resultado de pericias para confirmar el consumo que habría impedido a la víctima resistir el ataque de Iván Tabella. La fuga frustrada a Salta

Hallaron tusi en la escena del crimen de Retiro: creen que Tatiana Fernández no pudo defenderse del ataque

Denunciaron a un influencer por robarle las tarjetas a una amiga: lo acusan de gastar millones en sushi y Playstation

El personal trainer Leandro Pérez, con más de un millón de seguidores en Instagram y negocios con grandes marcas, enfrenta una causa en su contra en el Juzgado N°43 por el presunto delito de estafa

Denunciaron a un influencer por robarle las tarjetas a una amiga: lo acusan de gastar millones en sushi y Playstation

Utilizó IA para crear historias de porno animé con las caras de sus compañeras de colegio y lo allanaron

El hecho ocurrió en la Escuela N°741 de Puerto Madryn. El acusado, creador de películas y cortos con IA que exhibe en YouTube, es mayor de edad: tiene 18 años

Utilizó IA para crear historias de porno animé con las caras de sus compañeras de colegio y lo allanaron

Asesinaron a una mujer de una puñalada en el pecho en Santiago del Estero: su pareja la habría amenazado por celos

El acusado se dio a la fuga después del ataque y la Policía concentra el operativo de búsqueda en la zona de Huyamampa. Los investigadores revisan testimonios y comunicaciones previas al asesinato

Asesinaron a una mujer de una puñalada en el pecho en Santiago del Estero: su pareja la habría amenazado por celos

Denunciaron una brutal golpiza por homofobia contra una pareja en Tucumán: uno de ellos está en terapia intensiva

El ataque habría ocurrido durante una mudanza en la capital tucumana. Frente a esto, los familiares reclamaron que se identifique a todos los responsables

Denunciaron una brutal golpiza por homofobia contra una pareja en Tucumán: uno de ellos está en terapia intensiva

DEPORTES

El fútbol playa salvadoreño se ahogó en la orilla de la World Winners Cup 2026

El fútbol playa salvadoreño se ahogó en la orilla de la World Winners Cup 2026

El gesto antideportivo de una atleta a su rival durante el Mundial de lucha que causó indignación: “Tiene una lesión muy grave”

Un ex jugador de la selección argentina fue a juicio en España por un presunto delito de “defraudación de fluido eléctrico”

La furia de un tenista argentino por el estado de una cancha: “¡Llamá ya al supervisor!”

La buena noticia que recibió el Vasco Arruabarrena en Boca Juniors antes del Superclásico contra River Plate

TELESHOW

Adrián Pallares habló del final de su dupla con Rodrigo Lussich: “Él prefiere seguir un camino individual”

Adrián Pallares habló del final de su dupla con Rodrigo Lussich: “Él prefiere seguir un camino individual”

La reacción de Darío Barassi al ver un look que utilizó en su infancia: “Mamá, ¡cómo no me cuidaste!”

Dalia Gutmann eligió al hombre más sexy de la Argentina frente a Sebastián Wainraich: “Farmea aura a lo loco”

Los mensajes de Josefina Lynch tras la filtración de sus chats con Emanuel Ortega: “El tiempo pone todo en su lugar”

La artista callejera que emocionó a Marcelo Tinelli con su historia de vida: “Luchen por su sueño”

INFOBAE AMÉRICA

Sequía mantiene riesgo a miles de hondureños y Estados Unidos entrega ayuda humanitaria

Sequía mantiene riesgo a miles de hondureños y Estados Unidos entrega ayuda humanitaria

Policía dominicana abatió a “La Rabia” criminal condenado en ausencia por el homicidio de un agente

Raymond Kurzweil, tecnólogo estadounidense: “¿Existe Dios? Yo diría: todavía no"

Honduras: Menos estudiantes y más docentes, deserción en aumento

El fútbol playa salvadoreño se ahogó en la orilla de la World Winners Cup 2026