Risas, burlas y sangre: los videos del macabro festejo de un grupo acusado de matar a un joven a la salida de un boliche

Crimen de un joven a la salida de un boliche: así se reían los asesinos

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Risas y burlas. También la exhibición de sangre, a modo de trofeo, en los nudillos de uno de los jóvenes acusados de atacar y matar de un piedrazo a Tomás Ezequiel Rojas a la salida de un boliche en Ezeiza, el 26 de septiembre pasado. Ese es el contenido que encontraron los investigadores en uno de los celulares incautados a los cuatro detenidos por el crimen. Tienen entre 19 y 23 años.

Las imágenes del festejo tras el crimen están en manos de la UFI N° 1 Descentralizada de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart, quienes solicitaron procesar a Gastón Ulises Saliega, Alan Gonzalo Montuelle, Tobías Uriel Juáres Aglioni, y Ciro Emmanuel Rivas con prisión preventiva por lesiones leves en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

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“¿Cómo te sentís después de haber noqueado a uno?”, le pregunta Juáres Aglioni, el autor de los videos, a uno de los involucrados. El destinatario de ese mensaje lanza piñas al aire. Luego, muestra la sangre que quedó en la ropa de los agresores y en sus manos. “¿A cuántos reventaste vos, guacho?”, “todo chocolateado”, son otras frases que se escuchan.

Crimen de un joven a la salida de un boliche: así se reían los asesinos

Momentos antes, cerca de las 6, Tomás Ezequiel Rojas, de 22 años y oriundo de Cañuelas, había sido interceptado por el grupo a unas 15 cuadras del boliche Egipto, donde se había registrado una pelea previa. La víctima estaba acompañada por tres amigos.

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Tras golpearlos, uno de los jóvenes -que fue identificado por la investigación como Montuelle- arrojó un cascote de hormigón de 875 gramps que golpeó a Tomás en la nuca y le provocó la muerte en el lugar.

Crimen de un joven a la salida de un boliche: así se reían los asesinos

Las fuentes detallaron que, durante su declaración indagatoria, Montuelle pidió disculpas. “Quiero pedir disculpas, porque yo no quería matar a este chico, no me imagine que iba a matar a una persona en realidad. Yo sé que capaz que mi disculpa no sirve de nada ahora pero espero que este en un mejor lugar ahora”, aseguró.

La secuencia del crimen, según la fiscalía

Según la reconstrucción de la fiscalía, la secuencia que terminó con el asesinato de Tomás Ezequiel Rojas, de 22 años, comenzó cerca de las 6.05 del domingo 27 de septiembre en el boliche Egipto, en Ezeiza. Allí discutieron Gastón Ulises Saliega y Alan Gonzalo Montuelle con otro joven. Los tres fueron expulsados del local; afuera se reunieron con sus respectivos grupos y la Policía dispersó a los presentes.

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La acusación sostiene que, unos 45 minutos después, los cuatro integrantes del grupo de Saliega y Montuelle —entre ellos Juáres Aglioni y Rivas— esperaron al otro grupo en la zona de Harguindeguy y la avenida Presidente Néstor Kirchner. Al ver pasar a Tomás y a sus amigos, los insultaron y los desafiaron a pelear. Según la fiscalía, ellos ignoraron las provocaciones y siguieron caminando hacia el cruce de las vías de la calle French.

Los cuatro los persiguieron hasta allí. La reconstrucción indica que Rivas y Juárez Aglioni recogieron piedras de las vías y que Saliega golpeó a uno de los amigos de Tomás con puños y patadas. Rojas y los demás intervinieron para protegerlo y tratar de alejarse de los agresores.

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En ese momento, según la imputación, Montuelle le arrojó a Tomás desde menos de tres metros un cascote de hormigón de 875 g. El golpe en la parte posterior de la cabeza y el cuello le provocó un traumatismo craneoencefálico grave y murió, y la fiscalía sostiene que los cuatro actuaron de manera coordinada y se retiraron juntos.

Tomás Ezequiel Rojas