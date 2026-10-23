Crimen de Nancy Godoy: expectativa por la inspección en tres pozos de agua

Nancy desapareció el 7 de octubre

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La investigación por el caso de la docente Nancy Estela Godoy, desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes, avanza. Este viernes se sumará una nueva medida de prueba que podría arrojar algo de luz sobre lo ocurrido con la mujer.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, personal especializado inspeccionará tres pozos de agua antiguos, ubicados cerca de la escuela donde la docente dictaba clases. El procedimiento contará con la presencia de Javier Mosquera, uno de los fiscales que tiene su cargo al expediente. Se trata de una medida -aclararon- que deberá llevarse con suma precaución para que la estructura de los pozos no se desmorone, debido a su antigüedad.

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En el marco de la investigación hay cinco detenidos: se trata de Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí” y presunto femicida; Rosa Leguizamón, la mujer que vio por última vez a Godoy; su pareja, Nahuel Rojas; un capataz de apellido Sandoval; y Ernesto Ezequiel Bordón, preso desde el lunes.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, hoy se formalizarían las imputaciones contra cada uno de los acusados para saber el rol de cada uno y luego todos quedarán detenidos con prisión preventiva hasta el inicio del juicio.

La detención de Zarza, señalado como el presunto femicida, se concretó el miércoles en horas de la noche. Los testimonios recogidos ubican al sospechoso en un “puesto tapera” situado a unos 150 metros de la escuela, lugar en el que Zarza solía dormir, en las horas previas a la desaparición de la docente.

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Los mismos testimonios indican que en ese puesto el capataz acostumbraba beber whisky y que, bajo esas circunstancias, se tornaba agresivo. Ese patrón de conducta forma parte de los elementos que la Fiscalía reunió para sostener la imputación.

Ireneo Zarza, uno de los acusados

El rol de Rosa Leguizamón y los objetos hallados en un allanamiento

La pesquisa también apunta a una segunda persona que podría haber facilitado el crimen: Rosa Leguizamón, detenida el martes por la noche. Según la investigación, Leguizamón le mintió a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, al asegurarle que nadie de la estancia volvería a ese lugar.

A esto se suma que Leguizamón también habría falseado la fecha en la que supuestamente iba a asistir a una fiesta de doma en la localidad de Sauce. Estas inconsistencias forman parte de los indicios que la llevaron a ser una de las sospechosas.

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Este viernes se espera que sea clave en la búsqueda de Nancy Godoy

El dato más concreto contra ella surgió del allanamiento realizado el miércoles en su casa de esa localidad: se hallaron una campera de color negro y dos alpargatas que, según la pesquisa, serían de la docente. Esas prendas serán exhibidas hoy a los familiares de Godoy para su reconocimiento.

La mujer fue detenida durante la noche del martes junto a su pareja, Nahuel Rojas, luego de que la Fiscalía detectara contradicciones y ocultamiento de información en sus declaraciones.

El quinto detenido

La causa que investiga la desaparición de la docente suma ahora cinco arrestos. El listado lo completa Ernesto Ezequiel Bordón, preso desde el lunes bajo la acusación de falso testimonio y quien, por el momento, no fue imputado por la desaparición de la docente.

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La vivienda de Bordón había sido allanada y él había sido demorado durante el fin de semana. Según se informó, el hombre habría manifestado que Godoy fue víctima de un crimen, aunque su versión no pudo ser corroborada, motivo por el cual fue detenido.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los elementos fueron enviados a peritar para determinar si las manchas corresponden a sangre humana y, en ese caso, avanzar con los cotejos que disponga la investigación.

Sin embargo, su abogado, Norberto Codazzi, sostuvo que esa declaración carece de validez porque su defendido habría sido presionado y maltratado durante su detención.